A szlovákok nehezen gyűrték le a kazahokat a C-ligában, Feröer továbbra is nyeretlen

A kazahok elleni mérkőzés különlegesnek ígérkezett Vladimír Weiss szlovák szövetségi kapitány számára, hiszen 2016 és 2020 között Kazahsztánban dolgozott, ahol a Kajrat Almatit irányította. „Jól ismerem őket, fiatal és tapasztalt játékosaik is vannak, és szinte mindannyian a Kajratban nevelkedtek, amelynek kiváló akadémiája van. Nem lesz sétagalopp a mérkőzés” – jelentette ki Weiss. Mint később kiderült, igaza lett.

A szlovákok nagyon aktívan kezdtek. Előbb Lukás Haraslín bal felső sarokba tartó lövését védte Sztasz Pokatilov, majd David Strelec próbálkozását mentették szögletre a vendégek. A 26. percben megérdemelten megszerezték a vezetést a hazaiak, amikor Martin Valjent beadása után hibázott a vendégek kapusa, Leo Sauer pedig közelről nem hibázott. Továbbra is inkább a hazaiak lábán vándorolt a labda, a 35. percben azonban sokkoltak a kazahok: szép támadás végén Ramazan Karimov a tizenhatos vonaláról kilőtte a bal felső sarkot.

A második félidőre úgy futottak ki a hazaiak, hogy ismét megszerezzék a vezetést, de nem hiányzott sok ahhoz, hogy a kazahok kerüljenek előnybe – gyors ellenakció végén Alekszandr Mrinszkij nem találta el a kaput. Egy óra játék után Ondrej Duda hagyott ki nagy helyzetet, ezt követően pedig görcsössé vált a szlovákok játéka. Az utóbbi évekhez hasonlóan ezúttal sem volt a szlovákok meccsén telt ház a kassai stadionban, ahová „csak” 9109 néző látogatott ki. A meddő hazai fölényt látva a buzdítás helyett fütty hallatszott a lelátóról, pedig ekkor már pályán volt Tomás Bobcek is, aki a nyáron 11 millió euróért igazolt az olasz Frosinonéhoz. A 82. percben az Atlético Madrid alapembere, Dávid Hancko lett a szlovákok nyerőembere: Ondrej Duda szögletét fejelte a kapuba.

Ez azt jelenti, hogy két vereség után a harmadik egymás elleni mérkőzésen sikerült először legyőznie a szlovákoknak Kazahsztánt (2–1). Szlovákia két mérkőzés után hat ponttal áll a C-liga 3. csoportjának élén.

A csoport másik meccsén Turi Géza Dávid kezdőként a 61. percben volt a pályán a feröeri csapatban, lecserélése után öt perccel egyenlített Moldova.

Az 1. számú kvartettben a finnek nem bírtak a fehéroroszokkal, viszont Albánia nyert San Marinóban, és betalált a Ferencváros korábbi támadója, a jelenleg az amerikai Austin FC-ben futballozó Myrto Uzuni is. A 4-es csoportban Izland is könnyedén győzött Luxemburgban, míg Bulgária és Észtország gól nélküli döntetlent játszott egymással.

NEMZETEK LIGÁJA

C-LIGA, 2. FORDULÓ

1. CSOPORT

Finnország–Fehéroroszország 0–0

San Marino–Albánia 0–3 (Mehmeti 21., Uzuni 27., Manaj 65.)

3. CSOPORT

Moldova–Feröer 1–1 (Perciun 66., ill. Davidsen 26. – 11-esből)

Szlovákia–Kazahsztán 2–1 (Sauer 26., Hancko 82., ill. Karimov 35.)

4. CSOPORT

Bulgária–Észtország 0–0

Luxemburg–Izland 0–3 (Gudjohnsen 13., Óskarsson 39., Pálsson 73.)