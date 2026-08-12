Milák Kristóf országos csúccsal Európa-bajnoki bronzérmes 100 gyorson

Milák az 1-es pályán úszott a döntőben. Végig az élmezőnyben haladt, és végül 46.87-es idővel csapott a célba, ami új országos csúcs. A Németh Nándor által kedden felállított 47.44-es eredményt adta át a múltnak.

Kós Hubert 200 hátas aranyérme után ez a magyar küldöttség második érme medencés úszásban ezen az Eb-n.

Németh Nándor hatodikként végzett.

„Én magamra büszke vagyok, egyéni csúcsot úsztam a középdöntőben, ez is hasonló idő volt – értékelt Németh. – Jól összerakott úszás volt ez is, de el kell gondolkoznom a hogyan továbbon, ha egy Eb-dobogóhoz negyvenhét másodpercen belüli idő kell. Vagy nekem ez a csúcs, és akkor el kell ezt fogadnom.”

VIZES EURÓPA-BAJNOKSÁG, SAINT-DENIS

ÚSZÁS

Férfi 100 gyors, döntő

Európa-bajnok: 1. David Popovici (Románia) 46.56

2. Jegor Kornyev (Orosz csapat) 46.74

3. Milák Kristóf (Magyarország, klub: BHSE, edző: Szabó Álmos) 46.87 – országos csúcs, régi: 47.44, Németh, 2026

…6. Németh Nándor (Magyarország) 47.47

VIZES EURÓPA-BAJNOKSÁG, SAINT-DENIS

ÚSZÁS

A csütörtök esti program

18.30: középdöntők, döntők (Tv: Duna World) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!

18.30: női 200 m gyors, középdöntő (Pádár Nikolett)

18.40: férfi 200 m hát, döntő (Kós Hubert)

18.47: női 50 m pillangó, döntő

18.52: férfi 100 m gyors, döntő (Milák Kristóf, Németh Nándor)

18.58: női 100 m mell, döntő

19.04: férfi 200 m mell, középdöntő

19.26: női 50 m hát, középdöntő

19.33: férfi 100 m pillangó, középdöntő (Kós Hubert, Milák Kristóf)

19.54: női 400 m vegyes döntő (Jackl Vivien)

20.03: férfi 800 m gyors, döntő (Sárkány Zalán, Rasovszky Kristóf)

20.16: női 4x100 m gyorsváltó döntő (Pádár Nikolett, Ábrahám Minna, Senánszky Petra, Ugrai Panna)