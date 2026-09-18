„Mindig is megvolt benne ez a képesség” – Szoboszlai kilenc évvel ezelőtti gólját idézte fel az UEFA

Az UEFA Men’s Youth nevű Facebook-oldal az angol Ligakupában szerzett találat kapcsán azt a gólt idézte fel, amelyet Szoboszlai Dominik az U17-es Európa-bajnokságon jegyzett 2017-ben Feröer ellen.

Mindig is megvolt benne ez a képesség...

– írták a videóhoz.

Szoboszlai a Spurs ellen jóval távolabbról volt eredményes, de az már kilenc évvel ezelőtt is jól látszott, hogy kivételes rúgótechnikával rendelkezik – ezt számtalanszor bizonyította már azóta...

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