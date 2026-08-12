Borbély Balázs: Okos, intelligens, érett futball kell Zabrzéban

A csütörtöki kilencven – vagy akár százhúsz – perc az egész idény szempontjából jelentős lehet: a továbbjutással lényegében biztossá válna az őszi európai szereplés, arra azonban az FTC trénere nem akart belemenni abba a találgatásba, vajon miként változhat együttese kerete, ha biztos legalább az őszi Konferencialiga-szereplés.

„Mindkét klub tisztában van a téttel, ennek tudatában játszik majd. Nem szeretem a feltételes módot: meglátjuk, mi lesz, amikor már ott tartunk, a vezetőség pedig reagál majd a kialakult helyzetre.”

Jó hír, hogy ott van a keretben két középpályás, akik a tapasztalatukkal és tudásukkal rengeteget segíthetnek Zabrzéban a zöld-fehéreknek. A pálya tengelyében bővültek a szakmai stáb lehetőségei, hiszen Naby Keita és Nagy Ádám a Real Madrid elleni felkészülési mérkőzésen már pályára lépett – és ne feledjük, Philippe Rommens pedig letöltötte eltiltását.

„Naby Keita szerencsére visszatért a sérüléséből, a Real Madrid ellen már játszott, Nagy Ádámot pedig szintén ki tudtuk próbálni, félidős terhelést kapott. Mindketten készek a bevetésre, ám egy egész mérkőzést megítélésünk szerint még nem tudnak vállalni. Itt vannak velünk Lengyelországban, segíteni tudnak a csapatnak, és ne feledjük, hogy Philippe Rommenszre is számíthatunk, visszatér az eltiltása után, ő is bevethető lesz a középpályán.”

Egy lengyel kolléga arról kérdezte a magyar rekordbajnok trénerét, milyen játékot szeretne látni a csapatától.

„Az egygólos előny jó pozícióba hozott minket a visszavágó előtt, de tisztában vagyunk vele, hogy nincs lefutva a párharc. A magunk játékát akarjuk játszani, de okos, intelligens, érett futballt szeretnénk bemutatni, amely sikerre vezet bennünket.”

Borbély Balázs és Cadu vett részt a sajtótájékoztatón (Fotó: Árvai Károly)

CADU: CSAK A GYŐZELEM ELFOGADHATÓ!

– Mennyiben lehet más a lengyelországi visszavágón a meccs képe, mint amilyen a Groupama Arénában volt?

– Erik Prekop és Lukás Sadílek ellen sokszor játszottam korábban Csehországban, az első meccsen azt kaptam tőlük és a Górniktól, amire számítottam – válaszolta Cadu, a Ferencváros brazil védője a sajtótájékoztatón. – Nagyon kemény mérkőzés volt a múlt szerdai, erős ellenféllel találkoztunk, szóval, arra számítunk, hogy ismét nehéz lesz a lengyelek ellen. Bár egygólos előnyben vagyunk, idegenben, nemzetközi kupameccsen ez a minimális különbség semmit sem jelent.

– Remek nemzetközi formájára mekkora hatással volt az új szakmai stáb érkezése?

– Az európai teljesítményünk elsősorban a csapatmunka eredménye. Sokat köszönhetek a társaknak, de az új edzői stábnak is van abban szerepe, hogy elkaptam a fonalat. Az új rendszernek is köszönhető a kiteljesedésem és a formába lendülésem.

– Versenyképes maradt a csapat a nyári átalakulás után?

– A Ferencváros nagy klub, úgyhogy az első perctől fogva világos számomra, hogyan kell teljesítenünk Európában vagy a hazai bajnokságban. Mindegy, melyik sorozatban lépünk pályára, csak a győzelem elfogadható.

(Fotó: Árvai Károly)

EURÓPA-LIGA

SELEJTEZŐ, 3. FORDULÓ, VISSZAVÁGÓ

Nem bajnoki ág

Csütörtök, 19.00: Górnik Zabrze (lengyel)–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

Az első mérkőzésen: 0–1