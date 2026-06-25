Pénteki sportműsor: Norvégia–Franciaország rangadó a futball-vb-n, sorsolnak a kézilabda BL-ben

JÚNIUS 26., PÉNTEK

FUTBALLPROGRAM

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

CSOPORTKÖR, 3. FORDULÓ

D-CSOPORT

4.00: Törökország–Egyesült Államok (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

4.00: Paraguay–Ausztrália (Tv: Duna World) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

F-CSOPORT

1.00: Japán–Svédország (Tv: Duna World) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

1.00: Tunézia–Hollandia (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

I-CSOPORT

21.00: Norvégia–Franciaország (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

21.00: Szenegál–Irak (Tv: Duna World) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

G-CSOPORT

Szombat, 5.00: Egyiptom–Irán (Tv: Duna World) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

Szombat, 5.00: Új-Zéland–Belgium (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

H-CSOPORT

Szombat, 2.00: Zöld-foki-szigetek–Szaúd Arábia (Tv: Duna World) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

Szombat, 2.00: Uruguay–Spanyolország (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

NB I-ES FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

17.00: MTK Budapest–Kazincbarcika (NB II)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

ASZTALITENISZ

WTT-sorozat, Grand Smash, Los Angeles

19.00: férfi és női egyes, selejtező, 1. forduló

ATLÉTIKA

76. Boris Hanzekovic Memorial arany kategóriás nemzetközi verseny

15.00: férfi kalapácsvetés (Halász Bence) (Tv: M4 Sport)

CSELGÁNCS

Grand Prix, Csingtao

Férfiak. 60 kg, 66 kg. Nők. 48 kg, 52 kg, 57 kg

3.00: selejtező

11.00: a 3. helyért, döntők (Tv: Sport1)

DARTS

US Darts Masters, New York

19.00: 2. nap, 1. rész (Tv: Sport1)

Szombat, 1.30: 2. nap, 2. rész (Tv: Sport1)

DÍJUGRATÁS

15.00: Világkupa, Nemzeti Lovarda

FORMULA–1

Osztrák Nagydíj, Spielberg

13.30: 1. szabadedzés (Tv: M4 Sport)

14.55: Formula–3, időmérő

15.50: Formula–2, időmérő

17.00: 2. szabadedzés (Tv: M4 Sport)

GOLF

21.00: PGA Tour, Travelers Championship, 2. nap (Tv: Eurosport2)

KÉZILABDA

11.00: a férfi és a női Bajnokok Ligája csoportkörének sorsolása (Tv: Sport2)

KÜZDŐSPORTOK

15.30: ONE 260, Friday Fights, Bangkok (Tv: Sport1)

szombat 3.00: ONE Fight Night 44, George Jarvis–Rungrawee Sitsongpeenong, Bangkok (Tv: Sport2)

ÖTTUSA

Világkupadöntő, Budapest (BOK Csarnok, KSI-uszoda)

Női elődöntő

10.30: A-csoport

14.30: B-csoport

RÖGBI

7-es-rögbi

Férfi és női Trophy Európa-bajnokság

2. forduló, Chisinau

STRANDKÉZILABDA

Világbajnokság, Zágráb, férfiak

Középdöntő

10.00: Magyarország–Spanyolország (Tv: M4 Sport)

STRANDRÖPLABDA

Telekom országos bajnokság

13.40: 1. forduló. Selejtező. Nyíregyháza, Aquarius Élmény- és Strandfürdő

SZNÚKER

Championship League

12.00: 5. nap, 1. rész (Tv: Sport2)

17.30: 5. nap, 2. rész (Tv: Sport2)

ÚSZÁS

Hét Domb nemzetközi verseny, Róma

9.00: előfutamok

18.30: döntők

TENISZ

ATP

Mallorca, elődöntő

17.30: Marozsán Fábián–Alejandro Davidovich (spanyol, 2.)

ATP és WTA 250-es torna, Eastbourne

10.20: egyes, elődöntő; férfiak, páros, döntő; nők, páros, elődöntő

WTA 500-as torna, Bad Homburg

11.00: egyes, elődöntő; páros, elődöntő

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel. Műsorvezető: Csisztu Zsuzsa, Bene Ferenc

Szerkesztő: Bikfalvi Tamás

6.00: Sporteredmények, Nemzeti Sport-lapszemle

7.00: Vendégünk Péczely Ákos és Vetró Márton a Haramiák rögbicsapatából

8.00: Nemzeti Sport-jegyzet; Bánki József a vonalban

9.00: Kemény Dénest hívjuk, napi sportesemények

10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval – labdarúgó-vb, negyeddöntő, 1954: Magyarország–Brazília

12.00: Bajnokok. Opavszky Márkkal Szegő Tibor beszélget

12.40: Nemzeti sportkrónika

13.00: Gurulj be lassítva is! Berkesi Judittal és Hajdú B. Istvánnal

14.00: Játékoskijáró Katona Lászlóval

14.35: Hárompontos Péter Ágostonnal és Hamzók Gotfriddal

Hazafutás. Műsorvezető: L. Pap István

Szerkesztő: Szabó Szilvia, Thury Gábor

15.00: Egy év múlva kezdődik a budapesti vizes vb. Interjúk a sajtótájékoztatóról. Vendégünk: Szántó Dávid, a szervezőbizottság operatív vezetője

16.00: Nemzeti sportkör, vendégek: Deák Zsigmond, Kovács Erika, Thury Gábor

17.00: Kapusteljesítmények a labdarúgó-világbajnokságon. A vonalban Holczer Ádám

17.20: Nemzeti sportkrónika

17.30: Összefoglaló a labdarúgó-vb legutóbbi játéknapjáról

Körkapcsolás. Műsorvezető: Szegő Tibor

Szerkesztő: Erdei Márk

18.00: Sorsoltak a férfi kézilabda Bajnokok Ligájában – Bartha Csabát, a Veszprém Handball Zrt. vezérigazgatóját és Kárpáti Krisztiánt, a Pick Kézilabda Akadémia szakmai igazgatóját hívjuk

18:35: Ausztriában versenyez a hétvégén a Formula–1 mezőnye

18:50: Molnár Martin jó kezdte az évet a brit Formula–3-ban

19:15: Már most sok az új igazolás – a következő idényben újra sikeres lesz az Újpest FC?

19:40: Egy év és kezdődik a 2027-es olimpiai kvalifikációs vizes világbajnokság

20:00: Mi történt a labdarúgó-világbajnokság legutóbbi játéknapján?

20:40: A labdarúgó-vb napi mérkőzéseinek felvezetése Wukovics Lászlóval

21:00: Közvetítés a Norvégia–Franciaország labdarúgó-világbajnoki mérkőzésről. Kommentátor: Németh Kornél. Szakértő: Wukovics László; közvetítés a Szenegál–Irak labdarúgó-világbajnoki mérkőzésről. Kommentátor: Jó András

22:30: Sportvilág Szilágyi Dórával

2:00: Közvetítés az Uruguay–Spanyolország labdarúgó-világbajnoki mérkőzésről. Kommentátor: Erdei Márk és Szabó Bence. Szakértő: Wukovics László

5:00: Közvetítés az Új-Zéland–Belgium labdarúgó-világbajnoki mérkőzésről. Kommentátor: Regős László. Szakértő: Bene Ferenc; közvetítés az Egyiptom–Irán labdarúgó-világbajnoki mérkőzésről. Kommentátor: Szalai Kristóf