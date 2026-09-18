Nemzeti Sportrádió

ÉLŐ

NB I: Puskás Akadémia–Kispest-Honvéd 0–0

„Mindig is megvolt benne ez a képesség” – Szoboszlai kilenc évvel ezelőtti gólját idézte fel az UEFA

ROCK PÉTERROCK PÉTER
2026.09.18. 17:20
null
Szoboszlai Dominik az U17-eseknél is csapatkapitány volt (Fotó: MLSZ)
Címkék
gól magyar U17-es labdarúgó-válogatott Szoboszlai Dominik Liverpool FC
Úgy tűnik, az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) ifjúsági ligáival foglalkozó oldal kezelőjének is elnyerte a tetszését Szoboszlai Dominik Tottenham Hotspur elleni bombagólja...

Az UEFA Men’s Youth nevű Facebook-oldal az angol Ligakupában szerzett találat kapcsán azt a gólt idézte fel, amelyet Szoboszlai Dominik az U17-es Európa-bajnokságon jegyzett 2017-ben Feröer ellen.

Mindig is megvolt benne ez a képesség...

– írták a videóhoz.

Szoboszlai a Spurs ellen jóval távolabbról volt eredményes, de az már kilenc évvel ezelőtt is jól látszott, hogy kivételes rúgótechnikával rendelkezik – ezt számtalanszor bizonyította már azóta...

;

 

gól magyar U17-es labdarúgó-válogatott Szoboszlai Dominik Liverpool FC
Legfrissebb hírek

Szoboszlai Dominik: Ahogy felpattant előttem a labda, arra gondoltam, „Miért ne?”

Angol labdarúgás
Tegnap, 14:29

A Chelsea vár Szoboszlaiékra a Ligakupában

Angol labdarúgás
Tegnap, 9:47

Szoboszlai Dominik, a bombagólok királya – VIDEÓK

Angol labdarúgás
2026.09.16. 16:50

Szoboszlainál egyetlen PL-játékos sem szerzett több gólt a tizenhatoson kívülről 2023 óta

Angol labdarúgás
2026.09.16. 12:48

„Ijesztő! Nem sokan rúgják úgy a labdát, mint Dom” – csapattársai méltatták Szoboszlait

Angol labdarúgás
2026.09.16. 07:06

Szoboszlai Dominik pokoli nagy gólt lőtt a Tottenham ellen – videó

Angol labdarúgás
2026.09.15. 22:58

Szoboszlai bombagólja zárta le a Spurs elleni meccset, továbbjutott a Liverpool a Ligakupában

Angol labdarúgás
2026.09.15. 22:55

„Fogatlan” Spurs érkezik a Liverpoolhoz a Ligakupában

Angol labdarúgás
2026.09.15. 16:04