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Fallabda Eb: a Millenáris lesz a másik helyszín

2026.08.12. 17:32
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Fotó: Magyar Fallabdaszövetség
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fallabda Magyar Fallabdaszövetség Millenáris fallabda Eb
A Millenáris D épületében állítják fel az üvegpályát a jövő szerdán kezdődő budapesti egyéni fallabda Európa-bajnokságon és az azt követő PSA Opent is ott rendezik, miután a Marczibányi téri Ormai László Csarnokban történt pénteki tűzeset után módosítani kellett a lebonyolításra vonatkozó terveket.

Erről Kékesi Zsuzsanna, a Magyar Fallabdaszövetség főtitkára számolt be szerdán az MTI-nek. Hozzátette: hálásan köszönik a Belügyminisztériumnak és a sportért felelős államtitkárságnak a közbenjárást, a Millenárisnak pedig az együttműködést.

Az eredeti tervek szerint az Eb-t a City Squash Clubban (CSC) és az Ormai-csarnokban rendezték volna, de miután utóbbi létesítményben pénteken kigyulladt egy elektromos szekrény, a tűz pedig átterjedt a tetőre, ahol nyolc-tíz négyzetméteren a szigetelés és vezetékek is égtek a napelemek közelében, a tűz oltása közben pedig a szomszédos CSC komolyan beázott, ezt módosítani kellett.

Az Eb fő helyszínén, a City Squash Clubban a hét eleje óta ipari takarítók dolgoznak, a hétvégén várhatóan megnyithat, a vészmegoldás pedig az lett, hogy a kontinensviadal szerves részét képező üvegpályát az Ormai-csarnok helyett az ugyancsak a közelben lévő Millenáris D épületében állítják fel. Itt rendezik majd az Eb-t követő PSA Budapest Open mérkőzéseit is.

Magyarország húsz év után lesz ismét egyéni squash Európa-bajnokság házigazdája. A tornára a legfrissebb információk szerint 27 országból 120 játékos érkezik, a hazai színeket 12-en képviselik.

A kontinensviadalra jövő szerdától szombatig kerül sor a magyar fővárosban, a PSA Budapest Opent pedig augusztus 24. és 28. között rendezik.

 

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