Pénteki sportműsor: Norvégia–Franciaország rangadó a futball-vb-n, sorsolnak a kézilabda BL-ben
JÚNIUS 26., PÉNTEK
FUTBALLPROGRAM
VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
CSOPORTKÖR, 3. FORDULÓ
D-CSOPORT
4.00: Törökország–Egyesült Államok (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
4.00: Paraguay–Ausztrália (Tv: Duna World) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
F-CSOPORT
1.00: Japán–Svédország (Tv: Duna World) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
1.00: Tunézia–Hollandia (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
I-CSOPORT
21.00: Norvégia–Franciaország (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
21.00: Szenegál–Irak (Tv: Duna World) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
G-CSOPORT
Szombat, 5.00: Egyiptom–Irán (Tv: Duna World) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
Szombat, 5.00: Új-Zéland–Belgium (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
H-CSOPORT
Szombat, 2.00: Zöld-foki-szigetek–Szaúd Arábia (Tv: Duna World) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
Szombat, 2.00: Uruguay–Spanyolország (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
NB I-ES FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS
17.00: MTK Budapest–Kazincbarcika (NB II)
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
ASZTALITENISZ
WTT-sorozat, Grand Smash, Los Angeles
19.00: férfi és női egyes, selejtező, 1. forduló
ATLÉTIKA
76. Boris Hanzekovic Memorial arany kategóriás nemzetközi verseny
15.00: férfi kalapácsvetés (Halász Bence) (Tv: M4 Sport)
CSELGÁNCS
Grand Prix, Csingtao
Férfiak. 60 kg, 66 kg. Nők. 48 kg, 52 kg, 57 kg
3.00: selejtező
11.00: a 3. helyért, döntők (Tv: Sport1)
DARTS
US Darts Masters, New York
19.00: 2. nap, 1. rész (Tv: Sport1)
Szombat, 1.30: 2. nap, 2. rész (Tv: Sport1)
DÍJUGRATÁS
15.00: Világkupa, Nemzeti Lovarda
FORMULA–1
Osztrák Nagydíj, Spielberg
13.30: 1. szabadedzés (Tv: M4 Sport)
14.55: Formula–3, időmérő
15.50: Formula–2, időmérő
17.00: 2. szabadedzés (Tv: M4 Sport)
GOLF
21.00: PGA Tour, Travelers Championship, 2. nap (Tv: Eurosport2)
KÉZILABDA
11.00: a férfi és a női Bajnokok Ligája csoportkörének sorsolása (Tv: Sport2)
KÜZDŐSPORTOK
15.30: ONE 260, Friday Fights, Bangkok (Tv: Sport1)
szombat 3.00: ONE Fight Night 44, George Jarvis–Rungrawee Sitsongpeenong, Bangkok (Tv: Sport2)
ÖTTUSA
Világkupadöntő, Budapest (BOK Csarnok, KSI-uszoda)
Női elődöntő
10.30: A-csoport
14.30: B-csoport
RÖGBI
7-es-rögbi
Férfi és női Trophy Európa-bajnokság
2. forduló, Chisinau
STRANDKÉZILABDA
Világbajnokság, Zágráb, férfiak
Középdöntő
10.00: Magyarország–Spanyolország (Tv: M4 Sport)
STRANDRÖPLABDA
Telekom országos bajnokság
13.40: 1. forduló. Selejtező. Nyíregyháza, Aquarius Élmény- és Strandfürdő
SZNÚKER
Championship League
12.00: 5. nap, 1. rész (Tv: Sport2)
17.30: 5. nap, 2. rész (Tv: Sport2)
ÚSZÁS
Hét Domb nemzetközi verseny, Róma
9.00: előfutamok
18.30: döntők
TENISZ
ATP
Mallorca, elődöntő
17.30: Marozsán Fábián–Alejandro Davidovich (spanyol, 2.)
ATP és WTA 250-es torna, Eastbourne
10.20: egyes, elődöntő; férfiak, páros, döntő; nők, páros, elődöntő
WTA 500-as torna, Bad Homburg
11.00: egyes, elődöntő; páros, elődöntő
A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA
Sportreggel. Műsorvezető: Csisztu Zsuzsa, Bene Ferenc
Szerkesztő: Bikfalvi Tamás
6.00: Sporteredmények, Nemzeti Sport-lapszemle
7.00: Vendégünk Péczely Ákos és Vetró Márton a Haramiák rögbicsapatából
8.00: Nemzeti Sport-jegyzet; Bánki József a vonalban
9.00: Kemény Dénest hívjuk, napi sportesemények
10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval – labdarúgó-vb, negyeddöntő, 1954: Magyarország–Brazília
12.00: Bajnokok. Opavszky Márkkal Szegő Tibor beszélget
12.40: Nemzeti sportkrónika
13.00: Gurulj be lassítva is! Berkesi Judittal és Hajdú B. Istvánnal
14.00: Játékoskijáró Katona Lászlóval
14.35: Hárompontos Péter Ágostonnal és Hamzók Gotfriddal
Hazafutás. Műsorvezető: L. Pap István
Szerkesztő: Szabó Szilvia, Thury Gábor
15.00: Egy év múlva kezdődik a budapesti vizes vb. Interjúk a sajtótájékoztatóról. Vendégünk: Szántó Dávid, a szervezőbizottság operatív vezetője
16.00: Nemzeti sportkör, vendégek: Deák Zsigmond, Kovács Erika, Thury Gábor
17.00: Kapusteljesítmények a labdarúgó-világbajnokságon. A vonalban Holczer Ádám
17.20: Nemzeti sportkrónika
17.30: Összefoglaló a labdarúgó-vb legutóbbi játéknapjáról
Körkapcsolás. Műsorvezető: Szegő Tibor
Szerkesztő: Erdei Márk
18.00: Sorsoltak a férfi kézilabda Bajnokok Ligájában – Bartha Csabát, a Veszprém Handball Zrt. vezérigazgatóját és Kárpáti Krisztiánt, a Pick Kézilabda Akadémia szakmai igazgatóját hívjuk
18:35: Ausztriában versenyez a hétvégén a Formula–1 mezőnye
18:50: Molnár Martin jó kezdte az évet a brit Formula–3-ban
19:15: Már most sok az új igazolás – a következő idényben újra sikeres lesz az Újpest FC?
19:40: Egy év és kezdődik a 2027-es olimpiai kvalifikációs vizes világbajnokság
20:00: Mi történt a labdarúgó-világbajnokság legutóbbi játéknapján?
20:40: A labdarúgó-vb napi mérkőzéseinek felvezetése Wukovics Lászlóval
21:00: Közvetítés a Norvégia–Franciaország labdarúgó-világbajnoki mérkőzésről. Kommentátor: Németh Kornél. Szakértő: Wukovics László; közvetítés a Szenegál–Irak labdarúgó-világbajnoki mérkőzésről. Kommentátor: Jó András
22:30: Sportvilág Szilágyi Dórával
2:00: Közvetítés az Uruguay–Spanyolország labdarúgó-világbajnoki mérkőzésről. Kommentátor: Erdei Márk és Szabó Bence. Szakértő: Wukovics László
5:00: Közvetítés az Új-Zéland–Belgium labdarúgó-világbajnoki mérkőzésről. Kommentátor: Regős László. Szakértő: Bene Ferenc; közvetítés az Egyiptom–Irán labdarúgó-világbajnoki mérkőzésről. Kommentátor: Szalai Kristóf