Szombati sportműsor: folytatódik a Nemzetek Ligája, magyar–norvég női kézimeccs

SZEPTEMBER 26., SZOMBAT

FUTBALLPROGRAM

U21-ES EB-SELEJTEZŐ

H-CSOPORT

17.00: Horvátország–Magyarország, Varasd (Tv: M4 Sport) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!

NEMZETEK LIGÁJA

1. FORDULÓ

A-LIGA

3. CSOPORT

20.45: Anglia–Spanyolország, London (Tv: Spíler1)

20.45: Csehország–Horvátország, Prága (Tv: Spíler2)

B-LIGA

1. CSOPORT

15.00: Szlovénia–Skócia, Ljubljana (Tv: Spíler2)

20.45: Észak-Macedónia–Svájc, Szkopje (Tv: Arena4)

C-LIGA

1. CSOPORT

18.00: San Marino–Finnország, Serravalle (Tv: Spíler2)

20.45: Albánia–Fehéroroszország, Tirana

3. CSOPORT

18.00: Feröer–Kazahsztán, Tórshavn

20.45: Szlovákia–Moldova, Eperjes

4. CSOPORT

18.00: Izland–Észtország, Reykjavík (Tv: Arena4)

18.00: Bulgária–Luxemburg, Plovdiv (Tv: Spíler1)

NB III

9. FORDULÓ

ÉSZAKKELETI CSOPORT

11.00: Diósgyőri VTK II-Opus Titánok–Debreceni EAC

15.00: Debreceni VSC II–Tiszafüredi VSE

16.00: Gödöllői SK–Termálfürdő FC Tiszaújváros

16.00: Mátészalkai MTK–Ózd-Sajóvölgye

16.00: Salgótarjáni BTC–Füzesabonyi SC

ÉSZAKNYUGATI CSOPORT

16.00: Bicskei TC–Komárom VSE

16.00: Sárisápi BSE–Király SE

16.00: FC Sopron–VSC 2015 Veszprém

16.00: Opus Tigáz Tatabánya–1908 SZAC Budapest

DÉLKELETI CSOPORT

11.00: Gyulai Termál FC–Kispest-Honvéd FC II

11.00: Újpest FC II–Szolnoki MÁV FC

11.00: Hódmezővásárhelyi FC–Vasas FC II

16.00: III. kerületi TVE–Szegedi VSE

16.00: Csepel SC–Szeged-Csanád Grosics Akadémia II

16.00: Monor SE–Sándorfalvi SKE

DÉLNYUGATI CSOPORT

16.00: PTE-PEAC–Pécsi MFC

16.00: Kaposvári Rákóczi FC–Ferencvárosi TC II

16.00: Iváncsa KSE–Érdi VSE

16.00: Budafoki MTE–Dunaharaszti MTK

16.00: Sárbogárd SE–Budaörs

ANGOL LEAGUE TWO

18.30: Oldham–Salford City (Tv: Match4)

NŐI NB I

10. FORDULÓ

12.30: ETO FC–Astra Hungary

15.00: MTK–DVTK

16.00: Puskás Akadémia–Szent Mihály

16.00: Videoton–Kispest-Honvéd

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

ASZTALITENISZ

WTT-verseny, Linz

AUTÓSPORT

Gyorsasági kamion Európa-bajnokság, 6. forduló, Le Mans

14.00: 1. futam (Tv: Match4)

17.00: 2. futam (Tv: Match4)

Hosszú távú vb, Fuji

3.30: hatórás verseny (Tv: Eurosport1)

BASEBALL

MLB, ALAPSZAKASZ

22.00: Atlanta Braves–Miami Marlins (Tv: Sport1)

FORMULA–1

AZERI NAGYDÍJ, BAKI

8.55: Formula–2, 2. főfutam (Tv: M4 Sport)

13.00: futam (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

GOLF

18.00: Presidents Cup, Chicago, 3. nap (Tv: Eurosport2)

JÉGKORONG

OSZTRÁK LIGA

17.30: HC Innsbruck (osztrák)–Hydro Fehérvár AV19

KERÉKPÁR

ORSZÁGÚTI VILÁGBAJNOKSÁG, MONTRÉAL

15.00: női mezőnyverseny, 180.4 km (Zsankó Petra) (Tv: M4 Sport, Eurosport1)

Horvát körverseny

13.00: férfiak, 5. szakasz

KÉZILABDA

NŐI EUROKUPA

NÉGYES DÖNTŐ, BUKAREST

ELŐDÖNTŐ

13.15: Norvégia–Magyarország (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

16.00: Dánia–Románia (Tv: M4 Sport+)

FÉRFI NB I

17.00: Csurgói KK–HE-DO B.Braun Gyöngyös

18.00: Liqui Moly NEKA–Budai Farkasok-Rév

18.00: Balatonfüredi KSE–Mol Tatabánya KC

18.00: Bepelog Dabas–PLER-Budapest

18.00: Szigetszentmiklósi KSK–OTP Bank-Pick Szeged (Tv: Sport1)

Német bajnokság

18.00: THW Kiel–Flensburg (Tv: Sport2)

KOSÁRLABDA

FÉRFI NB I

18.00: Falco KC Szombathely–PHOENIX Fóti Tigrisek

18.00: Kometa-KVGY Kaposvári KK–SZTE-Szedeák

18.00: Atomerőmű SE–NKA Universitas Pécs

18.00: Budapesti Honvéd Sportegyesület–Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét

NŐI NB I

18.00: KSC Szekszárd–NKA Universitas Pécs (Tv: M4 Sport+) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!

18.00: Vasas Akadémia–DVTK HUNTHERM

18.00: Sopron Basket–VBW CEKK Cegléd

LÓSPORT

13.00: ügetőverseny, Kincsem Park (Tv: Sport2)

MOTORSPORT

Superbike-vb, Cremona

10.00: SBK, 3. szabadedzés

11.00: SBK, Superpole

12.45: SPB, 1. verseny

14.00: SSP, 1. verseny

15.15: SBK, 1. verseny

RÖPLABDA

FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG, BULGÁRIA, FINNORSZÁG, OLASZORSZÁG, ROMÁNIA

Bronzmérkőzés

18.00: Finnország–Szlovénia

Döntő

21.00: Franciaország–Lengyelország (Tv: Sport2)

SAKK

10.00: 12. Polgár Judit Világsakkfesztivál (Budapest, Nemzeti Galéria)

12.00: sakkolimpia, Szamarkand, 10. forduló

Nyílt torna: Magyarország–Spanyolország

Női torna: Magyarország–Litvánia

SPORTLÖVÉSZET

25, 50 méteres országos bajnokság, Budapest (Nemzeti Lőtér, Fehér út 9-11.)

TENISZ

20.15: Laver-kupa (Tv: Eurosport2)

22.00: Laver-kupa (Tv: Eurosport2)

Billie Jean King-kupa, nyolcas döntő, Sencsen

Elődöntő

10.00: Olaszország–Ukrajna

WTA, Szöul, egyes, negyeddöntő

4.00: Bondár Anna (6.)–Elena Gabriela Ruse (román, 4.)

TORNA

10.30: Mesterfokú országos bajnokság, Győr

TRIATLON

Világbajnoki sorozat, döntő, Pontevedra

18.00: női verseny

NYÍLT VÍZI ÚSZÁS

Európa-kupa, Razanac

9.00: férfi 10 km (Betlehem Dávid), női 10 km (Fábián Bettina)

VÍZILABDA

FÉRFI OB I

ALAPSZAKASZ, 3. FORDULÓ

15.30: FTC-Telekom Waterpolo–EPS-Honvéd (Tv: M4 Sport) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!

17.00: Kaposvári VK–Szolnoki Dózsa

18.00: Metalcom Szentes–VasasPlaket

18.00: BVSC-Manna ABC–Szegedi VE

19.30: Semmelweis OSC–One Eger

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel

Műsorvezető: Szalai Kristóf, L. Pap István, Károlyi Andrea

Szerkesztő: Szalai Kristóf

6.00: Visszatekintés a hét fontosabb sporteseményeire

7:00: Kosárlabda heti összefoglaló

7:40: Danyi Gábort hívjuk telefonon

8:00: Wout Weghorst különös technikája

9:00: Bánki József érkezik a stúdióba

10.00: Sportdélelőtt

12.00: Sporthely Nyáguly Gergellyel

12.40: Nemzeti sportkrónika

Körkapcsolás. Műsorvezető: Bera Emese

Szerkesztő: Regős László Pál

13.15: Közvetítés a Magyarország–Norvégia Európa-kupa-mérkőzésről. Kommentátor: Németh Kornél, Erdei Márk. Szakértő: Marosán György

15:30: Közvetítés a Ferencváros–Honvéd ob I-es vízilabda-mérkőzésről. Kommentátor: Regős László Pál

17.00: Közvetítés a Horvátország–Magyarország U21-es labdarúgó Eb-selejtezőről. Kommentátor: Olasz Gergő, Szalai Kristóf. Szakértő: Wukovics László

18.00: Közvetítés a Szekszárd–Pécs női kosárlabda NB I-es mérkőzésről. Kommentátor: Tóth Béla

20.00: 60 éves lett Sallói István

21.00: Ez történt a Magyarország–Ukrajna labdarúgó Nemzetek Ligája-mérkőzésen

22:15: Sportvilág Szilágyi Dórával