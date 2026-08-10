Nemzeti Sportrádió

Edzőt váltott Szánthó Regő csapata

H. Á.H. Á.
2026.08.10. 18:18
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Jarábeknek az állásába került a pocsék rajt (Fotó: mfkdukla.sk)
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Juraj Jarábek Daniel Valach Banska Bystrica Szánthó Regő
A szlovák élvonalbeli labdarúgó-bajnokságot három vereséggel kezdő újonc Banská Bystricánál a negyedik forduló előtt elfogyott a türelem Juraj Jarábek vezetőedzővel szemben, s a Szánthó Regőt is foglalkoztató klub hétfőn az U19-es csapatot irányító Daniel Valachot nevezte ki új vezetőedzőnek.

A 63 éves Juraj Jarábeket a 2024–2025-ös idény végén nevezték ki az élvonalból búcsúzó besztercebányaiak vezetőedzőjének, s a fő feladata az azonnali visszajutás kiharcolása volt a másodosztályból. Ezt a feladatot a rutinos trénerrel második helyen zárva teljesítette is az MFK Banská Bystrica, ám az élvonalbeli rajt már nem sikerült. Az első három fordulóban egyaránt kikapott az újonc, ám ennél is fájóbb lehet a szurkolók számára, hogy a csapat mindhárom meccsén gólképtelen maradt – 0–9-es gólkülönbséget hozott össze.

A Szánthó Regőt is foglalkoztató klub hivatalos Facebook-oldalán hétfőn előbb a Jarábek menesztéséről szóló hír jelent meg, majd néhány órával később már az eddig az U19-es csapatot irányító Daniel Valach kinevezéséről szóló közleménnyel frissült az oldal.

 

Juraj Jarábek Daniel Valach Banska Bystrica Szánthó Regő
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