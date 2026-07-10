Statisztikák: Mbappé „nem normális”, a franciák egyre inkább hasonlítanak a 2002-es brazilokra

Tizenötös sorozat szakadt meg. Kylian Mbappé zsinórban 15 tizenegyest lőtt be a francia válogatottban a mostani hibája előtt. A széria előtt Svájc ellen, a 2021-es Eb-nyolcaddöntő szétlövésében hibázott.

15 – Kylian Mbappé restait sur 15 penalties/tirs au but convertis de suite en équipe de France. C’est son premier échec dans l’exercice avec les Bleus depuis la séance perdue contre la Suisse à l’EURO 2020. Destabilisé. pic.twitter.com/gEgB4D1aKv — OptaJean (@OptaJean) July 9, 2026

Közrejátszott? Kylian Mbappé kihagyott tizenegyese és annak kiharcolása között összesen három perc, tizenegy másodperc telt el.

There were three minutes and 11 seconds between Kylian Mbappé winning the penalty and getting to take (and miss) it. pic.twitter.com/5mGZLQ5tHB — Opta Analyst (@OptaAnalyst) July 9, 2026

Tizenegyes-specialista. Jaszin Bununál soha, senki (!) nem védett még több tizenegyest a vb-k történetében. A marokkóiak kapusa már négy kifogott 11-esnél tart, de ami még ennél is érdekesebb, hogy a kilenc kapujára érkező tizenegyesből (szétlövéssel együtt) mindössze kettőből lett gól.

No goalkeeper has saved more World Cup penalties (incl. shoot-outs) than Yassine Bounou (4).



He's only been beaten by two of the nine penalties he's faced at the World Cup (3 off target). 🧱 pic.twitter.com/xKfNjcLSiW — Squawka (@Squawka) July 9, 2026

A húszas szám bűvöletében Mbappé. A franciák világsztár csatárának 27 évesen ez már a 20. világbajnoki meccse volt, ezzel ő a legfiatalabb, aki elérte ezt az álomhatárt. Emellett a mai már a 20. vb-gólja volt karrierjében (8. ezen a tornán), természetesen ebben is ő a legfiatalabb, hiszen Lionel Messin és rajta kívül senki nem érte még el soha a húsz gólt (a 17-t sem), az argentin pedig már 39 éves...

20 - At 27 years and 201 days, 🇫🇷 Kylian Mbappé is the youngest player to reach 20 appearances at the FIFA World Cup, breaking 🇵🇱 Wladislaw Zmuda's record (28 years, 34 days).



Sprightly. pic.twitter.com/Iavruc65gb — OptaJoe (@OptaJoe) July 9, 2026

20 WORLD CUP GOALS FOR KYLIAN MBAPPÉ.



And in just 20 games. Incredible 🇫🇷 pic.twitter.com/r8lF94DGrZ — B/R Football (@brfootball) July 9, 2026

Pelé mögé beérni nem rossz. Ajjub Buaddi a második legfiatalabb játékos valaha (18 éves, 280 napos) Pelé után, aki vb-negyeddöntőt játszott.

18 - Aged 18 years and 280 days, 🇲🇦 Morocco's Ayyoub Bouaddi is the second-youngest player to play in a FIFA World Cup quarter-final.



The youngest is Pelé in 1958 for 🇧🇷 Brazil vs 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Wales (17 years, 239 days).



Footsteps. pic.twitter.com/VKI7vixsZJ — OptaJoe (@OptaJoe) July 9, 2026

Nem normális. Kylian Mbappé 2022-ben és most, 2026-ban is eljutott 10 kanadai pontig a világbajnokságon (egyaránt legalább 8 gól, 2 gólpassz), ehhez hasonlót pedig még soha senki nem vitt véghez legalábbis amióta mérik (1966).

10 - 🇫🇷 Kylian Mbappe has registered 10 goal involvements in each of his last two FIFA World Cups - he's only the only player on record since 1966 to achieve this in two different tournaments.



8 goals, 2 assists in 2022

8 goals, 2 assists in 2026



Symmetry. pic.twitter.com/VOA7lHDt5C — OptaJoe (@OptaJoe) July 9, 2026

Ugyanolyan jó a két támadósor? Franciaország 2026-ban az első válogatott a 2002-es brazil csapat óta, amelyben két játékos is eléri az 5 vb-gólt. Akkor Ronaldo (8) és Rivaldo (5), most Mbappé (8) és Ousmane Dembélé (5). Annyi különbség, hogy a franciáknak még van két meccse (persze azzal eggyel többet is játszanak majd a 48 csapat miatt).

5 - France in 2026 are the first team to have two players score 5+ goals in a single World Cup since Brazil in 2002.



🇧🇷 Ronaldo (8) & Rivaldo (5)

🇫🇷 Kylian Mbappé (8) & Ousmane Dembélé (5)



Duos. pic.twitter.com/GUfsVvnI8H — OptaJoe (@OptaJoe) July 9, 2026

Ötvenhat éve. Kylian Mbappé az első 1970 óta (akkor Gerd Müller 10 góllal és 3 gólpasszal zárt), aki eljut egy vb-n legalább 11 kanadai pontig 8 góllal és 3 gólpasszal. Emellett a mai gól-gólpasszal megvan már a 100 kanadai pontja a francia válogatottban, természetesen ez is rekord, valamint olyan is csak négyszer fordult elő valaha, hogy valaki kihagyott egy 11-est és utána gólt szerzett és adott egy gólpasszt is – ebből három napon belül láttunk kettőt: Mbappé most és Egyiptom ellen Messi.

11 - 🇫🇷 Kylian Mbappé has been involved in 11 goals at the 2026 World Cup (8 goals, 3 assists).



That's the most by a player in a single edition since 🇩🇪 Gerd Müller in 1970 (10 goals, 3 assists).



Productive. pic.twitter.com/sJ6P4jU2dL — OptaJoe (@OptaJoe) July 9, 2026

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