A portugálok kapitánya elárulta, miért nem játszott Ronaldo Norvégia ellen

„Ronaldo közel 70 percet játszott Wales ellen, nekem pedig az volt az érzésem, hogy nem lehet a kezdőcsapat tagja két, ilyen rövid időn belül rendezett összecsapáson. Ettől még szükségünk van rá ezen a négy meccsen, akkor is, ha olykor csak néhány percet kap” – mondta a kezdő tizenegy kapcsán Jesus.

Jesus azzal kapcsolatban, hogy végül miért nem cserélte be Ronaldót, így fogalmazott: „Taktikai döntés volt. A játék képe és az eredmény is úgy alakult, hogy más típusú játékosokra volt szükségünk. Dánia ellen játszani fog.”

A norvégok szövetségi kapitánya, Stale Solbakken így értékelt: „Mi voltunk a jobb csapat, de néha ez nem elég... Többet birtokoltuk a labdát az ellenfélnél, helyzetünk is több volt. Az egyenlítés után súlyos hibát követtünk el, aztán már nem sikerült betalálnunk.”

NEMZETEK LIGÁJA

2. FORDULÓ

A-LIGA, 4. CSOPORT

Norvégia–Portugália 1–2 (Haaland 51., ill. Joao Félix 17., G. Ramos 54.)