Gulácsi: A Németországban töltött sok év után új kihívást kerestem

Mint ismert, Gulácsi Péter hétfőn aláírt a Villarrealhoz. A 36 éves magyar kapus játékjogáért kétmillió eurót fizetett a spanyol csapat a Lipcsének, Gulácsi Péter kétéves szerződést kötött a klubbal.

A Leipzigtől 11 év után távozó kapus már túl is van első edzésén új csapatával.

Péter Gulácsi • Day 1 🧤 pic.twitter.com/xDkQTYexJ7 — Villarreal CF (@VillarrealCF) August 4, 2026

Továbbá sorra került a magyar kapus hivatalos bemutatására is. „Nagyon örülök, hogy itt lehetek. Ma már edzhettem is a csapattal, és tele vagyok izgalommal és motivációval. Azért jöttem ide, mert a Németországban eltöltött sok év után új kihívást kerestem. Szerettem volna továbbra is magas szinten lévő versenysorozatban játszani, de egy másik bajnokságban, így megismerhetek egy új kultúrát is. Aztán adódott a lehetőség, hogy itt játszhassak, Spanyolország egyik legjobb klubjában. Mindent meg fogok tenni, hogy segítsek a csapatnak, és együtt érjünk el sikereket” – mondta Gulácsi a klub honlapjának.

A magyar válogatott kapus így folytatta: „Még csak egy napja vagyok itt, de már volt alkalmam egy kicsit beszélgetni a vezetőedzővel, és hosszabban a kapusedzővel, akivel már a Liverpoolban is együtt dolgoztam. Azért jöttem ide, hogy tapasztalatommal és képességeimmel hozzájáruljak a csapat sikeréhez, és hogy bármilyen szerepet is szánnak nekem, azt elfogadjam. Kétségtelenül nagy kihívás számomra, hogy egy ilyen nagy klubban játszhassak, és hogy a Lipcsében eltöltött évek után egy új országba költözzek. Azért vagyok itt, hogy hozzájáruljak a kapusgárda munkájához, és segítsek mindannyiunknak elérni a lehető legmagasabb szintet. Mindannyian tudjuk, hogy a Villarreal egy nagyon sikeres klub, amely Európa-ligát nyert és többször szerepelt a Bajnokok Ligájában is.”

Officially presented 💛💙 pic.twitter.com/OihyftYJlR — Villarreal CF English (@VillarrealCFen) August 4, 2026

Gulácsi mellett ott volt Roig Nogueroles, a Villarreal ügyvezető igazgatója is. „Ő egy nagyon ismert játékos, akinek kifogástalan karrierje van. A Liverpoolban kezdte a pályafutását, ahol Xavi Valeróval dolgozott együtt, majd tizenegy éven át nagyon magas szinten teljesített az RB Leipzignél. Ott kulcsjátékos volt, és jelentős trófeákat nyert. Nagy erőfeszítéseket tett azért, hogy idejöjjön, és ezért hálásak vagyunk neki. Meggyőződésünk, hogy rengeteg tapasztalatot fog hozni, mert kiváló kapus.”

A spanyol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság augusztus 15-én szombaton kezdődik, a Villarreal először egy nappal később lép pályára, a Racing Santanderhez látogat.