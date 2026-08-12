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Súlyos baleset árnyékolta be a budapesti pályakerékpáros-versenyt

H. Á.H. Á.
2026.08.12. 17:19
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Illusztráció (Fotó: bringasport.hu / Vanik Zoltán)
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A Magyar Kerékpáros-szövetség hivatalos honlapján megjelent közlemény szerint a bukás a IV. Budapest GP nyitónapján, kedden, a délelőtti program zárásaként rendezett keirin számban történt, amely után Esteban Garmendiát súlyos, életveszélyes sérülésekkel szállították kórházba.

A negyedik alkalommal megrendezett Budapest Grand Prix nemzetközi pályakerékpáros-versenyt kedd délelőtt 39 fokos extrém hőségben rendezték, a magyar versenyzők számára pedig fontos lehetőség volt a világbajnoki kvalifikáció kiharcolása felé vezető úton – írta közleményében a magyar szövetség honlapja.

 „A délelőtti program utolsó felvonásában a férfiak keirin döntője következett, amelyet egy bukás miatt félbe kellett szakítani. Szalontay Sándor és Alejandro Martínez Chorro komolyabb zúzódásokat szenvedtek, míg Esteban Sánchez Garmendiát súlyos, életveszélyes sérülésekkel szállították kórházba.

A kőbányai Bringaréna a verseny során megfelelt a nemzetközi sztenderdeknek, a lebonyolítás a jelen lévő nemzetközi bírók szerint szabályos volt, akik a történteket versenybalesetnek minősítették. A Magyar Kerékpáros-szövetség mindezektől függetlenül vizsgálatot indított az ügyben.

A baleset következtében a délutáni női futamokat törölték” – áll a szövetség honlapján.

 

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