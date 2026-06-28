A kiesés után lemondott Skócia szövetségi kapitánya

A 62 éves tréner 2019-ben vette át a skót válogatott irányítását, s a 2021-es, illetve a 2024-es Eb-re is, majd selejtezőcsoportját megnyerve 28 év szünet után juttatta ki Skóciát világbajnokságra – más kérdés, hogy csapata egyik tornán sem tudta megugrani a csoportkör jelentette akadályt.

Steve Clarke 81 mérkőzésen 36 győzelmet, 16 döntetlent és 29 vereséget könyvelhetett el a skót válogatott élén.