Kártyák a pakliban – Csinta Samu publicisztikája

Bár mindenféle egyezmények és normák – ideértve az úgynevezett erkölcsieket is – tiltják, de minimum bizonyos mederben igyekeznek tartani, nincs kétségem afelől, hogy már a világbajnokság ideje alatt zajlott az új futballidény előkészítése. Az egyezkedések és megegyezésekről szóló hírek többsége persze még csak sejtetések, átigazolási ügyekben „szakértő” újságírók jólértesültségéből szivárogtak, információs tartalmuknál pedig jóval nagyobb a nyomásgyakorló súlyuk. Mondhatni, ily módon (is) üzengettek egymásnak a felek, változó keménykedéssel, attól függően, milyen eredménnyel zárult az előző vb-mérkőzés. A világbajnokságra való kizárólagos és maximális koncentrálás nyilván alapelvárás lenne, életszerű azonban aligha. Mert hát a torna időszakát követően újra jönnek a hétköznapok, az edzés-mérkőzés ritmus, amelynek minden perce fontos a korlátozott időtartamú játékos-pályafutás szempontjából.

A vb döntő tornája olyan, mint hajdanán volt a kihagyhatatlan éves nagyvásár, amikor a család egész esztendőre igyekezett beszerezni magának a szükségeseket. Páratlan piaci fórum a maga elképesztő mediatizáltságával, mindenki élni próbál az ott kínálkozó lehetőségekkel, akár a bombabiztos szerződéssel rendelkező sztárjátékosok is. A szerződések ugyanis általában arra vannak, hogy felülírják azokat, mindennek és mindenkinek ára van, csak legyen, aki megfizesse. Ezért aztán a potens klubok igyekeznek már a vásári forgatag előtt magukhoz láncolni az arra érdemesnek tartottakat. Lehetőleg még a piac által diktált korábbi áron, mielőtt a nagy vásári kikiáltó feljebb srófolja azt. Persze, igazából ez sem jelent biztosítást semmire, hiszen egy játékos bármikor megsérülhet. Vagy a korábbinál nagyságrendekkel vonzóbb ajánlatot villantanak fel előtte – és a klubja előtt –, aminek nyomán elkerülhetetlenné válik az újratervezés. Ellenkező esetben egy frusztrált, motivációját vesztő játékos marad a kerítésen belül, akin előbb-utóbb túl kell adni, mert az ily módon megromló kapcsolatokat már egy nagyobbra kerekített összeg sem nagyon tudja orvosolni.

Ennek a sok mozgatórúgós folyamatnak az „ábrázolása” Ferran Torres esete is. Az FC Barcelona csatára úgy utazott ki az Egyesült Államokba, hogy előtte nem egyezett meg a klubjával a 2027 nyarán lejáró szerződése ügyében. Igazából nem is volt min megegyezni, mivel a katalán megaklub vezetősége egyelőre meg sem kínálta a játékost a folytatásra vonatkozó, számokat is tartalmazó ajánlattal. A hasonló eseteket a klubok elsősorban azért nem szokták félvállról venni, mert szerződése lejártával a játékos a maga gazdájává válik, azaz az addigi munkaadó nem nagyon lát pénzt a távozó nyomán. Ezért fontos mindkét fél számára az egyezség meghosszabbítása, még annak lejárta előtt. Ebben az összefüggésben értékelendő – sőt, felértékelendő – Szoboszlai Dominik liverpooli érdekeltségének meghosszabbítása, hiszen a magyar válogatott csapatkapitánya így nagyobb értékű szerződés birtokában tekinthet a jövőbe. Annak minden nyugtató hatásával.

Ferran Torres viszont nem jutott hasonló „idegcsillapítóhoz”, és ezen a külvilág jelentős része el is csodálkozott. A csatár sem rejtette véka alá értetlenkedését, viszont túl sokat nem rugózott az ügyön, vélhetően azért, mert a kezében ott volt a vb-dzsóker. De legalábbis annak az ígérete. A történet eme fejezetének végkifejletét mindannyian ismerjük, Ferran góljával nyerte meg a spanyol válogatott az Argentína elleni döntőt – Portugália ellen pedig ő szolgáltatta a győztes gól előtti passzt –, és ezzel alapjaiban megváltozott a képlet. Ma ő a pillanat embere Spanyolországban, ezt fenékig ki is használja, meglehetősen szabados képek tanúskodnak az ibizai klubokban és jachtokon zajló gőzkieresztésről, rossz nyelvek szerint például Ferran Torres a New York-i döntő utolsó hidratációs szünetében ivott legutóbb vizet.