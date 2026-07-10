Statisztikák: Mbappé „nem normális”, a franciák egyre inkább hasonlítanak a 2002-es brazilokra
Tizenötös sorozat szakadt meg. Kylian Mbappé zsinórban 15 tizenegyest lőtt be a francia válogatottban a mostani hibája előtt. A széria előtt Svájc ellen, a 2021-es Eb-nyolcaddöntő szétlövésében hibázott.
Közrejátszott? Kylian Mbappé kihagyott tizenegyese és annak kiharcolása között összesen három perc, tizenegy másodperc telt el.
Tizenegyes-specialista. Jaszin Bununál soha, senki (!) nem védett még több tizenegyest a vb-k történetében. A marokkóiak kapusa már négy kifogott 11-esnél tart, de ami még ennél is érdekesebb, hogy a kilenc kapujára érkező tizenegyesből (szétlövéssel együtt) mindössze kettőből lett gól.
A húszas szám bűvöletében Mbappé. A franciák világsztár csatárának 27 évesen ez már a 20. világbajnoki meccse volt, ezzel ő a legfiatalabb, aki elérte ezt az álomhatárt. Emellett a mai már a 20. vb-gólja volt karrierjében (8. ezen a tornán), természetesen ebben is ő a legfiatalabb, hiszen Lionel Messin és rajta kívül senki nem érte még el soha a húsz gólt (a 17-t sem), az argentin pedig már 39 éves...
Pelé mögé beérni nem rossz. Ajjub Buaddi a második legfiatalabb játékos valaha (18 éves, 280 napos) Pelé után, aki vb-negyeddöntőt játszott.
Nem normális. Kylian Mbappé 2022-ben és most, 2026-ban is eljutott 10 kanadai pontig a világbajnokságon (egyaránt legalább 8 gól, 2 gólpassz), ehhez hasonlót pedig még soha senki nem vitt véghez legalábbis amióta mérik (1966).
Ugyanolyan jó a két támadósor? Franciaország 2026-ban az első válogatott a 2002-es brazil csapat óta, amelyben két játékos is eléri az 5 vb-gólt. Akkor Ronaldo (8) és Rivaldo (5), most Mbappé (8) és Ousmane Dembélé (5). Annyi különbség, hogy a franciáknak még van két meccse (persze azzal eggyel többet is játszanak majd a 48 csapat miatt).
Ötvenhat éve. Kylian Mbappé az első 1970 óta (akkor Gerd Müller 10 góllal és 3 gólpasszal zárt), aki eljut egy vb-n legalább 11 kanadai pontig 8 góllal és 3 gólpasszal. Emellett a mai gól-gólpasszal megvan már a 100 kanadai pontja a francia válogatottban, természetesen ez is rekord, valamint olyan is csak négyszer fordult elő valaha, hogy valaki kihagyott egy 11-est és utána gólt szerzett és adott egy gólpasszt is – ebből három napon belül láttunk kettőt: Mbappé most és Egyiptom ellen Messi.
A MÉRKŐZÉS STATISZTIKÁI
VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
NEGYEDDÖNTŐ
Franciaország–Marokkó 2–0 (0–0)
Foxborough, Boston Stadion. 63 811 néző. Vezette: Facundo Tello (argentin)
FRANCIAORSZÁG: Maignan – Koundé (Gusto, 87.), Upamecano, Saliba, Digne – Koné (Zaire-Emery, 70.), Rabiot – Dembélé, Olise, D. Doué (Barcola, 77.) – Mbappé (Mateta, 77.). Szövetségi kapitány: Didier Deschamps
MAROKKÓ: Bunu – Hakimi, Diop, Mazraui, Szalah-Eddin (El-Uhadi, 74.) – Buaddi (Amrabat, 62.), El-Ajnaui – Talbi (Szbai, 85.), Unahi, El-Hanusz (Rahimi, 62.) – B. Díaz (Jasszin, 74.). Szövetségi kapitány: Mohamed Uahbi
Gólszerző: Mbappé (60.), Dembélé (66.)