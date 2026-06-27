Szombati sportműsor: zárul a vb-csoportkör, Anglia, Ghána és Horvátország is az elsőségért csatázik
JÚNIUS 27., SZOMBAT
FUTBALLPROGRAM
VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
CSOPORTKÖR, 3. FORDULÓ
G-CSOPORT
5.00: Egyiptom–Irán (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
5.00: Új-Zéland–Belgium (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
H-CSOPORT
2.00: Zöld-foki-szigetek–Szaúd Arábia (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
2.00: Uruguay–Spanyolország (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
J-CSOPORT
Vasárnap, 4.00: Algéria–Ausztria (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
Vasárnap, 4.00: Jordánia–Argentína (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
K-CSOPORT
Vasárnap, 1.30: Kolumbia–Portugália (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
Vasárnap, 1.30: Kongói DK–Üzbegisztán (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
L-CSOPORT
23.00: Panama–Anglia (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
23.00: Horvátország–Ghána (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
NB I-ES FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK
11.00: Paksi FC–Komáromi FC (szlovákiai), Telki
17.00: Kispest-Honvéd–Kisvárda
17.30: Wolfsberger AC (osztrák)–Nyíregyháza
18.30: Újpest–Universitatea Cluj (Kolozsvár, román), Ausztria
DUNA-KUPA – FELLKÉSZÜLÉSI TORNA (2x30 perces mérkőzések)
Dunaszerdahely
Elődöntő
17.30: ETO–FK Csíkszereda (romániai)
20.45: DAC (szlovákiai)–Topolya (szerbiai)
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
AUTÓSPORT
NASCAR O’Reilly Auto Parts Series
23.30: Pit Boss/Food Maxx 250
ASZTALITENISZ
WTT-sorozat, Grand Smash, Los Angeles
19.00: férfi és női egyes, selejtező, 2. forduló
BASEBALL
MLB
19.00: Boston Red Sox–New York Yankees
CSELGÁNCS
Grand Prix, Csingtao
Férfiak. 60 kg, 66 kg. Nők. 48 kg, 52 kg, 57 kg
3.00: Selejtező. Férfiak. 73 kg, 81 kg. Nők. 63 kg, 70 kg.
11.00: 3. helyért, döntők (Tv: Sport1)
DARTS
US Darts Masters, New York
19.00: 2. nap, 1. rész (Tv: Sport1)
Szombat, 1.30: 2. nap, 2. rész (Tv: Sport1)
DÍJUGRATÁS
15.00: Világkupa, Nemzeti Lovarda (Tv: M4 Sport+)
FORMULA–1
Osztrák Nagydíj, Spielberg
10.00: Formula–3, sprintfutam (Tv: M4 Sport)
12.30: 3. szabadedzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
14.10: Formula–2, sprintfutam
16.00: időmérő (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
GOLF
21.00: PGA Tour, Travelers Championship, 3. nap (Tv: Eurosport2)
KAJAK-KENU
Maratoni Európa-bajnokság, Pitesti.
8.05: női C–1
10.05: férfi C–1
13.00: női K–1
15.25: férfi K–1
KERÉKPÁR
12.15: spanyol országúti bajnokság, nők, Sabinánigo (Tv: Eurosport 1)
14.00: francia országúti bajnokság, nők, La Tour-du-Pin (Tv: Eurosport 1)
17.20: BMX Európa-bajnokság, Sarrians (Tv: Eurosport 1)
KÉZILABDA
U20-as vb, nők
7.55: Magyarország–Lengyelország (Tv: M4 Sport)
KÜZDŐSPORTOK
3.00: ONE Fight Night 44, George Jarvis–Rungrawee Sitsongpeenong, Bangkok (Tv: Sport2)
MOTORSPORT
GYORSASÁGI MOTOROS-VB
12.30: gyorsaságimotoros-vb, Holland GP, Moto3, időmérő (Tv: Arena4)
13.30: gyorsaságimotoros-vb, Holland GP, Moto2, időmérő (Tv: Arena4)
14.30: gyorsaságimotoros-vb, Holland GP, Moto GP, sprintfutam (Tv: Arena4)
16.00: gyorsaságimotoros-vb, Harley Davidson Bagger vk, 5. futam (Tv: Arena4)
ÖTTUSA
Világkupadöntő, Budapest (BOK Csarnok, KSI-uszoda)
Férfi elődöntő
10.30: A-csoport
14.30: B-csoport
RÖGBI
7-es-rögbi
Férfi és női Trophy Európa-bajnokság
9.00: csoportkör, negyeddöntő
RÖPLABDA
Európa-liga, nők. Elődöntő, 1. mérkőzés.
18.00: Magyarország–Svédország, Kecskemét (Tv: M4 Sport)
STRANDKÉZILABDA
Világbajnokság, Zágráb, férfiak
Középdöntő
10.00: Magyarország–Spanyolország (Tv: M4 Sport)
17.50: nők, elődöntő (Tv: M4 Sport+)
18.55: férfiak, elődöntő
19.55: nők, elődöntő
20.55: férfiak, elődöntő
STRANDRÖPLABDA
Telekom országos bajnokság
8.30 1. forduló. Főtábla. Nyíregyháza, Aquarius Élmény- és Strandfürdő
SZNÚKER
Championship League
12.00: 6. nap, 1. rész (Tv: Sport2)
17.30: 6. nap, 2. rész (Tv: Sport2)
ÚSZÁS
Hét Domb nemzetközi verseny, Róma
9.00: előfutamok
18.30: döntők
TENISZ
ATP
Mallorca, elődöntő
12.00: páros, döntő
15.00: egyes, döntő
ATP és WTA 250-es torna, Eastbourne
12.00: Egyes, döntő; férfiak, páros, döntő (Tv: Match 4)
WTA 500-as torna, Bad Homburg
11.00: páros, döntő
13.30: egyes, döntő
TRIATLON
Világkupa, Tiszaújváros
15.45: nők, elődöntők
16.33: férfiak, elődöntők
ÚSZÁS
Hét Domb nemzetközi verseny, Róma
9.00: előfutamok
18.30: döntők
A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA
Sportreggel. Műsorvezető: L. Pap István, Szalai Kristóf, Károlyi Andrea
Szerkesztő: Szalai Kristóf
5.00: Közvetítés az Új-Zéland–Belgium labdarúgó-világbajnoki mérkőzésről. Kommentátor: Regős László Pál. szakértő: Wukovics László; közvetítés az Egyiptom–Irán labdarúgó-világbajnoki mérkőzésről. Kommentátor: Szalai Kristóf
7.00: A labdarúgó-világbajnokság heti összefoglalója
7.40: Danyi Gábort hívjuk telefonon
8.40: Kiről szól eddig a futball-vb?
9.00: Bánki József érkezik a stúdióba
9.30: Kinek szurkol a magyar?
10.00: Sportdélelőtt
12.00: Sporthely Nyáguly Gergellyel
12.40: Nemzeti sportkrónika
13.00: Sportolók slágerlistája Gergely Istvánnal
Körkapcsolás. Műsorvezető: Balogh Balázs
Szerkesztő: Szabó Bence
15.00: Vendégünk a korábbi válogatott labdarúgó Baráth Botond
16.00: A labdarúgó-világbajnokság előző napi mérkőzéseinek összefoglalója
17.00: Egy hónap múlva kezdődik a labdarúgó NB I – beszélgetés Somogyi Zsolttal
18.00: Közvetítés a Magyarország–Svédország női röplabda Európa-liga-mérkőzésről. Kommentátor: Virányi Zsolt, Balogh Balázs
20.00: A Formula–1 Osztrák Nagydíjának időmérője után
21.00: Interjú Gubacsi Zsófiával
22.30: Sportvilág Virányi Zsolttal
23.00: Közvetítés a Panama–Anglia labdarúgó-világbajnoki mérkőzésről. Kommentátor: Balogh Balázs; közvetítés a Horvátország–Ghána labdarúgó-világbajnoki mérkőzésről. Kommentátor: Tóth Béla. Szakértő: Wukovics László
1.30: Közvetítés a Portugália–Kolumbia labdarúgó-világbajnoki mérkőzésről. Kommentátor: Edvi László. Szakértő: Wukovics László
4.00: Közvetítés a Jordánia–Argentína labdarúgó-világbajnoki mérkőzésről. Kommentátor: Szalai Kristóf; közvetítés az Algéria–Ausztria labdarúgó-világbajnoki mérkőzésről. Kommentátor: Edvi László. Szakértő: Bene Ferenc