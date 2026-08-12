Kós Hubert Európa-bajnok 200 háton – videó
Kós Hubert már a rajtnál az élre állt, 50 méternél a világcsúcsidőn belül úszott. Fél távnál nyolc tizeddel volt jobb Aaron Peirsol idejéhez képest.
A második száz méteren nem tudta tartani a tempót, de így is simán az első helyen érintette meg a falat a célban a görög Aposztolosz Sziszkosz előtt. Az eredménye így is minden idők ötödik legjobb ideje (holtversenyben Peirsoléval) – vagyis az örök-világranglistán övé már a második és az ötödik idő is.
Nem mellesleg az első magyar aranyérem medencés úszásban ezen az Eb-n.
A női 200 gyors középdöntőjében Pádár Nikolett a harmadik lett az első futamban 1:57.24-gyel. Összesítésben a hetedik legjobb idővel bejutott a döntőbe.
VIZES EURÓPA-BAJNOKSÁG, SAINT-DENIS
ÚSZÁS
200 m hát. Eb: Kós Hubert (Magyarország, klub: BVSC-Zugló, edző: Bob Bowman, Nagy Péter) 1:53.08, 2. Aposztolosz Sziszkosz (Görögország) 1:53.81, 3. Thomas Ceccon (Olaszország) 1:53.96.
Női 200 m gyors, középdöntő
1. Barbora Seemanová (Csehország) 1:55.77
2. Freya Colbert (Nagy-Britannia) 1:56.28
3. Marrit Steenbergen (Hollandia) 1:56.35
…7. Pádár Nikolett (Magyarország) 1:57.24
VIZES EURÓPA-BAJNOKSÁG, SAINT-DENIS
ÚSZÁS
A csütörtök esti program
18.30: középdöntők, döntők (Tv: Duna World) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!
18.30: női 200 m gyors, középdöntő (Pádár Nikolett)
18.40: férfi 200 m hát, döntő (Kós Hubert)
18.47: női 50 m pillangó, döntő
18.52: férfi 100 m gyors, döntő (Milák Kristóf, Németh Nándor)
18.58: női 100 m mell, döntő
19.04: férfi 200 m mell, középdöntő
19.26: női 50 m hát, középdöntő
19.33: férfi 100 m pillangó, középdöntő (Kós Hubert, Milák Kristóf)
19.54: női 400 m vegyes döntő (Jackl Vivien)
20.03: férfi 800 m gyors, döntő (Sárkány Zalán, Rasovszky Kristóf)
20.16: női 4x100 m gyorsváltó döntő (Pádár Nikolett, Ábrahám Minna, Senánszky Petra, Ugrai Panna)