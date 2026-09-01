Szerdai sportműsor: pályán a Veszprém férfi és az FTC női kézilabdacsapata

SZEPTEMBER 2., SZERDA

FUTBALLPROGRAM

ANGOL CHAMPIONSHIP

4. FORDULÓ

21.00: Burnley–Middlesbrough (Tv: Match4)

NÉMET KUPA

1. FORDULÓ (A LEGJOBB 32 KÖZÉ JUTÁSÉRT)

20.45: Osnabrück (II.)–Bayern München (Tv: Sport2)

OLASZ KUPA

2. FORDULÓ (A LEGJOBB 16 KÖZÉ JUTÁSÉRT)

15.00: Sassuolo–Frosinone (Tv: Arena4)

18.00: Udinese–Venezia (Tv: Arena4)

SOCCA

VILÁGBAJNOKSÁG, ESSEN

F-CSOPORT, 3. FORDULÓ

21.00: Magyarország–Albánia

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

KAJAK-KENU

KIESÉSES VERSENY, SZOLNOK

13.00: döntők

KERÉKPÁR

VUELTA A ESPANA

14.08: 11. szakasz, Cartagena–Lorca, 151.3 km (Valter Attila) (Tv: Eurosport1, 14.45)

KÉZILABDA

FÉRFI NB I, A 4. FORDULÓBÓL ELŐREHOZOTT MÉRKŐZÉS

18.00: One Veszprém HC–ETO University HT

NŐI NB I, 1. FORDULÓ

18.00: FTC-Toyota Kovács–Moyra-Budaörs United Shipping (Tv: Sport1)

NÉMET FÉRFI BUNDESLIGA

20.00: RN Löwen–Gummersbach (Tv: Sport1)

LÓSPORT

13.45: Kincsem+ Tuti 1131 (Tv: Sport2)

RÖPLABDA

NŐI EURÓPA-BAJNOKSÁG

NEGYEDDÖNTŐ

16.00: Szerbia–Görögország, Brno (Tv: M4 Sport)

19.00: Olaszország–Svédország, Brno (Tv: M4 Sport)

TENISZ

US OPEN, NEW YORK

17.00: férfi és női egyes, 1. és 2. forduló (Tv: Eurosport1, Eurosport2)

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel

Műsorvezető: Harsányi Levente, Csonka Zsófia, Szalai Kristóf

Szerkesztő: Bikfalvi Tamás

6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle

7.00: Lionel Messi visszavonul a válogatottól

8.00: Danyi Gábort Katrine Lundéról kérdezzük. Fazekas Zoltán jelentkezik a női kosárlabda-vb helyszínéről

9.00: A vonalban László Csaba

10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval: vizes Eb, 2026, nyílt vízi versenyek

12.00: Bajnokok

12.30: Nemzeti sportkrónika

13.00: A víz összeköt

14.00: Asszó

14.35: Szorítósarok

Hazafutás

Műsorvezető: Tóth Béla

Szerkesztő: Szűcs Miklós

15.00: Vendégünk Tóth Dávid, a kajakosok és ifj. Foltán László, a kenusok szövetségi kapitánya

16.00: Nemzeti Sportkör, vendégek: Göbölyös Gábor, Patai Gergely, Spiller István

17.00: Az átigazolási időszak legizgalmasabb transzferei Európában

17.20: Vendégünk Czerman Márk, az Újpest futsalcsapatának játékosa

Körkapcsolás

Műsorvezető: Balogh Balázs

Szerkesztő: Regős László

18.00: Vendégünk Guzi Blanka világbajnok öttusázó és edzője, Kállai Ákos

19.00: A Fradiváros-ügy. Mi történt Tadej Pogacarral?

20.00: Fejes Dániel világbajnok kenus volt A víz összeköt magazin vendége

21.00: Tóth Dávid, a kajakosok és ifj. Foltán László, a kenusok szövetségi kapitánya volt a Hazafutás vendége

22.15: Sportvilág