Nemzeti Sportrádió

A kiesés után lemondott Skócia szövetségi kapitánya

2026.06.28. 02:45
Steve Clarke (Fotó: Getty Images)
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Nem sokkal azután, hogy eldőlt Skócia kiesése a labdarúgó-világbajnokságról, a válogatottat irányító Steve Clarke beadta lemondását – közölte honlapján a Skót Labdarúgó-szövetség (SFA).

A 62 éves tréner 2019-ben vette át a skót válogatott irányítását, s a 2021-es, illetve a 2024-es Eb-re is, majd selejtezőcsoportját megnyerve 28 év szünet után juttatta ki Skóciát világbajnokságra – más kérdés, hogy csapata egyik tornán sem tudta megugrani a csoportkör jelentette akadályt.

Steve Clarke 81 mérkőzésen 36 győzelmet, 16 döntetlent és 29 vereséget könyvelhetett el a skót válogatott élén.

 

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