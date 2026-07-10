Nemzeti Sportrádió

„Kaptam egyet a bokámra, de jól érzem magam” – Kylian Mbappé a sérüléséről

CSELŐTEI MÁRKCSELŐTEI MÁRK
2026.07.10. 00:51
Kylian Mbappé úgy érzi, nincs gond, elővigyázatosságból ment le (Fotó: Getty Images)
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Mint ismert, Franciaország 2–0-ra legyőzte Marokkót az észak-amerikai labdarúgó-világbajnokság negyeddöntőjének első mérkőzésén, így bejutott a legjobb négy közé, s ellenfélre vár. Jöjjenek a mérkőzés nyilatkozatai!

 

„Rendben vagyok. Kaptam egyet a bokámra, de jól érzem magam. Biztos, ami biztos lejöttem, Mateta azonnal érkezett a helyemre, de nincsen semmi gond” – kezdte a meccs után az immár 8 gólos Kylian Mbappé. 

„A legfontosabb, hogy megtaláljuk az utat a győzelemhez, ez pedig ezúttal is sikerült. Hiába vagyunk már elődöntősök, még hosszú az út a célunkig, de eddig jól teljesítünk, az biztos” – mondta, majd reagált barátja, a marokkói Asraf Hakimi bánatára is – „Nem volt nehéz látni őt a meccs után, ezúttal nem. Nekünk az a legfontosabb, hogy mi továbbmenjünk, de majd az öltözőben azért beszélgetek vele” – jegyezte meg mosollyal az arcán.

Didier Deschamps, a francia válogatott szövetségi kapitánya:„Ez zsinórban a harmadik elődöntőm, az azért elég jó! Lehet, magától értetődőnek tűnik, de azért nem volt ez mindig olyan egyszerű. Ott tartunk, ahol szerettünk volna, most regerálódhatunk, aztán várjuk, kit kapunk. Kylian kapott egyet a bokájára, kicsit fájt neki, de ez normális, főleg ilyen terhelés mellett, jobbat tett neki, hogy pihenhetett a végén, de minden renbden. Ebben a sportban rengeteg érzelem van, ezért imádjuk, elképesztő a hangulat a csapat körül, Franciaországban is, mi pedig mindent megteszünk érte, hogy elérjük a céljainkat.”

Mohamed Uahbi, a marokkói válogatott szövetségi kapitánya: „Egy hihetetlenül jó csapattal játszottunk. Ami minket illet, az első félidőben nagyon szenvedtünk, magunkra engedtük őket, aztán érdekes módon a másodikban javultunk fel, amikor a két gólt kaptuk. A franciák ellen nagyon nehéz, de megtettük, amit tudtunk, és ezt a munkát kell folytatnunk a jövőben. Csalódottak vagyunk, de nem állunk itt meg, a jövő szép lesz. Nem azt mondom, hogy ma nem akartunk, vagy nem tudtunk volna nyerni, de még mindig fiatal a keretünk és a következő időszakban csak erősebbé válunk. Sokkal többet képviselünk, mint egy csapatot. A sokmillió marokkóit, Afrikát. Így fogjuk folytatni.” 

Foci vb 2026
2 órája

Marokkó sem talált ellenszert: Mbappé és Dembélé góljaival vb-elődöntős Franciaország

HELYSZÍNI TUDÓSÍTÁS. A tornán nyolcadik, összességében 20. világbajnoki találatát megszerző francia szupersztár az első félidőben kihagyott egy 11-est, de még ez sem fájt.

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
NEGYEDDÖNTŐ
Franciaország–Marokkó 2–0 (0–0)
Foxborough, Boston Stadion. 63 811 néző. Vezette: Facundo Tello (argentin) 
FRANCIAORSZÁG: Maignan – Koundé (Gusto, 87.), Upamecano, Saliba, Digne – Koné (Zaire-Emery, 70.), Rabiot – Dembélé, Olise, D. Doué (Barcola, 77.) – Mbappé (Mateta, 77.). Szövetségi kapitány: Didier Deschamps  
MAROKKÓ: Bunu – Hakimi, Diop, Mazraui, Szalah-Eddin (El-Uhadi, 74.) – Buaddi (Amrabat, 62.), El-Ajnaui – Talbi (Szbai, 85.), Unahi, El-Hanusz (Rahimi, 62.) – B. Díaz (Jasszin, 74.). Szövetségi kapitány: Mohamed Uahbi
Gólszerző: Mbappé (60.), Dembélé (66.)  

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