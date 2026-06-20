A rossz kezdés miatt keseregnek a skótok

Ryan Christie a BBC-nek nyilatkozva úgy érezte, a játékvezető egy büntetővel a skótok adósa maradt.

„Ha még öt percig tartott volna a meccs, egyenlíthettünk volna. Az első félidő nem a terveink szerint alakult, nem voltunk elég összeszedettek, de szünet után elkezdtük a saját játékunkat játszani. Szerintem a McGinn-féle esetért tizenegyest kellett volna kapnunk, elég jól láttam az esetet. Most csalódottságot érzek, de szükségünk lesz az önbizalomra, és biztos vagyok benne, hogy talpra fogunk állni.”

Lewis Ferguson szerint ez a meccs megmutatta, hogy milyen nehéz nyerni a vb-n.

„Nagyon rosszul kezdtünk, labdába sem értünk, és hátrányba kerültünk. Úgy gondolom, a második félidei teljesítményünk remek volt, még ha nem is sikerült egyenlítenünk. Ez is jól mutatja, hogy milyen nehéz egy meccset megnyerni a vb-n. Úgy érzem, egy pontot megérdemeltünk volna.”

Steve Clarke szövetségi kapitány is a gyenge kezdést emelte ki.

„Szörnyen kezdtünk, de jól reagáltunk. Öt-tíz percnek el kellett telnie, hogy belelendüljünk. Scott McGinn eseténél azt gondolom, hogy azt néhány bíró megadja, néhány nem, van olyan, hogy a VAR is közbelép. Illetve Diop szerintem gólhelyzetben szabálytalankodott Che Adamsszel szemben, egy másik nap talán megkapjuk ezeket az ítéleteket. Azért vagyunk itt, hogy megtegyük azt, amelyre skót válogatott még egyszer sem volt képes.”

Marokkói részről Mohamed Uahbi kapitány elégedetten értékelt.

„Jó meccs volt, Skócia megmutatta, hogy erős csapat. Szaibari már két gólnál tart, remélem, hogy hasonló hozzáállással folytatjuk.”

Iszmael Szaibari, a győztes gól szerzője a BeIN Sportsnak nyilatkozott.

„Négy pontunk van, az élre ugrottunk, jó meccs volt. Ugyanaz az álmunk, keményen dolgozunk, olyanok vagyunk, mint egy család. Minden meccset meg akarunk nyerni.”

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

CSOPORTKÖR, 2. FORDULÓ

C-CSOPORT

SKÓCIA–MAROKKÓ 0–1 (0–1)

Boston, Boston Stadion. 64 146 néző. Vezeti: Ilgiz Tantashev (üzbég)

SKÓCIA: Gunn – Robertson, Hendry, Hanley, Patterson, Tiernay (Gannon-Doak, 60.) – Christie (McLean 72.), L. Ferguson, McTominay, McGinn – Ch. Adams (Dykes, 72.). Szövetségi kapitány: Steve Clarke

A kispadon: Gordon, Kelly (kapusok), Hickey, Hyam, McKenna, , Ralston, J. Souttar, Gannon-Doak, Curtis, Fletcher, McLean, Dykes, Hirst, Stewart.

MAROKKÓ: Bunu – Hakimi, I. Diop, Riad, Mazraui – el-Ajnaui, Buaddi – B. Diaz (Amaimuni, 84.), Unahi, el-Hanusz (Talbusz, 84.) – Szaibari (Rahimi, 84). Szövetségi kapitány: Mohamed Uahbi

A kispadon: Mohamedi, Tagnauti (kapusok), Belammari, Halhal, Szadan, Szalah-Eddin, el-Uahbi, Amrabat, el-Murabet, Unahi, Amaimuni, Jasszin, el-Kabi, Rahimi, Szbai, Talbi

Gól: Szaibari (2.)

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