Másodszor is kikapott és búcsúzott a magyar páros a strandröplabda Eb-n
Úgy tűnik, hogy a reggeli, háromjátszmás maratoni mérkőzés sokat kivett a múlt hétvégi országos bajnokságot megnyerő párosból, mert nem kezdett túl jól, hiszen az osztrákok előbb 6:2-re, majd 11:5-re is elhúztak, végül pedig elég simán, 21:12-re nyerték az első felvonást.
A második elején 0:3-ról még sikerült visszazárkózni egy pontra, de aztán megint folyamatosan nőtt a különbség, ami a technikai szünetben volt már hét is. Végül a testvérpárnak nyolc mérkőzéslabdája volt, amelyből hármat is sikerült hárítani, ám a térfélcsere után a negyediket már kihasználták, s így pontot tettek a meccs végére.
Huszonegy év után szerepelhetett újra magyar páros strandröplabda Európa-bajnokságon, és a 25. helyen zárt.
STRANDRÖPLABDA EB
NŐK, E-CSOPORT, A 3. HELYÉRT
Dorina Klinger, Radja Klinger (osztrák, 10.)–Kun Stefánia, Villám Lilla 2:0 (12, 15)
|Eddigi magyar eb-indulók strandröplabdában (év, helyezés, név)
|2026. 25. Kun Stefánia, Villám Lilla
2005. 17. Gudmann Csilla, Kovács Barbara
2004. 35. Gudmann Csilla, Mester Orsolya
2003. 25. Fésűs Erzsébet, Schlégl Katalin
25. Gudmann Csilla, Mester Orsolya
29. Nagy Krisztina, Pethő Anita
2002. 9. Nagy Krisztina, Schlégl Katalin
2001. 9. Ancsin Ildikó, Grózer Anna
13. Nagy Krisztina, Schlégl Katalin
2000. 17. Ancsin Ildikó, Grózer Anna
17. Dambendzet Nathalie, Polányi Gyöngyi