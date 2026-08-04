Nemzeti Sportrádió

„Nem volt itt semmilyen vita” – Szoboszlai a Jones-incidensről

M. B.M. B.
2026.08.04. 16:40
Fotó: Getty Images
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Liverpool Curtis Jones Szoboszlai Dominik
Hiába telt el több nap a Liverpool–Wrexham felkészülési meccs óta, a sajtót még mindig az a lefújás utáni jelenet foglalkoztatja, amikor Szoboszlai Dominik lecserélésekor nem Curtis Jonesnak, hanem Kosztasz Cimikasznak adta át a csapatkapitányi karszalagot. A magyar válogatott középpályás egyszer már beszélt a történtekről, de most ismét erről kérdezték.

„Nem volt itt semmilyen vita köztünk, csak megbeszéltünk valamit a pályán, amit aztán ti (az angol sajtó – a szerk.) felfújtatok. Legközelebb majd az öltözőben beszéljük meg ezeket” – idézi Szoboszlai Dominikot a Liverpool Echo és a The Athletic.

„Senki sem haragudott senkire. Minden tisztázva lett, és senki sem beszélt arról, hogy ki a csapatkapitány-helyettes. Virgil [van Dijk] a kapitány, aztán ott van Alisson és Joe Gomez is, szóval nincs miről beszélni. Persze, Alisson most nincs itt, Joe pedig sérült, így büszke voltam arra, hogy én kaptam meg a karszalagot. Nyilván büszkén elfogadnám, ha felajánlanák nekem, de én mindenkit tisztelek” – folytatta a középpályás, megjegyezve, hogy nagyon várja már az új évadot, s azt is elmondta, még szokják az új vezetőedző, Andoni Iraola stílusát.

„Új edző van, mindenki motivált, s mindenkinek a szemében látni, hogy játszani akar. A mester majd eldönti, kinek szavaz bizalmat, de most még mindenki a nulláról indul. (...) A meccsek után nem szokott beszélni, ő például ebben különbözik a többiektől. Ő inkább a meccsek másnapján beszél hozzánk, s ez részünkről is rendben van, csupán hozzá kell szoknunk” –fogalmazott.

Szoboszlai klubja eddigi átigazolási aktivitásáról is elmondta a véleményét.

„Nem az én feladatom megmondani, kit szerződtessen a klub, de ha a mester és a többiek úgy döntenek, hogy szerződtetnek valakit vagy valakiket, akkor boldogan köszöntjük az új arcokat köreinkben. Ha pedig senki új nem jön, akkor a jelenlegi társasággal kell kiemelkedőt alkotnunk.”

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