„Mindig is megvolt benne ez a képesség” – Szoboszlai kilenc évvel ezelőtti gólját idézte fel az UEFA
Úgy tűnik, az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) ifjúsági ligáival foglalkozó oldal kezelőjének is elnyerte a tetszését Szoboszlai Dominik Tottenham Hotspur elleni bombagólja...
Az UEFA Men’s Youth nevű Facebook-oldal az angol Ligakupában szerzett találat kapcsán azt a gólt idézte fel, amelyet Szoboszlai Dominik az U17-es Európa-bajnokságon jegyzett 2017-ben Feröer ellen.
Mindig is megvolt benne ez a képesség...
– írták a videóhoz.
Szoboszlai a Spurs ellen jóval távolabbról volt eredményes, de az már kilenc évvel ezelőtt is jól látszott, hogy kivételes rúgótechnikával rendelkezik – ezt számtalanszor bizonyította már azóta...
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Szoboszlai Dominik, a bombagólok királya – VIDEÓK
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2026.09.16. 16:50