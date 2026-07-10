1970 és Gerd Müller óta Mbappé az első, aki eljut legalább 11 gólban van benne egy vb-n
Kylian Mbappé az első 1970 óta (akkor Gerd Müller 10 góllal és 3 gólpasszal zárt), aki eljut egy vb-n legalább 11 kanadai pontig 8 góllal és 3 gólpasszal.
VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
NEGYEDDÖNTŐ
Franciaország–Marokkó 2–0 (0–0)
Foxborough, Boston Stadion. 63 811 néző. Vezette: Facundo Tello (argentin)
FRANCIAORSZÁG: Maignan – Koundé (Gusto, 87.), Upamecano, Saliba, Digne – Koné (Zaire-Emery, 70.), Rabiot – Dembélé, Olise, D. Doué (Barcola, 77.) – Mbappé (Mateta, 77.). Szövetségi kapitány: Didier Deschamps
MAROKKÓ: Bunu – Hakimi, Diop, Mazraui, Szalah-Eddin (El-Uhadi, 74.) – Buaddi (Amrabat, 62.), El-Ajnaui – Talbi (Szbai, 85.), Unahi, El-Hanusz (Rahimi, 62.) – B. Díaz (Jasszin, 74.). Szövetségi kapitány: Mohamed Uahbi
Gólszerző: Mbappé (60.), Dembélé (66.)
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