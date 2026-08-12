Kl-selejtező: Markgráf kezd a DVSC ellen, Erdélyi a kapuban a Lokinál – kezdőcsapatok

KONFERENCIALIGA

SELEJTEZŐ, 3. FORDULÓ, VISSZAVÁGÓ

FŐÁG

FC KÖBENHAVN (dán)–DEBRECENI VSC – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

Koppenhága, Parken Stadion, 18 óra (Tv: M4 Sport). Vezeti: Jérémie Pignard (Aurélien Drouet, Thomas Luczynski) – franciák

KÖBENHAVN: Kotarski – Szuzuki Dzs., Gabriel Pereira, Markgráf, Meling – Clem, Král – Elyounoussi, Madsen, Robert Silva – Ndjee. Vezetőedző: Bo Svensson

A kispadon: Breum-Harild, Rúnarsson (kapusok), Beijmo, Cornelius, Dadason, Delaney, Garananga, Moukoko, Myrie, Nasnas, Nyassi, Olsen

DVSC: Erdélyi – Myrtaj, Batik, Mejías, Keller – Sain, Patai – Dénes V., Kaye, Cibla – Baldoni. Vezetőedző: Gert Remmel

A kispadon: Andreev, Póser (kapusok), Boskovic, Dzsudzsák, Guerrero, Hermann, Lang, Macsó, Szakál, Szendrei Á., Vajda B.

Az első mérkőzésen: 3–0