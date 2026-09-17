Nemzeti Sportrádió

A Chelsea vár Szoboszlaiékra a Ligakupában

2026.09.17. 09:47
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Szoboszlai eddig hatszor játszott a Chelsea ellen, egy gólt szerzett (Fotó: Getty Images)
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Bournemouth Liverpool Szoboszlai Dominik Ligakupa angol Ligakupa Kerkez Milos
Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos csapata, a Liverpool FC a Chelsea-vel játszik hazai pályán az angol Ligakupa nyolcaddöntőjében.

Mint emlékezetes, a 20-szoros angol bajnok Liverpool FC kedden 3–1-re legyőzte a Tottenhamet, Szoboszlai csereként beállva a hosszabbításban szerzett bombagólt, 27 méterről. A továbbjutással a Liverpool a nyolcaddöntőbe jutott, és a sorsolás alapján a Chelsea lesz az ellenfele.

A Tóth Alexet is foglalkoztató AFC Bournemouth is tagja a tizenhatos mezőnynek, és ugyancsak hazai pályán játszhat, mégpedig az Európa-liga-győztes Aston Villával.

A bajnoki címvédő Arsenal a negyedosztályú Fleetwood Town otthonába látogat, a Ligakupában címvédő Manchester City a Brightont fogadja – feltéve persze, ha csütörtökön este továbbjut a másodosztályú Norwich ellen hazai pályán.

Érdekesség egyébként, hogy a legjobb 16 közé csak három nem élvonalbeli csapat jutott el: a már említett negyedosztályú Fleetwoodon kívül csupán két harmadosztályú brigád van még életben – a Bradford City és a Peterborough United pedig éppen egymás ellen játszik majd, tehát a nyolc között is biztosan lesz egy harmadosztályú csapat.

A nyolcaddöntő hivatalos játéknapja október 28., a továbbjutás egy mérkőzésen dől el.

A NYOLCADDÖNTŐ PÁROSÍTÁSA
AFC Bournemouth–Aston Villa
Bradford City (III. osztály)–Peterborough United (III.)
Everton–Newcastle United
Fleetwood Town (IV.)–Arsenal
Fulham–Crystal Palace
Liverpool FC–Chelsea FC
Manchester City/Norwich City (II.)–Brighton & Hove Albion
Sunderland–Brentford
A nem jelölt csapatok a Premier League-ben szerepelnek.
 

 

Bournemouth Liverpool Szoboszlai Dominik Ligakupa angol Ligakupa Kerkez Milos
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