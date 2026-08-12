Kajak-kenu: megvan a vb-csapat, harmincheten utaznak Poznanba

A kajak szakágban 18 sportolóra számít Tóth Dávid. A férfiaknál 100 méter egyesben a szám háromszoros világbajnok, egyben címvédője, Kopasz Bálint áll rajthoz. A Nádas Bence, Fodor Bence, Kurucz Levente, Tótka Sándor alkotta Európa-bajnok négyes is indul, a párosban Eb-ezüstérmes Fodor Bence és Kurucz Levente párosban várhatja a startot. Varga Ádám ismét két számban, 500 és 5000 egyesben indul, míg 200-on az Eb-harmadik Balogh Gergely bizonyíthat ismét – számolt be hivatalos honlapján a szövetség.

A hölgyeknél Csikós Zsóka 1000 és 500 egyesben szerepelhet, előbbiben ő a címvédő, utóbbiban tavaly harmadikként zárt. A mindhárom világkupát a negyedik, az Eb-t pedig az ötödik helyen záró fiatal négyes változatlan összeállításban veszi fel a harcot a legjobbakkal. A legnagyobb szenzáció a Tölgyesi Flóra, Hofer Bianka páros bekerülése. A júliusban még a korosztályos világversenyeken kiválóan szereplő lányok két hete óriási meglepetésre megnyerték a pótválogatót, és első felnőtt vb-jükre készülhetnek. 200 egyesben a szám kétszeres Európa-bajnoka, Lucz Anna, 5000 méteren pedig 2021, 2022 és 2024 világbajnoka, az idei Eb-n is diadalmaskodó Kőhalmi Emese élvezi a kapitány bizalmát. Tóth Dávid tartaléknak Ujfalvi Laurát nevezte meg.

Kenuban 12-en utazhatnak Poznanba. A férfiaknál Fejes Dánielre vár a legsűrűbb program, az MTK versenyzője az 500 egyes és a négyes mellett az olimpiai C–1 1000 méteres számban is indul, melyben a legutóbbi, montreali világkupán második lett az olimpiai címvédő Martin Fuksa mögött. Ötszáz párosban a Kollár Kristóf, Juhász István duó állhat rajthoz. A paksi páros a montreali világkupán győzött, méghozzá 1:36.88-cal, ami a valaha mért legjobb időeredmény, amelyet magyar páros elért a számban. A 200 méter egyesben az Eb-ötödik Hodován Dávidot, míg 500 négyesben a vb-címvédő Fejes Dániel, Kollár Kristóf, Juhász István, Hajdu Jonatán egységet nevezi ifj. Foltán László.

A nőknél a neveket tekintve egyetlen változás történt az Európa-bajnoksághoz képest: bekerült Horányi Dóra, aki C–2 200 méteren Opavszky Rékával térdel össze. Az olimpiai számok tekintetében kétszáz egyesben ismét Paragi Petra, ötszáz párosban pedig az Eb-2. Kiss Ágnes, Nagy Bianka kettős versenyez majd. Kiss emellett ötszáz egyesben, valamint a világbajnoki címvédő négyesben is főszereplő lesz. Az 5000 méteres távon a mindhárom idei világkupán és az Európa-bajnokságon is megállíthatatlan Csorba Zsófiának szurkolhatunk.

Para szakágban Hajdu Botond szövetségi kapitány kilenc versenyzőt jelölt a csapatba. KL1-ben Kiss Péter Pál az Eb, valamint mindkét világkupa megnyerése után pályafutása hatodik világbajnoki elsőségére hajthat. Mellette ott lesz ebben a kategóriában Suba Róbert is. A rutinos versenyző VL2-ben is indul. KL2-ben sincs meglepetés, a hölgyeknél Varga Katalin, a férfiaknál Kiss Tibor neve szerepel a csapatban. Boldizsár Dalma, Molnár Nikoletta és Kiss Erik is rutinos tagja a válogatottnak, amely azonban két vb-újoncot is avat a VL1-ben induló Baranyai Réka és a KL3-ban versenyző Mazug Anetta személyében.

A MAGYAR KAJAK-KENU VÁLOGATOTT KERETE A VILÁGBAJNOKSÁGRA

Férfi kajak

K–1 200 m: Balogh Gergely

K–1 500 m: Varga Ádám

K–1 1000 m: Kopasz Bálint

K–1 5000 m: Varga Gergely

K–2 500 m: Kurucz Levente, Fodor Bence

K–4 500 m: Nádas Bence, Fodor Bence, Kurucz Levente, Tótka Sándor

Női kajak

K–1 200 m: Lucz Anna

K–1 500 m: Csikós Zsóka

K–1 1000 m: Csikós

K–1 5000 m: Kőhalmi Emese

K–2 500 m: Hofer Bianka, Tölgyesi Flóra

K–4 500 m: Kiskó Réka, Szegedi Angelina, Decsi Dorina, Mészáros Anna

Férfi kenu

C–1 200 m: Hodován Dávid

C–1 500 m: Fejes Dániel

C–1 1000 m: Fejes Dániel

C–1 5000 m: Adolf Balázs

C–2 500 m: Kollár Kristóf, Juhász István

C–4 500 m: Kollár, Juhász, Hajdu Jonatán, Fejes

Női kenu

C–1 200 m: Paragi Petra

C–1 500 m: Kiss Ágnes

C–1 5000 m: Csorba Zsófia

C–2 200 m: Opavszky Réka, Horányi Dóra

C–2 500 m: Kiss, Nagy Bianka

C–4 500 m: Kiss, Nagy, Opavszky, Csorba

Para (200 m)

Suba Róbert (VL2, KL1)

Kiss Péter Pál (KL1)

Kiss Tibor (KL2)

Kiss Erik (KL3)

Boldizsár Dalma (VL2)

Varga Katalin (KL2)

Molnár Nikoletta, Mazug Anetta (mindkettő KL3)

Baranyai Réka (VL1)