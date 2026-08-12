Másodszor is kikapott és búcsúzott a magyar páros a strandröplabda Eb-n

Úgy tűnik, hogy a reggeli, háromjátszmás maratoni mérkőzés sokat kivett a múlt hétvégi országos bajnokságot megnyerő párosból, mert nem kezdett túl jól, hiszen az osztrákok előbb 6:2-re, majd 11:5-re is elhúztak, végül pedig elég simán, 21:12-re nyerték az első felvonást.

A második elején 0:3-ról még sikerült visszazárkózni egy pontra, de aztán megint folyamatosan nőtt a különbség, ami a technikai szünetben volt már hét is. Végül a testvérpárnak nyolc mérkőzéslabdája volt, amelyből hármat is sikerült hárítani, ám a térfélcsere után a negyediket már kihasználták, s így pontot tettek a meccs végére.

Huszonegy év után szerepelhetett újra magyar páros strandröplabda Európa-bajnokságon, és a 25. helyen zárt.

STRANDRÖPLABDA EB

NŐK, E-CSOPORT, A 3. HELYÉRT

Dorina Klinger, Radja Klinger (osztrák, 10.)–Kun Stefánia, Villám Lilla 2:0 (12, 15)