Nemzeti Sportrádió

ÉLŐ!

Kl-selejtező, visszavágó: Köbenhavn–Debrecen 4–1

Kl-selejtező: Markgráf kezd a DVSC ellen, Erdélyi a kapuban a Lokinál – kezdőcsapatok

VARGA BALÁZSVARGA BALÁZS
2026.08.12. 16:57
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Erdélyi Benedek őrzi a DVSC kapuját Koppenhágában (Fotó: Kovács Péter)
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Kl-selejtező Konferencialiga-selejtező Konferencialiga DVSC FC Köbenhavn Debrecen
A 3–0-ra elveszített odavágó után a Debrecen az FC Köbenhavn vendégeként lép pályára 18 órától a labdarúgó Konferencialiga-selejtező 3. fordulójában. Mutatjuk a koppenhágai mérkőzés kezdőcsapatait.

KONFERENCIALIGA
SELEJTEZŐ, 3. FORDULÓ, VISSZAVÁGÓ
FŐÁG
FC KÖBENHAVN (dán)–DEBRECENI VSC – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
Koppenhága, Parken Stadion, 18 óra (Tv: M4 Sport). Vezeti: Jérémie Pignard (Aurélien Drouet, Thomas Luczynski) – franciák
KÖBENHAVN: Kotarski – Szuzuki Dzs., Gabriel Pereira, Markgráf, Meling – Clem, Král – Elyounoussi, Madsen, Robert Silva – Ndjee. Vezetőedző: Bo Svensson
A kispadon: Breum-Harild, Rúnarsson (kapusok), Beijmo, Cornelius, Dadason, Delaney, Garananga, Moukoko, Myrie, Nasnas, Nyassi, Olsen
DVSC: Erdélyi – Myrtaj, Batik, Mejías, Keller – Sain, Patai – Dénes V., Kaye, Cibla – Baldoni. Vezetőedző: Gert Remmel
A kispadon: Andreev, Póser (kapusok), Boskovic, Dzsudzsák, Guerrero, Hermann, Lang, Macsó, Szakál, Szendrei Á., Vajda B.

Az első mérkőzésen: 3–0

 

Kl-selejtező Konferencialiga-selejtező Konferencialiga DVSC FC Köbenhavn Debrecen
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