A negyedik góljukat is megszerezték a dánok – Köbenhavn–Debrecen Kl-selejtező-visszavágó

KONFERENCIALIGA

SELEJTEZŐ, 3. FORDULÓ, VISSZAVÁGÓ

FŐÁG

FC KÖBENHAVN (dán)–DEBRECENI VSC 4–1 (1–0) – ÉLŐ

Koppenhága, Parken Stadion, 18 óra (Tv: M4 Sport). Vezeti: Jérémie Pignard (Aurélien Drouet, Thomas Luczynski) – franciák

KÖBENHAVN: Kotarski – Szuzuki Dzs., Gabriel Pereira, Markgráf, Meling (Beijmo, 77.) – Clem, Král – Elyounoussi (Cornelius, 68.), Madsen (Delaney, 68.), Robert Silva (Nasnas, 60.) – Ndjee (Moukoko, 77.). Vezetőedző: Bo Svensson

A kispadon: Breum-Harild, Rúnarsson (kapusok), Dadason, Garananga, Myrie, Nyassi, Olsen

DVSC: Erdélyi – Myrtaj, Batik, Mejías (Lang, a szünetben), Keller (Guerrero, a szünetben) – Sain, Patai – Dénes V. (Vajda B., 66.), Kaye, Cibla (Dzsudzsák, a szünetben) – Baldoni. Vezetőedző: Gert Remmel

A kispadon: Andreev, Póser (kapusok), Boskovic, Hermann, Macsó, Szakál, Szendrei Á.

Gólszerző: Elyounoussi (3., 58. – a másodikat 11-esből), Král (76.), Cornelius (78.), ill. Dzsudzsák (47.)

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Az első mérkőzésen: 3–0