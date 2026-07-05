Nemzeti Sportrádió

Jó reggelt, jó szurkolást – újabb két meccs a napi programban

2026.07.05. 07:51
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A nyolcaddöntőhöz érve csökken a mérkőzések száma, így magyar vidő szerint vasárnap hajnalban nem volt meccs a vb-n, de ma, illetve holnap hajnalban újabb két találkozóval folytatódik a világbajnokság. Íme a program!

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
NYOLCADDÖNTŐ
22.00: Brazília–Norvégia, New York (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
Hétfő, 2.00: Mexikó–Anglia, Mexikóváros (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

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