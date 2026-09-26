Szombati sportműsor: folytatódik a Nemzetek Ligája, magyar–norvég női kézimeccs
SZEPTEMBER 26., SZOMBAT
FUTBALLPROGRAM
U21-ES EB-SELEJTEZŐ
H-CSOPORT
17.00: Horvátország–Magyarország, Varasd (Tv: M4 Sport) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!
NEMZETEK LIGÁJA
1. FORDULÓ
A-LIGA
3. CSOPORT
20.45: Anglia–Spanyolország, London (Tv: Spíler1)
20.45: Csehország–Horvátország, Prága (Tv: Spíler2)
B-LIGA
1. CSOPORT
15.00: Szlovénia–Skócia, Ljubljana (Tv: Spíler2)
20.45: Észak-Macedónia–Svájc, Szkopje (Tv: Arena4)
C-LIGA
1. CSOPORT
18.00: San Marino–Finnország, Serravalle (Tv: Spíler2)
20.45: Albánia–Fehéroroszország, Tirana
3. CSOPORT
18.00: Feröer–Kazahsztán, Tórshavn
20.45: Szlovákia–Moldova, Eperjes
4. CSOPORT
18.00: Izland–Észtország, Reykjavík (Tv: Arena4)
18.00: Bulgária–Luxemburg, Plovdiv (Tv: Spíler1)
NB III
9. FORDULÓ
ÉSZAKKELETI CSOPORT
11.00: Diósgyőri VTK II-Opus Titánok–Debreceni EAC
15.00: Debreceni VSC II–Tiszafüredi VSE
16.00: Gödöllői SK–Termálfürdő FC Tiszaújváros
16.00: Mátészalkai MTK–Ózd-Sajóvölgye
16.00: Salgótarjáni BTC–Füzesabonyi SC
ÉSZAKNYUGATI CSOPORT
16.00: Bicskei TC–Komárom VSE
16.00: Sárisápi BSE–Király SE
16.00: FC Sopron–VSC 2015 Veszprém
16.00: Opus Tigáz Tatabánya–1908 SZAC Budapest
DÉLKELETI CSOPORT
11.00: Gyulai Termál FC–Kispest-Honvéd FC II
11.00: Újpest FC II–Szolnoki MÁV FC
11.00: Hódmezővásárhelyi FC–Vasas FC II
16.00: III. kerületi TVE–Szegedi VSE
16.00: Csepel SC–Szeged-Csanád Grosics Akadémia II
16.00: Monor SE–Sándorfalvi SKE
DÉLNYUGATI CSOPORT
16.00: PTE-PEAC–Pécsi MFC
16.00: Kaposvári Rákóczi FC–Ferencvárosi TC II
16.00: Iváncsa KSE–Érdi VSE
16.00: Budafoki MTE–Dunaharaszti MTK
16.00: Sárbogárd SE–Budaörs
ANGOL LEAGUE TWO
18.30: Oldham–Salford City (Tv: Match4)
NŐI NB I
10. FORDULÓ
12.30: ETO FC–Astra Hungary
15.00: MTK–DVTK
16.00: Puskás Akadémia–Szent Mihály
16.00: Videoton–Kispest-Honvéd
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
ASZTALITENISZ
WTT-verseny, Linz
AUTÓSPORT
Gyorsasági kamion Európa-bajnokság, 6. forduló, Le Mans
14.00: 1. futam (Tv: Match4)
17.00: 2. futam (Tv: Match4)
Hosszú távú vb, Fuji
3.30: hatórás verseny (Tv: Eurosport1)
BASEBALL
MLB, ALAPSZAKASZ
22.00: Atlanta Braves–Miami Marlins (Tv: Sport1)
FORMULA–1
AZERI NAGYDÍJ, BAKI
8.55: Formula–2, 2. főfutam (Tv: M4 Sport)
13.00: futam (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
GOLF
18.00: Presidents Cup, Chicago, 3. nap (Tv: Eurosport2)
JÉGKORONG
OSZTRÁK LIGA
17.30: HC Innsbruck (osztrák)–Hydro Fehérvár AV19
KERÉKPÁR
ORSZÁGÚTI VILÁGBAJNOKSÁG, MONTRÉAL
15.00: női mezőnyverseny, 180.4 km (Zsankó Petra) (Tv: M4 Sport, Eurosport1)
Horvát körverseny
13.00: férfiak, 5. szakasz
KÉZILABDA
NŐI EUROKUPA
NÉGYES DÖNTŐ, BUKAREST
ELŐDÖNTŐ
13.15: Norvégia–Magyarország (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
16.00: Dánia–Románia (Tv: M4 Sport+)
FÉRFI NB I
17.00: Csurgói KK–HE-DO B.Braun Gyöngyös
18.00: Liqui Moly NEKA–Budai Farkasok-Rév
18.00: Balatonfüredi KSE–Mol Tatabánya KC
18.00: Bepelog Dabas–PLER-Budapest
18.00: Szigetszentmiklósi KSK–OTP Bank-Pick Szeged (Tv: Sport1)
Német bajnokság
18.00: THW Kiel–Flensburg (Tv: Sport2)
KOSÁRLABDA
FÉRFI NB I
18.00: Falco KC Szombathely–PHOENIX Fóti Tigrisek
18.00: Kometa-KVGY Kaposvári KK–SZTE-Szedeák
18.00: Atomerőmű SE–NKA Universitas Pécs
18.00: Budapesti Honvéd Sportegyesület–Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét
NŐI NB I
18.00: KSC Szekszárd–NKA Universitas Pécs (Tv: M4 Sport+) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!
18.00: Vasas Akadémia–DVTK HUNTHERM
18.00: Sopron Basket–VBW CEKK Cegléd
LÓSPORT
13.00: ügetőverseny, Kincsem Park (Tv: Sport2)
MOTORSPORT
Superbike-vb, Cremona
10.00: SBK, 3. szabadedzés
11.00: SBK, Superpole
12.45: SPB, 1. verseny
14.00: SSP, 1. verseny
15.15: SBK, 1. verseny
RÖPLABDA
FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG, BULGÁRIA, FINNORSZÁG, OLASZORSZÁG, ROMÁNIA
Bronzmérkőzés
18.00: Finnország–Szlovénia
Döntő
21.00: Franciaország–Lengyelország (Tv: Sport2)
SAKK
10.00: 12. Polgár Judit Világsakkfesztivál (Budapest, Nemzeti Galéria)
12.00: sakkolimpia, Szamarkand, 10. forduló
Nyílt torna: Magyarország–Spanyolország
Női torna: Magyarország–Litvánia
SPORTLÖVÉSZET
25, 50 méteres országos bajnokság, Budapest (Nemzeti Lőtér, Fehér út 9-11.)
TENISZ
20.15: Laver-kupa (Tv: Eurosport2)
22.00: Laver-kupa (Tv: Eurosport2)
Billie Jean King-kupa, nyolcas döntő, Sencsen
Elődöntő
10.00: Olaszország–Ukrajna
WTA, Szöul, egyes, negyeddöntő
4.00: Bondár Anna (6.)–Elena Gabriela Ruse (román, 4.)
TORNA
10.30: Mesterfokú országos bajnokság, Győr
TRIATLON
Világbajnoki sorozat, döntő, Pontevedra
18.00: női verseny
NYÍLT VÍZI ÚSZÁS
Európa-kupa, Razanac
9.00: férfi 10 km (Betlehem Dávid), női 10 km (Fábián Bettina)
VÍZILABDA
FÉRFI OB I
ALAPSZAKASZ, 3. FORDULÓ
15.30: FTC-Telekom Waterpolo–EPS-Honvéd (Tv: M4 Sport) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!
17.00: Kaposvári VK–Szolnoki Dózsa
18.00: Metalcom Szentes–VasasPlaket
18.00: BVSC-Manna ABC–Szegedi VE
19.30: Semmelweis OSC–One Eger
A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA
Sportreggel
Műsorvezető: Szalai Kristóf, L. Pap István, Károlyi Andrea
Szerkesztő: Szalai Kristóf
6.00: Visszatekintés a hét fontosabb sporteseményeire
7:00: Kosárlabda heti összefoglaló
7:40: Danyi Gábort hívjuk telefonon
8:00: Wout Weghorst különös technikája
9:00: Bánki József érkezik a stúdióba
10.00: Sportdélelőtt
12.00: Sporthely Nyáguly Gergellyel
12.40: Nemzeti sportkrónika
Körkapcsolás. Műsorvezető: Bera Emese
Szerkesztő: Regős László Pál
13.15: Közvetítés a Magyarország–Norvégia Európa-kupa-mérkőzésről. Kommentátor: Németh Kornél, Erdei Márk. Szakértő: Marosán György
15:30: Közvetítés a Ferencváros–Honvéd ob I-es vízilabda-mérkőzésről. Kommentátor: Regős László Pál
17.00: Közvetítés a Horvátország–Magyarország U21-es labdarúgó Eb-selejtezőről. Kommentátor: Olasz Gergő, Szalai Kristóf. Szakértő: Wukovics László
18.00: Közvetítés a Szekszárd–Pécs női kosárlabda NB I-es mérkőzésről. Kommentátor: Tóth Béla
20.00: 60 éves lett Sallói István
21.00: Ez történt a Magyarország–Ukrajna labdarúgó Nemzetek Ligája-mérkőzésen
22:15: Sportvilág Szilágyi Dórával