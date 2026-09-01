Szerdai sportműsor: pályán a Veszprém férfi és az FTC női kézilabdacsapata
SZEPTEMBER 2., SZERDA
FUTBALLPROGRAM
ANGOL CHAMPIONSHIP
4. FORDULÓ
21.00: Burnley–Middlesbrough (Tv: Match4)
NÉMET KUPA
1. FORDULÓ (A LEGJOBB 32 KÖZÉ JUTÁSÉRT)
20.45: Osnabrück (II.)–Bayern München (Tv: Sport2)
OLASZ KUPA
2. FORDULÓ (A LEGJOBB 16 KÖZÉ JUTÁSÉRT)
15.00: Sassuolo–Frosinone (Tv: Arena4)
18.00: Udinese–Venezia (Tv: Arena4)
SOCCA
VILÁGBAJNOKSÁG, ESSEN
F-CSOPORT, 3. FORDULÓ
21.00: Magyarország–Albánia
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
KAJAK-KENU
KIESÉSES VERSENY, SZOLNOK
13.00: döntők
KERÉKPÁR
VUELTA A ESPANA
14.08: 11. szakasz, Cartagena–Lorca, 151.3 km (Valter Attila) (Tv: Eurosport1, 14.45)
KÉZILABDA
FÉRFI NB I, A 4. FORDULÓBÓL ELŐREHOZOTT MÉRKŐZÉS
18.00: One Veszprém HC–ETO University HT
NŐI NB I, 1. FORDULÓ
18.00: FTC-Toyota Kovács–Moyra-Budaörs United Shipping (Tv: Sport1)
NÉMET FÉRFI BUNDESLIGA
20.00: RN Löwen–Gummersbach (Tv: Sport1)
LÓSPORT
13.45: Kincsem+ Tuti 1131 (Tv: Sport2)
RÖPLABDA
NŐI EURÓPA-BAJNOKSÁG
NEGYEDDÖNTŐ
16.00: Szerbia–Görögország, Brno (Tv: M4 Sport)
19.00: Olaszország–Svédország, Brno (Tv: M4 Sport)
TENISZ
US OPEN, NEW YORK
17.00: férfi és női egyes, 1. és 2. forduló (Tv: Eurosport1, Eurosport2)
A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA
Sportreggel
Műsorvezető: Harsányi Levente, Csonka Zsófia, Szalai Kristóf
Szerkesztő: Bikfalvi Tamás
6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle
7.00: Lionel Messi visszavonul a válogatottól
8.00: Danyi Gábort Katrine Lundéról kérdezzük. Fazekas Zoltán jelentkezik a női kosárlabda-vb helyszínéről
9.00: A vonalban László Csaba
10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval: vizes Eb, 2026, nyílt vízi versenyek
12.00: Bajnokok
12.30: Nemzeti sportkrónika
13.00: A víz összeköt
14.00: Asszó
14.35: Szorítósarok
Hazafutás
Műsorvezető: Tóth Béla
Szerkesztő: Szűcs Miklós
15.00: Vendégünk Tóth Dávid, a kajakosok és ifj. Foltán László, a kenusok szövetségi kapitánya
16.00: Nemzeti Sportkör, vendégek: Göbölyös Gábor, Patai Gergely, Spiller István
17.00: Az átigazolási időszak legizgalmasabb transzferei Európában
17.20: Vendégünk Czerman Márk, az Újpest futsalcsapatának játékosa
Körkapcsolás
Műsorvezető: Balogh Balázs
Szerkesztő: Regős László
18.00: Vendégünk Guzi Blanka világbajnok öttusázó és edzője, Kállai Ákos
19.00: A Fradiváros-ügy. Mi történt Tadej Pogacarral?
20.00: Fejes Dániel világbajnok kenus volt A víz összeköt magazin vendége
21.00: Tóth Dávid, a kajakosok és ifj. Foltán László, a kenusok szövetségi kapitánya volt a Hazafutás vendége
22.15: Sportvilág