Kós Hubert Európa-bajnok 200 háton – videó

Kós Hubert már a rajtnál az élre állt, 50 méternél a világcsúcsidőn belül úszott. Fél távnál nyolc tizeddel volt jobb Aaron Peirsol idejéhez képest.

A második száz méteren nem tudta tartani a tempót, de így is simán az első helyen érintette meg a falat a célban a görög Aposztolosz Sziszkosz előtt. Az eredménye így is minden idők ötödik legjobb ideje (holtversenyben Peirsoléval) – vagyis az örök-világranglistán övé már a második és az ötödik idő is.

Nem mellesleg az első magyar aranyérem medencés úszásban ezen az Eb-n.

A női 200 gyors középdöntőjében Pádár Nikolett a harmadik lett az első futamban 1:57.24-gyel. Összesítésben a hetedik legjobb idővel bejutott a döntőbe.

VIZES EURÓPA-BAJNOKSÁG, SAINT-DENIS

ÚSZÁS

200 m hát. Eb: Kós Hubert (Magyarország, klub: BVSC-Zugló, edző: Bob Bowman, Nagy Péter) 1:53.08, 2. Aposztolosz Sziszkosz (Görögország) 1:53.81, 3. Thomas Ceccon (Olaszország) 1:53.96.

Női 200 m gyors, középdöntő

1. Barbora Seemanová (Csehország) 1:55.77

2. Freya Colbert (Nagy-Britannia) 1:56.28

3. Marrit Steenbergen (Hollandia) 1:56.35

…7. Pádár Nikolett (Magyarország) 1:57.24

VIZES EURÓPA-BAJNOKSÁG, SAINT-DENIS

ÚSZÁS

A csütörtök esti program

18.30: középdöntők, döntők (Tv: Duna World) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!

18.30: női 200 m gyors, középdöntő (Pádár Nikolett)

18.40: férfi 200 m hát, döntő (Kós Hubert)

18.47: női 50 m pillangó, döntő

18.52: férfi 100 m gyors, döntő (Milák Kristóf, Németh Nándor)

18.58: női 100 m mell, döntő

19.04: férfi 200 m mell, középdöntő

19.26: női 50 m hát, középdöntő

19.33: férfi 100 m pillangó, középdöntő (Kós Hubert, Milák Kristóf)

19.54: női 400 m vegyes döntő (Jackl Vivien)

20.03: férfi 800 m gyors, döntő (Sárkány Zalán, Rasovszky Kristóf)

20.16: női 4x100 m gyorsváltó döntő (Pádár Nikolett, Ábrahám Minna, Senánszky Petra, Ugrai Panna)