A Köröstől Párizsig: Dobra Viktor az első magyar óriás-toronyugró

„Már kisgyerekként szerettem leugrani mindenhonnan, békéscsabai lévén például a Körösbe, négy méterről. Korábban atletizáltam, de egy sérülés miatt keresni akartam magamnak valami olyasmit, ahol nem fáj minden lépésnél a lábam. Aztán egyszer a bátyám kinézett magának egy huszonhárom méter magas hidat Boszniában, de én mondtam neki, hogy keressünk valami közteset, így jött a Duna Aréna tízméteres ugrótornya és szerelembe estem” – elevenítette fel a 2021-es kezdeteket az MTI-nek Dobra Viktor.

A gépészmérnök végzettségű, jelenleg minőségellenőrként dolgozó magyar sportoló megjegyezte, az alapokat, a szaltókat autodidakta módon sajátította el, a Rugóláb Lendület Sportegyesületben azonban sokat segítettek neki a technika csiszolásában, hiszen nem rendelkezik műugró múlttal.

Dobra Viktor azt mondta, magával az óriás-toronyugrással négy évvel ezelőtt kezdett foglalkozni, kisebb versenyeken, főként Svájcban ismerkedett meg a szakág képviselőivel, s mivel ez egy kis közösség, a párizsi mezőny nagyjából felét már ismeri. Felidézte: egy holland ismerőse hívta fel a figyelmét arra, hogy ezen az Európa-bajnokságon a férfiak „csak” 20 méterről ugranak majd – ellentétben a világbajnoki 27 méteres magasággal –, ezt követően kereste fel a Magyar Műugró Szövetséget. Ott Kelemen Ildikó elnökkel egyeztetve, videók bemutatásával kapott „rajtengedélyt”.

A magyar sportoló kiemelte, jelenleg tíz ugrása van, amelyek amolyan „belépő szintűek”.

„Mivel a nehézségi fokuk nem annyira nagy, nem látok esélyt arra, hogy nagyon előre mennék a mezőnyben. Itt olyan ugrásokat fogunk látni, amelyeken látszik, hogy valaki mondjuk tízéves műugró múlttal rendelkezik. De szeretnék egyfajta úttörő lenni, és megmutatni másoknak, hogy Magyarországról is el lehet ide jutni. Remélem, a jövőben másoknak sokkal egyszerűbb dolguk lesz” – fogalmazott.

Jövőre Budapesten rendezik a világbajnokságot, melyen 27 méterről zajlik majd a férfiak versenye. Dobra Viktor azt mondta, nagyon szeretne hazai környezetben is versenyezni, ugyanakkor az a hét méter hatalmas különbséget jelent, neki pedig nincs sok lehetősége ennek gyakorlására, de mindent megtesz majd azért, hogy a vb-n is indulhasson.

Az óriás-toronyugrók küzdelmeit pénteken és szombaton rendezik a francia fővárosban.