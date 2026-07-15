Nem biztos, hogy befejezi a vb-történet legidősebb szövetségi kapitánya

Korábban úgy tűnt, hogy a 78 éves holland szakember számára a vb jelentette az utolsó mérkőzést szövetségi kapitányként, most azonban már nem zárja ki a folytatást. „Nem mondok egyértelműen nemet” – fogalmazott a Curacao.nu-nak adott interjújában, ugyanakkor hozzátette, hogy a végső döntéshez még időre van szüksége.

A curacaói szövetség augusztus elején jelenti be, ki irányítja majd a válogatottat, Gilbert Martina elnök pedig hangsúlyozta, hogy Advocaat szerződése július 31-ig érvényes, a kapitány személyéről pedig hivatalos elnökségi döntés születik majd.

Advocaat elmondta, továbbra is nagy motivációt érez az edzői munka iránt. Curacao története első világbajnokságán Németországtól 7–1-re kikapott, Ecuador ellen 0–0-s döntetlennel megszerezte első vb-pontját, majd Elefántcsontparttól 2–0-ra vereséget szenvedett.