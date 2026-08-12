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Másodszor is kikapott és búcsúzott a magyar páros a strandröplabda Eb-n

KARÁDI ZOLTÁNKARÁDI ZOLTÁN
2026.08.12. 17:12
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Fotó: Dömötör Csaba
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strandröplabda Eb Kun Stefánia Villám Lilla
A csoport harmadik helyéért lejátszott mérkőzésen 2:0-ra kapott ki a magyar bajnok Kun Stefánia és Villám Lilla párosa a 10. helyen kiemelt osztrák Dorina és Radja Klingertől, így befejezte szereplését a lengyelországi Stare Jablonkiban zajló strandröplabda Európa-bajnokságon és a 25. helyen zárt.

Úgy tűnik, hogy a reggeli, háromjátszmás maratoni mérkőzés sokat kivett a múlt hétvégi országos bajnokságot megnyerő párosból, mert nem kezdett túl jól, hiszen az osztrákok előbb 6:2-re, majd 11:5-re is elhúztak, végül pedig elég simán, 21:12-re nyerték az első felvonást.

A második elején 0:3-ról még sikerült visszazárkózni egy pontra, de aztán megint folyamatosan nőtt a különbség, ami a technikai szünetben volt már hét is. Végül a testvérpárnak nyolc mérkőzéslabdája volt, amelyből hármat is sikerült hárítani, ám a térfélcsere után a negyediket már kihasználták, s így pontot tettek a meccs végére.

Huszonegy év után szerepelhetett újra magyar páros strandröplabda Európa-bajnokságon, és a 25. helyen zárt. 

STRANDRÖPLABDA EB
NŐK, E-CSOPORT, A 3. HELYÉRT
Dorina Klinger, Radja Klinger (osztrák, 10.)–Kun Stefánia, Villám Lilla 2:0 (12, 15)

Eddigi magyar eb-indulók strandröplabdában (év, helyezés, név)
2026.    25. Kun Stefánia, Villám Lilla
2005.    17. Gudmann Csilla, Kovács Barbara
2004.    35. Gudmann Csilla, Mester Orsolya
2003.    25. Fésűs Erzsébet, Schlégl Katalin
              25. Gudmann Csilla, Mester Orsolya
              29. Nagy Krisztina, Pethő Anita
2002.      9. Nagy Krisztina, Schlégl Katalin
2001.      9. Ancsin Ildikó, Grózer Anna
              13. Nagy Krisztina, Schlégl Katalin
2000.    17. Ancsin Ildikó, Grózer Anna
              17. Dambendzet Nathalie, Polányi Gyöngyi

 

 

strandröplabda Eb Kun Stefánia Villám Lilla
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