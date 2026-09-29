Nemzeti Sportrádió

A szlovákok nehezen gyűrték le a kazahokat a C-ligában, Feröer továbbra is nyeretlen

2026.09.29. 22:55
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Dávid Hancko (balra) gólja három pontot ért a szlovákoknak (Fotó: Getty Images, archív)
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Nemzetek Ligája feröeri válogatott Turi Géza Dávid kazah válogatott szlovák válogatott
Feröer a második meccsén is 1–1-es döntetlent játszott a Nemzetek Ligájában, Finnország hazai pályán 0–0-ra végzett a fehéroroszokkal a C-liga 2. fordulójában. A későbbi mérkőzéseken a szlovákok 2–1-re legyűrték a kazahokat, Albánia és Izland simán nyert idegenben, míg a bolgárok és az észtek nem tudtak betalálni a másik csapat kapujába.

A kazahok elleni mérkőzés különlegesnek ígérkezett Vladimír Weiss szlovák szövetségi kapitány számára, hiszen 2016 és 2020 között Kazahsztánban dolgozott, ahol a Kajrat Almatit irányította. „Jól ismerem őket, fiatal és tapasztalt játékosaik is vannak, és szinte mindannyian a Kajratban nevelkedtek, amelynek kiváló akadémiája van. Nem lesz sétagalopp a mérkőzés” – jelentette ki Weiss. Mint később kiderült, igaza lett.

A szlovákok nagyon aktívan kezdtek. Előbb Lukás Haraslín bal felső sarokba tartó lövését védte Sztasz Pokatilov, majd David Strelec próbálkozását mentették szögletre a vendégek. A 26. percben megérdemelten megszerezték a vezetést a hazaiak, amikor Martin Valjent beadása után hibázott a vendégek kapusa, Leo Sauer pedig közelről nem hibázott. Továbbra is inkább a hazaiak lábán vándorolt a labda, a 35. percben azonban sokkoltak a kazahok: szép támadás végén Ramazan Karimov a tizenhatos vonaláról kilőtte a bal felső sarkot.

A második félidőre úgy futottak ki a hazaiak, hogy ismét megszerezzék a vezetést, de nem hiányzott sok ahhoz, hogy a kazahok kerüljenek előnybe – gyors ellenakció végén Alekszandr Mrinszkij nem találta el a kaput. Egy óra játék után Ondrej Duda hagyott ki nagy helyzetet, ezt követően pedig görcsössé vált a szlovákok játéka. Az utóbbi évekhez hasonlóan ezúttal sem volt a szlovákok meccsén telt ház a kassai stadionban, ahová „csak” 9109 néző látogatott ki. A meddő hazai fölényt látva a buzdítás helyett fütty hallatszott a lelátóról, pedig ekkor már pályán volt Tomás Bobcek is, aki a nyáron 11 millió euróért igazolt az olasz Frosinonéhoz. A 82. percben az Atlético Madrid alapembere, Dávid Hancko lett a szlovákok nyerőembere: Ondrej Duda szögletét fejelte a kapuba.

Ez azt jelenti, hogy két vereség után a harmadik egymás elleni mérkőzésen sikerült először legyőznie a szlovákoknak Kazahsztánt (2–1). Szlovákia két mérkőzés után hat ponttal áll a C-liga 3. csoportjának élén.

A csoport másik meccsén Turi Géza Dávid kezdőként a 61. percben volt a pályán a feröeri csapatban, lecserélése után öt perccel egyenlített Moldova.

Az 1. számú kvartettben a finnek nem bírtak a fehéroroszokkal, viszont Albánia nyert San Marinóban, és betalált a Ferencváros korábbi támadója, a jelenleg az amerikai Austin FC-ben futballozó Myrto Uzuni is. A 4-es csoportban Izland is könnyedén győzött Luxemburgban, míg Bulgária és Észtország gól nélküli döntetlent játszott egymással.

NEMZETEK LIGÁJA
C-LIGA, 2. FORDULÓ
1. CSOPORT
Finnország–Fehéroroszország 0–0
San Marino–Albánia 0–3 (Mehmeti 21., Uzuni 27., Manaj 65.)

3. CSOPORT
Moldova–Feröer 1–1 (Perciun 66., ill. Davidsen 26. – 11-esből)
Szlovákia–Kazahsztán 2–1 (Sauer 26., Hancko 82., ill. Karimov 35.)

4. CSOPORT
Bulgária–Észtország 0–0
Luxemburg–Izland 0–3 (Gudjohnsen 13., Óskarsson 39., Pálsson 73.)

 

 

Nemzetek Ligája feröeri válogatott Turi Géza Dávid kazah válogatott szlovák válogatott
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