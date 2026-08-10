Edzőt váltott Szánthó Regő csapata

A 63 éves Juraj Jarábeket a 2024–2025-ös idény végén nevezték ki az élvonalból búcsúzó besztercebányaiak vezetőedzőjének, s a fő feladata az azonnali visszajutás kiharcolása volt a másodosztályból. Ezt a feladatot a rutinos trénerrel második helyen zárva teljesítette is az MFK Banská Bystrica, ám az élvonalbeli rajt már nem sikerült. Az első három fordulóban egyaránt kikapott az újonc, ám ennél is fájóbb lehet a szurkolók számára, hogy a csapat mindhárom meccsén gólképtelen maradt – 0–9-es gólkülönbséget hozott össze.

A Szánthó Regőt is foglalkoztató klub hivatalos Facebook-oldalán hétfőn előbb a Jarábek menesztéséről szóló hír jelent meg, majd néhány órával később már az eddig az U19-es csapatot irányító Daniel Valach kinevezéséről szóló közleménnyel frissült az oldal.