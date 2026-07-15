Nemzeti Sportrádió

Nem biztos, hogy befejezi a vb-történet legidősebb szövetségi kapitánya

R. D. P.R. D. P.
2026.07.15. 14:07
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foci vb 2026 curacaói labdarúgó-válogatott Dick Advocaat szövetségi kapitány
Dick Advocaat elképzelhetőnek tartja, hogy a várakozásokkal ellentétben a világbajnokság után sem távozik a curacaói labdarúgó-válogatott éléről.

Korábban úgy tűnt, hogy a 78 éves holland szakember számára a vb jelentette az utolsó mérkőzést szövetségi kapitányként, most azonban már nem zárja ki a folytatást. „Nem mondok egyértelműen nemet” – fogalmazott a Curacao.nu-nak adott interjújában, ugyanakkor hozzátette, hogy a végső döntéshez még időre van szüksége.

A curacaói szövetség augusztus elején jelenti be, ki irányítja majd a válogatottat, Gilbert Martina elnök pedig hangsúlyozta, hogy Advocaat szerződése július 31-ig érvényes, a kapitány személyéről pedig hivatalos elnökségi döntés születik majd.

Advocaat elmondta, továbbra is nagy motivációt érez az edzői munka iránt. Curacao története első világbajnokságán Németországtól 7–1-re kikapott, Ecuador ellen 0–0-s döntetlennel megszerezte első vb-pontját, majd Elefántcsontparttól 2–0-ra vereséget szenvedett.

foci vb 2026 curacaói labdarúgó-válogatott Dick Advocaat szövetségi kapitány
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