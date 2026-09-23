„Ő egy igazi gép” – Andy Robertson Szoboszlai Dominik edzésmunkáját méltatta

A Liverpoolból tíz év után távozó Andy Robertson a Stick To Football című podcast vendége volt egy panelbeszélgetésen, melynek középpontjában az edzéseken tapasztalt intenzitás állt. „Szerintem egyszerűen csak az érzéseidre kell hagyatkoznod. Vannak manapság ilyen srácok, például Szoboszlai Dominik a Liverpoolban. Ő egy igazi gép. Dom minden egyes nap edzene, de mások talán nem lennének képesek erre. Ez attól is függ, milyen a tested.”

Szoboszlai a 2026–2027-es idényben hét meccsen lépett pályára a Liverpool színeiben. Végigjátszotta az Atlético Madrid elleni BL-találkozót, a bajnokságban mind az öt meccsen szerepet kapott, négyszer végig a pályán volt, míg az angol Ligakupában csereként beállva 28 percet töltött a pályán. A magyar válogatott csapatkapitányának már három gólja van az idényben.

There's another Hungarian in the squad that can take free-kicks 👀



The Reds Roundtable guests react to a top strike from Milos 😅 pic.twitter.com/iDpghe8ZiT — Liverpool FC (@LFC) September 23, 2026

Ryan Gravenberch, Milos Kerkez és Szoboszlai Dominik a „The Reds Roundtable” című műsorban a vezetői szerepről és az Andoni Iraola nevével fémjelzett korszakról beszélgettek Vicky Gomersall-lal.

„Őszintén szólva, szeretem a felelősséget. Az előző idényben tényleg több felelősséget vállaltam a pályán, és ez egész jól sikerült. Most talán a pályán kívül is próbálok tenni, de szerintem ebben a csapatban sok olyan srác van, aki szívesen vállal felelősséget, ami jó. A legfontosabb célunk az, hogy igazi családdá váljunk, mert csak így lehetünk sikeresek. Beszélni könnyű, de szerintem ezt a pályán is meg kell mutatni, szerintem ez a legfontosabb” – vélte Szoboszlai.

A Liverpool középpályása hozzátette, hogy ebben az idényben meg kell mutatniuk, hogy készen állna ismét a legmagasabb szinten játszani. „Tudjuk, hogy nem lesz könnyű, de megvan ehhez a csapatunk” – tette hozzá Gravenberch.

Kerkez Milos a Bournemouthból már ismerte Iraola módszerét, stílusát, így könnyebben hozzászokott a váltáshoz. „Azt akarja, hogy sokat fussunk, és sokszor gyakoroljunk nyomást. Elvárja, hogy a mérkőzés teljes kilencven perce alatt intenzíven játszunk. Figyelnünk kell, és sokat futnunk, de ha így játszunk, szerintem jó esélyünk van minden címért versenyben lenni.”

Gravenberch Iraolát illetően megjegyezte „az edzőnek is időbe telik, amíg kijavítja a hibákat, akár nálunk van a labda, akár az ellenfélnél, de szerintem jó úton haladunk”.

A Liverpool még veretlen az új idényben, a bajnokságban három döntetlent is játszva, kilenc ponttal a Premier League-tabella hatodik helyén áll.