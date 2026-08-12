Milák Kristóf országos csúccsal Európa-bajnoki bronzérmes 100 gyorson
Milák az 1-es pályán úszott a döntőben. Végig az élmezőnyben haladt, és végül 46.87-es idővel csapott a célba, ami új országos csúcs. A Németh Nándor által kedden felállított 47.44-es eredményt adta át a múltnak.
Kós Hubert 200 hátas aranyérme után ez a magyar küldöttség második érme medencés úszásban ezen az Eb-n.
Németh Nándor hatodikként végzett.
„Én magamra büszke vagyok, egyéni csúcsot úsztam a középdöntőben, ez is hasonló idő volt – értékelt Németh. – Jól összerakott úszás volt ez is, de el kell gondolkoznom a hogyan továbbon, ha egy Eb-dobogóhoz negyvenhét másodpercen belüli idő kell. Vagy nekem ez a csúcs, és akkor el kell ezt fogadnom.”
VIZES EURÓPA-BAJNOKSÁG, SAINT-DENIS
ÚSZÁS
Férfi 100 gyors, döntő
Európa-bajnok: 1. David Popovici (Románia) 46.56
2. Jegor Kornyev (Orosz csapat) 46.74
3. Milák Kristóf (Magyarország, klub: BHSE, edző: Szabó Álmos) 46.87 – országos csúcs, régi: 47.44, Németh, 2026
…6. Németh Nándor (Magyarország) 47.47
VIZES EURÓPA-BAJNOKSÁG, SAINT-DENIS
ÚSZÁS
A csütörtök esti program
18.30: középdöntők, döntők (Tv: Duna World) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!
18.30: női 200 m gyors, középdöntő (Pádár Nikolett)
18.40: férfi 200 m hát, döntő (Kós Hubert)
18.47: női 50 m pillangó, döntő
18.52: férfi 100 m gyors, döntő (Milák Kristóf, Németh Nándor)
18.58: női 100 m mell, döntő
19.04: férfi 200 m mell, középdöntő
19.26: női 50 m hát, középdöntő
19.33: férfi 100 m pillangó, középdöntő (Kós Hubert, Milák Kristóf)
19.54: női 400 m vegyes döntő (Jackl Vivien)
20.03: férfi 800 m gyors, döntő (Sárkány Zalán, Rasovszky Kristóf)
20.16: női 4x100 m gyorsváltó döntő (Pádár Nikolett, Ábrahám Minna, Senánszky Petra, Ugrai Panna)