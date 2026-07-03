Magyar légiós csapatánál kapott munkát Nestor El Maestro

Az Anorthoszisz labdarúgócsapata bejelentette, hogy Nestor El Maestro lesz a csapat új vezetőedzője, a szerb-angol szakember két évre kötelezte el magát.

El Maestro 2024 novembere és 2025 nyara között a Debrecent is irányította, ám a bajnokság végén menesztették, és Sergio Navarro foglalta el a helyét. A 43 éves edző februártól a szaúdi Al-Nadzsma szakvezetője volt.

Az Anorthoszisznál lesz magyar játékosa is, a csapatot erősíti ugyanis a korábban a válogatottban is lehetőséget kapó Kiss Tamás. A ciprusi csapat csalódást keltő idényen van túl, ugyanis nem jutott be a felsőházi rájátszásba, és csak a hetedik helyen végzett.