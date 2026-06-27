Szombati sportműsor: zárul a vb-csoportkör, Anglia, Ghána és Horvátország is az elsőségért csatázik

JÚNIUS 27., SZOMBAT

FUTBALLPROGRAM

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

CSOPORTKÖR, 3. FORDULÓ

G-CSOPORT

5.00: Egyiptom–Irán (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

5.00: Új-Zéland–Belgium (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

H-CSOPORT

2.00: Zöld-foki-szigetek–Szaúd Arábia (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

2.00: Uruguay–Spanyolország (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

J-CSOPORT

Vasárnap, 4.00: Algéria–Ausztria (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

Vasárnap, 4.00: Jordánia–Argentína (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

K-CSOPORT

Vasárnap, 1.30: Kolumbia–Portugália (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

Vasárnap, 1.30: Kongói DK–Üzbegisztán (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

L-CSOPORT

23.00: Panama–Anglia (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

23.00: Horvátország–Ghána (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

NB I-ES FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK

11.00: Paksi FC–Komáromi FC (szlovákiai), Telki

17.00: Kispest-Honvéd–Kisvárda

17.30: Wolfsberger AC (osztrák)–Nyíregyháza

18.30: Újpest–Universitatea Cluj (Kolozsvár, román), Ausztria

DUNA-KUPA – FELLKÉSZÜLÉSI TORNA (2x30 perces mérkőzések)

Dunaszerdahely

Elődöntő

17.30: ETO–FK Csíkszereda (romániai)

20.45: DAC (szlovákiai)–Topolya (szerbiai)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

AUTÓSPORT

NASCAR O’Reilly Auto Parts Series

23.30: Pit Boss/Food Maxx 250

ASZTALITENISZ

WTT-sorozat, Grand Smash, Los Angeles

19.00: férfi és női egyes, selejtező, 2. forduló

BASEBALL

MLB

19.00: Boston Red Sox–New York Yankees

CSELGÁNCS

Grand Prix, Csingtao

Férfiak. 60 kg, 66 kg. Nők. 48 kg, 52 kg, 57 kg

3.00: Selejtező. Férfiak. 73 kg, 81 kg. Nők. 63 kg, 70 kg.

11.00: 3. helyért, döntők (Tv: Sport1)

DARTS

US Darts Masters, New York

19.00: 2. nap, 1. rész (Tv: Sport1)

Szombat, 1.30: 2. nap, 2. rész (Tv: Sport1)

DÍJUGRATÁS

15.00: Világkupa, Nemzeti Lovarda (Tv: M4 Sport+)

FORMULA–1

Osztrák Nagydíj, Spielberg

10.00: Formula–3, sprintfutam (Tv: M4 Sport)

12.30: 3. szabadedzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

14.10: Formula–2, sprintfutam

16.00: időmérő (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

GOLF

21.00: PGA Tour, Travelers Championship, 3. nap (Tv: Eurosport2)

KAJAK-KENU

Maratoni Európa-bajnokság, Pitesti.

8.05: női C–1

10.05: férfi C–1

13.00: női K–1

15.25: férfi K–1

KERÉKPÁR

12.15: spanyol országúti bajnokság, nők, Sabinánigo (Tv: Eurosport 1)

14.00: francia országúti bajnokság, nők, La Tour-du-Pin (Tv: Eurosport 1)

17.20: BMX Európa-bajnokság, Sarrians (Tv: Eurosport 1)

KÉZILABDA

U20-as vb, nők

7.55: Magyarország–Lengyelország (Tv: M4 Sport)

KÜZDŐSPORTOK

3.00: ONE Fight Night 44, George Jarvis–Rungrawee Sitsongpeenong, Bangkok (Tv: Sport2)

MOTORSPORT

GYORSASÁGI MOTOROS-VB

12.30: gyorsaságimotoros-vb, Holland GP, Moto3, időmérő (Tv: Arena4)

13.30: gyorsaságimotoros-vb, Holland GP, Moto2, időmérő (Tv: Arena4)

14.30: gyorsaságimotoros-vb, Holland GP, Moto GP, sprintfutam (Tv: Arena4)

16.00: gyorsaságimotoros-vb, Harley Davidson Bagger vk, 5. futam (Tv: Arena4)

ÖTTUSA

Világkupadöntő, Budapest (BOK Csarnok, KSI-uszoda)

Férfi elődöntő

10.30: A-csoport

14.30: B-csoport

RÖGBI

7-es-rögbi

Férfi és női Trophy Európa-bajnokság

9.00: csoportkör, negyeddöntő

RÖPLABDA

Európa-liga, nők. Elődöntő, 1. mérkőzés.

18.00: Magyarország–Svédország, Kecskemét (Tv: M4 Sport)

STRANDKÉZILABDA

Világbajnokság, Zágráb, férfiak

Középdöntő

10.00: Magyarország–Spanyolország (Tv: M4 Sport)

17.50: nők, elődöntő (Tv: M4 Sport+)

18.55: férfiak, elődöntő

19.55: nők, elődöntő

20.55: férfiak, elődöntő

STRANDRÖPLABDA

Telekom országos bajnokság

8.30 1. forduló. Főtábla. Nyíregyháza, Aquarius Élmény- és Strandfürdő

SZNÚKER

Championship League

12.00: 6. nap, 1. rész (Tv: Sport2)

17.30: 6. nap, 2. rész (Tv: Sport2)

ÚSZÁS

Hét Domb nemzetközi verseny, Róma

9.00: előfutamok

18.30: döntők

TENISZ

ATP

Mallorca, elődöntő

12.00: páros, döntő

15.00: egyes, döntő

ATP és WTA 250-es torna, Eastbourne

12.00: Egyes, döntő; férfiak, páros, döntő (Tv: Match 4)

WTA 500-as torna, Bad Homburg

11.00: páros, döntő

13.30: egyes, döntő

TRIATLON

Világkupa, Tiszaújváros

15.45: nők, elődöntők

16.33: férfiak, elődöntők

ÚSZÁS

Hét Domb nemzetközi verseny, Róma

9.00: előfutamok

18.30: döntők

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel. Műsorvezető: L. Pap István, Szalai Kristóf, Károlyi Andrea

Szerkesztő: Szalai Kristóf

5.00: Közvetítés az Új-Zéland–Belgium labdarúgó-világbajnoki mérkőzésről. Kommentátor: Regős László Pál. szakértő: Wukovics László; közvetítés az Egyiptom–Irán labdarúgó-világbajnoki mérkőzésről. Kommentátor: Szalai Kristóf

7.00: A labdarúgó-világbajnokság heti összefoglalója

7.40: Danyi Gábort hívjuk telefonon

8.40: Kiről szól eddig a futball-vb?

9.00: Bánki József érkezik a stúdióba

9.30: Kinek szurkol a magyar?

10.00: Sportdélelőtt

12.00: Sporthely Nyáguly Gergellyel

12.40: Nemzeti sportkrónika

13.00: Sportolók slágerlistája Gergely Istvánnal

Körkapcsolás. Műsorvezető: Balogh Balázs

Szerkesztő: Szabó Bence

15.00: Vendégünk a korábbi válogatott labdarúgó Baráth Botond

16.00: A labdarúgó-világbajnokság előző napi mérkőzéseinek összefoglalója

17.00: Egy hónap múlva kezdődik a labdarúgó NB I – beszélgetés Somogyi Zsolttal

18.00: Közvetítés a Magyarország–Svédország női röplabda Európa-liga-mérkőzésről. Kommentátor: Virányi Zsolt, Balogh Balázs

20.00: A Formula–1 Osztrák Nagydíjának időmérője után

21.00: Interjú Gubacsi Zsófiával

22.30: Sportvilág Virányi Zsolttal

23.00: Közvetítés a Panama–Anglia labdarúgó-világbajnoki mérkőzésről. Kommentátor: Balogh Balázs; közvetítés a Horvátország–Ghána labdarúgó-világbajnoki mérkőzésről. Kommentátor: Tóth Béla. Szakértő: Wukovics László

1.30: Közvetítés a Portugália–Kolumbia labdarúgó-világbajnoki mérkőzésről. Kommentátor: Edvi László. Szakértő: Wukovics László

4.00: Közvetítés a Jordánia–Argentína labdarúgó-világbajnoki mérkőzésről. Kommentátor: Szalai Kristóf; közvetítés az Algéria–Ausztria labdarúgó-világbajnoki mérkőzésről. Kommentátor: Edvi László. Szakértő: Bene Ferenc