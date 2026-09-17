A Chelsea vár Szoboszlaiékra a Ligakupában

Mint emlékezetes, a 20-szoros angol bajnok Liverpool FC kedden 3–1-re legyőzte a Tottenhamet, Szoboszlai csereként beállva a hosszabbításban szerzett bombagólt, 27 méterről. A továbbjutással a Liverpool a nyolcaddöntőbe jutott, és a sorsolás alapján a Chelsea lesz az ellenfele.

A Tóth Alexet is foglalkoztató AFC Bournemouth is tagja a tizenhatos mezőnynek, és ugyancsak hazai pályán játszhat, mégpedig az Európa-liga-győztes Aston Villával.

A bajnoki címvédő Arsenal a negyedosztályú Fleetwood Town otthonába látogat, a Ligakupában címvédő Manchester City a Brightont fogadja – feltéve persze, ha csütörtökön este továbbjut a másodosztályú Norwich ellen hazai pályán.

Érdekesség egyébként, hogy a legjobb 16 közé csak három nem élvonalbeli csapat jutott el: a már említett negyedosztályú Fleetwoodon kívül csupán két harmadosztályú brigád van még életben – a Bradford City és a Peterborough United pedig éppen egymás ellen játszik majd, tehát a nyolc között is biztosan lesz egy harmadosztályú csapat.

A nyolcaddöntő hivatalos játéknapja október 28., a továbbjutás egy mérkőzésen dől el.

A NYOLCADDÖNTŐ PÁROSÍTÁSA

AFC Bournemouth–Aston Villa

Bradford City (III. osztály)–Peterborough United (III.)

Everton–Newcastle United

Fleetwood Town (IV.)–Arsenal

Fulham–Crystal Palace

Liverpool FC–Chelsea FC

Manchester City/Norwich City (II.)–Brighton & Hove Albion

Sunderland–Brentford

A nem jelölt csapatok a Premier League-ben szerepelnek.

