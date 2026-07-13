Murat Yakint dögösnek tartják a hölgyszurkolók

Szexszimbólum. Így emlegeti az internet népe Murat Yakint, a svájci válogatott szövetségi kapitányát. Az 51 éves szakvezető a világbajnoki mérkőzéseken rendre divatosan öltözködött, sportosan elegáns ruháját mindig kiegészítette trendi szemüvegével. A hölgyszurkolók el vannak ájulva a szakvezető kinézetétől, jóképűnek és vonzónak tartják, sokan George Clooney-hoz hasonlítják. Az interneten ilyen kommentek születtek a vb idején: „Vigyél haza Svájcba”, „A svájci edző nagyon dögös”, „Kolumbiai vagyok, de a nyolcaddöntőben nem tudtam a játékra koncentrálni, csak őt néztem”, de van, aki pozitív felütéssel „ezüstrókának” nevezte. Olyan vélemény is született, amely szerint Murat Yakin igazi szívtipró, nem lenne csoda, ha a jövőben felfigyelnének rá Hollywoodban és filmszerepet kapna. Egy szakértő szerint az ápolt megjelenése, az arcformája, divatos öltözködése és szemüvege emeli ki a tömegből. Az Egyesült Államokban a vb alatt többször került már a címlapokra, de felesége, Anja Yakin nem féltékeny típus.

Felesége nem féltékeny (Fotó: Getty Images)

„Nagyon büszke vagyok rá, a feje búbjától a talpáig nagyon szeretem mindenét – mondta a 20 Minuten oldalának Murat Yakin felesége. – Együtt és külön is szoktunk vásárolni, az első pillanatban már feltűnt a nagyszerű ízlése, jó az érzéke a divathoz. A leginkább a szövetnadrág, póló viseletet szereti, néha felvesz hozzá egy felsőt. Hogy féltékeny vagyok-e? Tizenkilenc évesen az voltam, ma már nem vagyok. Az elmúlt huszonnégy évben sok mindent átéltünk együtt, verhetetlen csapat vagyunk. Leginkább a pozitív gondolkodásmódját, a higgadtságát, a szerénységét, a humorát és a nekem nyújtott támogatását szeretem. Két csodálatos lányunk és szép otthonunk van – boldogok vagyunk. Murattal mindig szánunk időt arra, hogy kettesben csináljunk valamit.”