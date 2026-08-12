Nemzeti Sportrádió

ÉLŐ!

Kl-selejtező, visszavágó: Köbenhavn–Debrecen 4–1

A negyedik góljukat is megszerezték a dánok – Köbenhavn–Debrecen Kl-selejtező-visszavágó

2026.08.12. 19:35
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Patai Dávid (fehérben) örül, hogy Koppenhágában is megmutathatja, mire képes a nemzetközi futballporondon (Fotó: Kovács Péter)
Címkék
Kl-selejtező Konferencialiga-selejtező Konferencialiga DVSC FC Köbenhavn élő közvetítés Köbenhavn Debrecen
A 3–0-ra elveszített odavágó után a Debrecen az FC Köbenhavn vendégeként lép pályára 18 órától a labdarúgó Konferencialiga-selejtező 3. fordulójában – élőben az NSO-n!

 

KONFERENCIALIGA
SELEJTEZŐ, 3. FORDULÓ, VISSZAVÁGÓ
FŐÁG
FC KÖBENHAVN (dán)–DEBRECENI VSC 4–1 (1–0) – ÉLŐ
Koppenhága, Parken Stadion, 18 óra (Tv: M4 Sport). Vezeti: Jérémie Pignard (Aurélien Drouet, Thomas Luczynski) – franciák
KÖBENHAVN: Kotarski – Szuzuki Dzs., Gabriel Pereira, Markgráf, Meling (Beijmo, 77.) – Clem, Král – Elyounoussi (Cornelius, 68.), Madsen (Delaney, 68.), Robert Silva (Nasnas, 60.) – Ndjee (Moukoko, 77.). Vezetőedző: Bo Svensson
A kispadon: Breum-Harild, Rúnarsson (kapusok), Dadason, Garananga, Myrie, Nyassi, Olsen
DVSC: Erdélyi – Myrtaj, Batik, Mejías (Lang, a szünetben), Keller (Guerrero, a szünetben) – Sain, Patai – Dénes V. (Vajda B., 66.), Kaye, Cibla (Dzsudzsák, a szünetben) – Baldoni. Vezetőedző: Gert Remmel
A kispadon: Andreev, Póser (kapusok), Boskovic, Hermann, Macsó, Szakál, Szendrei Á.
Gólszerző: Elyounoussi (3., 58. – a másodikat 11-esből), Král (76.), Cornelius (78.), ill. Dzsudzsák (47.)

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Az első mérkőzésen: 3–0

 

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