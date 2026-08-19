Nemzeti Sportrádió

Sajtóhír: a „magyarok réme” BL-indulóhoz igazolhat, amivel Kovács Bendegúz léphetne előrébb

CSELŐTEI MÁRKCSELŐTEI MÁRK
2026.08.19. 10:00
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Troy Parrott távozása a Betishez közvetve Kovács Bendegúznak jelenthet előrelépést (Fotó: Getty Images)
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A BBC Sport értesülései szerint a La Ligában szereplő Betis közel került az ír válogatott, AZ-játékos, Troy Parrott szerződtetéséhez.

 

Troy Parrott – aki azóta a „magyarok réme”, mióta múlt novemberben Írország az ő mesterhármasával verte meg Budapesten, a Puskás Arénában 3–2-re a magyar válogatottat egy 96. perces győztes góllal, elvéve ezzel a vb-szereplésről szőtt álmainkat – az előző idényben 16 találattal zárt az Eredivisie góllövőlistáján, de minden sorozatot figyelembe véve összesen 31 gólt és 12 gólpasszt jegyzett. 

A 24 éves ír csatár értéke a Transfermarkt szerint 25 millió euró, állítólag a Championshipbe kieső West Ham United adott is volna legalább ennyit érte, de a BBC Sport értesülései szerint a Bajnokok Ligájában induló, La Ligában szereplő Real Betis lesz a befutó, amely 20 millió eurót fizethet új középcsatáráért. Ha az üzlet összejön, az még magyar szempontból is értékes lehet...   

Ugyanis a 19 éves Kovács Bendegúz az előző idényben összesen nyolc különböző sorozatban játszott az AZ színeiben, folyamatosan lépdelve előre: az U19-es holland élvonalban 14 meccsen 14 gólt szerzett, közben az ifjúsági BL-ben 6 meccsen 9 gólig jutott, majd a holland másodosztályban is impozáns mérleggel, 14 mérkőzésen 8 góllal zárt, így az évad végére az Eredivisieben (3 meccs) és a Konferencialigában (1 meccs) is bemutatkozhatott az első csapatnál. 

A 2026–2027-es idényben eddig felváltva szerepel az első és a második csapatnál, 27 játékperce van az élvonalban és 157 a holland 2-ben, utóbbi sorozatban már gólt és gólpasszt is jegyzett. Az eddig kétszeres magyar válogatott, 199 centiméteres csatárt nagy értéknek tartják az AZ-nál, ír csapattársa távozásával pedig még nagyobb szerephez juthat. 

 

Betis Real Betis Troy Parrott Kovács Bendegúz nemzetkozi átigazolás AZ Alkmaar AZ
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