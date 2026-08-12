Borbély Balázs: Okos, intelligens, érett futball kell Zabrzéban
A Ferencváros vezetőedzője, Borbély Balázs a zabrzei visszavágó előtti sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy csapata az elmúlt napokban elsősorban az első mérkőzés tapasztalatait dolgozta fel, miközben természetesen a Górnik hétvégi bajnokiját is elemezte.
„Nem volt sok időnk, de eggyel több napot készültünk, mint általában. Elemeztük az első egymás elleni meccset, tudjuk, mit csináltunk jól és miben kell fejlődnünk. Mindent ugyan nem tudunk az ellenfélről, de van elég információnk, követtük a mérkőzését, tudjuk, hogy győzött, láttuk, milyen játékkal volt sikeres és milyen változásokat eszközölt a kezdőcsapatban. Nehéz meccsre számítunk, tisztában vagyunk vele, mi vár ránk. Taktikailag aligha lesz túl nagy változás a budapesti meccshez képest, de nyilván egygólos hátrányban vannak a lengyelek, ezért azzal kalkulálunk, hogy agresszívak lesznek, intenzív futballt erőltetnek az őket támogató szurkolókkal a hátuk mögött. Fel kell készülnünk minden eshetőségre, de vagyunk olyan tapasztaltak, hogy tudjuk kezelni a ránk váró kihívást.”
A csütörtöki kilencven – vagy akár százhúsz – perc az egész idény szempontjából jelentős lehet: a továbbjutással lényegében biztossá válna az őszi európai szereplés, arra azonban az FTC trénere nem akart belemenni abba a találgatásba, vajon miként változhat együttese kerete, ha biztos legalább az őszi Konferencialiga-szereplés.
„Mindkét klub tisztában van a téttel, ennek tudatában játszik majd. Nem szeretem a feltételes módot: meglátjuk, mi lesz, amikor már ott tartunk, a vezetőség pedig reagál majd a kialakult helyzetre.”
Jó hír, hogy ott van a keretben két középpályás, akik a tapasztalatukkal és tudásukkal rengeteget segíthetnek Zabrzéban a zöld-fehéreknek. A pálya tengelyében bővültek a szakmai stáb lehetőségei, hiszen Naby Keita és Nagy Ádám a Real Madrid elleni felkészülési mérkőzésen már pályára lépett – és ne feledjük, Philippe Rommens pedig letöltötte eltiltását.
„Naby Keita szerencsére visszatért a sérüléséből, a Real Madrid ellen már játszott, Nagy Ádámot pedig szintén ki tudtuk próbálni, félidős terhelést kapott. Mindketten készek a bevetésre, ám egy egész mérkőzést megítélésünk szerint még nem tudnak vállalni. Itt vannak velünk Lengyelországban, segíteni tudnak a csapatnak, és ne feledjük, hogy Philippe Rommenszre is számíthatunk, visszatér az eltiltása után, ő is bevethető lesz a középpályán.”
Egy lengyel kolléga arról kérdezte a magyar rekordbajnok trénerét, milyen játékot szeretne látni a csapatától.
„Az egygólos előny jó pozícióba hozott minket a visszavágó előtt, de tisztában vagyunk vele, hogy nincs lefutva a párharc. A magunk játékát akarjuk játszani, de okos, intelligens, érett futballt szeretnénk bemutatni, amely sikerre vezet bennünket.”
CADU: CSAK A GYŐZELEM ELFOGADHATÓ!
– Mennyiben lehet más a lengyelországi visszavágón a meccs képe, mint amilyen a Groupama Arénában volt?
– Erik Prekop és Lukás Sadílek ellen sokszor játszottam korábban Csehországban, az első meccsen azt kaptam tőlük és a Górniktól, amire számítottam – válaszolta Cadu, a Ferencváros brazil védője a sajtótájékoztatón. – Nagyon kemény mérkőzés volt a múlt szerdai, erős ellenféllel találkoztunk, szóval, arra számítunk, hogy ismét nehéz lesz a lengyelek ellen. Bár egygólos előnyben vagyunk, idegenben, nemzetközi kupameccsen ez a minimális különbség semmit sem jelent.
– Remek nemzetközi formájára mekkora hatással volt az új szakmai stáb érkezése?
– Az európai teljesítményünk elsősorban a csapatmunka eredménye. Sokat köszönhetek a társaknak, de az új edzői stábnak is van abban szerepe, hogy elkaptam a fonalat. Az új rendszernek is köszönhető a kiteljesedésem és a formába lendülésem.
– Versenyképes maradt a csapat a nyári átalakulás után?
– A Ferencváros nagy klub, úgyhogy az első perctől fogva világos számomra, hogyan kell teljesítenünk Európában vagy a hazai bajnokságban. Mindegy, melyik sorozatban lépünk pályára, csak a győzelem elfogadható.
EURÓPA-LIGA
SELEJTEZŐ, 3. FORDULÓ, VISSZAVÁGÓ
Nem bajnoki ág
Csütörtök, 19.00: Górnik Zabrze (lengyel)–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
Az első mérkőzésen: 0–1