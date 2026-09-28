Nemzeti Sportrádió

A portugálok kapitánya elárulta, miért nem játszott Ronaldo Norvégia ellen

ROCK PÉTERROCK PÉTER
2026.09.28. 09:00
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Cristiano Ronaldo végig a cserepadon ült Norvégia ellen (Fotó: Getty Images)
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Cristiano Ronaldo Nemzetek Ligája portugál labdarúgó-válogatott Jorge Jesus
A portugál labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya, Jorge Jesus a norvégok legyőzését követően két döntését is megindokolta: egyrészt, hogy Cristiano Ronaldo miért nem lett a kezdőcsapatba nevezve, másrészt pedig, hogy miért nem cserélte be őt legalább a második félidőben.

Második mérkőzésüket is megnyerték Jorge Jesus irányításával a portugálok, akik vasárnap este Norvégia felett arattak 2–1-es győzelmet a Nemzetek Ligája A-divíziójában. A mérkőzésen Cristiano Ronaldo helyett Goncalo Ramos – gólt is szerzett – kezdett, az ötszörös aranylabdás pedig még csereként beállva sem kapott lehetőséget.

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Erling Haaland betalált, Cristiano Ronaldo a kispadon maradt; a dánok legyőzték a walesi válogatottat.

„Ronaldo közel 70 percet játszott Wales ellen, nekem pedig az volt az érzésem, hogy nem lehet a kezdőcsapat tagja két, ilyen rövid időn belül rendezett összecsapáson. Ettől még szükségünk van rá ezen a négy meccsen, akkor is, ha olykor csak néhány percet kap”mondta a kezdő tizenegy kapcsán Jesus.

Jesus azzal kapcsolatban, hogy végül miért nem cserélte be Ronaldót, így fogalmazott: „Taktikai döntés volt. A játék képe és az eredmény is úgy alakult, hogy más típusú játékosokra volt szükségünk. Dánia ellen játszani fog.”

A norvégok szövetségi kapitánya, Stale Solbakken így értékelt: „Mi voltunk a jobb csapat, de néha ez nem elég... Többet birtokoltuk a labdát az ellenfélnél, helyzetünk is több volt. Az egyenlítés után súlyos hibát követtünk el, aztán már nem sikerült betalálnunk.”

NEMZETEK LIGÁJA
2. FORDULÓ
A-LIGA, 4. CSOPORT
Norvégia–Portugália 1–2 (Haaland 51., ill. Joao Félix 17., G. Ramos 54.)

 

Cristiano Ronaldo Nemzetek Ligája portugál labdarúgó-válogatott Jorge Jesus
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