Kiss Csaba: Nagyon bízom a nemzetközi indulásban

Elkísérte a nyári pihenőre is a szegedi férfi pólósokat az a kellemes érzés, amely az előző bajnoki kiírásban megszerzett hatodik helynek köszönhető – nemkülönben Kiss Csaba vezetőedzőt. Az együttes legutóbb tíz éve végzett ilyen előkelő helyen a bajnokságban, a 2021–2022-es idénytől irányító trénernek is ez a legelőkelőbb eredménye az ob I-ben a gárda élén.

„Amióta én vezetem a felnőttcsapatot, mindig ostromoltuk a hatodik helyet, próbáltunk előremenekülni attól, hogy ne csupán a hetedik helyért játsszunk, és ez végre sikerült. Azt éreztük az előző idényben, hogy a nyolc közé jutással nem lesz problémánk, de célul tűztük ki a bajnokság elején, hogy olyan pozícióban legyünk, hogy reális esélyünk legyen az ötödik–hatodik helyért játszani. Az elmúlt években általában úgy jutottunk be a legjobb nyolcba, hogy aztán a helyosztón rendre null hatról szálltunk be a párharcba. A pontrendszer alapján vittük tovább a saját eredményeinket, és mivel nem nagyon tudtunk pontot szerezni az előttünk lévő csapatoktól, legtöbbször null hatról indultunk, általában egy fővárosi csapat ellen, ami nagyon kemény dió volt. Ezúttal szerencsére sikerült elérnünk a kedvezőbb helyzetet, három hármas állásnál néztünk szembe a Semmelweis OSC ellen az ötödik–nyolcadik helyért, és sikerült győztesen kikerülnünk ebből a párharcból.”

Kiss Csaba kérdésünkre elárulta, három játékos, a saját nevelésű Báthory Balázs, valamint Doroszlai Zalán és Nyíri Balázs távozott, a helyüket a saját utánpótlásból töltik be, a csapat gerince pedig együtt marad a következő évadra.

„Szerencsére bátran nyúlhatunk a fiataljainkhoz, folyamatosan fedezzük fel a tehetségeket, remek korosztályaink vannak. Ezúttal is úgy döntöttünk, hogy maradunk annál az elég jól bevált koncepciónál, hogy nem igazolunk külföldit, válogatottat. Persze ebben részben az is közrejátszik, hogy nem dúskálunk az anyagiakban, de ha már nem szegedi játékost igazolunk, akkor igyekszünk olyan ambiciózus fiatalokat elhozni, akik előtt szép évek állnak, és jó lehetőséghez jutnak nálunk, hogy megmutassák magukat. Így került hozzánk például Gólya Noel tavaly Egerből. Mos viszont egyáltalán nem igazoltunk, hanem ifi- és serdülőkorú, vagy az ifiből éppen kiöregedett játékosok kapnak majd szerepet.”

A hatodik helynek köszönhetően a Szeged jogosult az indulásra a Konferenciakupában a következő idényben – legutóbb a 2015–2016-os Eurokupában játszott nemzetközi színtéren, akkor elődöntőig jutott.

„Nagyon-nagyon bízom benne, és egyelőre minden jel arra mutat, hogy ténylegesen el tudunk indulni, ami igen fontos mérföldkő lenne a szegedi vízilabda életében, újra megmutathatná magát az európai porondon. Egyrészt azon játékosok miatt, akik az elmúlt idényben ezt kiharcolták, és az utánpótlás-játékosok miatt is, akiknek meg hatalmas élmény és motiváció lenne, hogy európai szinten magasan jegyzett csapatok ellen játszhatnának.”

Kiss Csabát a közelgő augusztus 29–30-i Magyar Kupa-selejtezőről is kérdeztük – a D-csoport küzdelmeit éppen Szegeden rendezik meg, a csoportellenfél a Debrecen és a Miskolc. A négy csoport elsője jut tovább a negyeddöntőbe.

„Örülünk, hogy megkaptuk a rendezési jogot, ezzel együtt nem kerültünk könnyű csoportba. Figyelve a nyári játékosmozgásokat, a Debrecen azok köré tartozik, amely nagyon-nagyon megerősödött, a Szentesből, a Semmelweis OSC-ből is tudott igazolni, és ha egy nála magasabban jegyzett csapattól volt képes szerződtetni játékost, az mindenképpen erősítést jelent. Ismerve az edzőjüket, Kádár Kálmánt, és a stabil hátteret, nagy eredményre készülhetnek a következő idényben Debrecenben, és a közelgő Magyar Kupa máris jó lehetőség. Velük mindenképpen számolni kell, a Miskolc pedig, azáltal, hogy búcsúzott az első osztálytól, szeretné újraépíteni a csapatát akár az utánpótlásból, akár más játékosokkal, rá is veszélyes ellenfélként tekintek. De egyértelműen a továbbjutás a célunk.”