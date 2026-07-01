Szerdai sportműsor: pályán Anglia, az Egyesült Államok és Belgium is a világbajnokságon

JÚLIUS 1., SZERDA
FUTBALLPROGRAM
VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
A LEGJOBB 16 KÖZÉ JUTÁSÉRT
3.00: Mexikó–Ecuador, Mexikóváros (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
18.00: Anglia–Kongói DK, Atlanta (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
22.00: Belgium–Szenegál, Seattle (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
Csütörtök, 2.00: Egyesült Államok–Bosznia-Hercegovina, San Francisco (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
NB I-ES FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK
10.00: MTK Budapest–Vasas
10.30: ZTE–Ajka (NB II)
17.30: Ferencváros–Qarabag FK (azeri)
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
BASEBALL
MLB, ALAPSZAKASZ
19.00: Cleveland Guardians–Texas Rangers (Tv: Sport2)
LÉGTORNA
EURÓPA-BAJNOKSÁG
Budaörs (Városi Uszoda Sportcsarnok és Strand)
LÓVERSENY
13.45: Kincsem+ Tuti 1100 (Tv: Sport2)
RÖPLABDA
Női Európa-liga, elődöntő, visszavágó, Örebro
18.00: Svédország–Magyarország
SZNÚKER
12.00 és 17.30: 9. nap, Champions League Snooker (Tv: Sport1)
TENISZ
Angol nyílt teniszbajnokság, Wimbledon
12.00: férfiak, egyes, 2. forduló; nők, egyes, 2. forduló; férfi páros, 1. forduló (Tv: Eurosport2)
A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA
Sportreggel
Műsorvezető: Harsányi Levente, Csonka Zsófia, Szalai Kristóf Szerkesztő: Bikfalvi Tamás
6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle
7.00: Vendégünk Bánki József
8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. José Mourinho már megint alkotott
9.00: A vonalban László Csaba. Napi sportesemények
10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval: a három mexikói labdarúgó-vb és a mexikói olimpia
12.00: Bajnokok – Feczkó Tamás, műsorvezető: Szegő Tibor
12.30: Nemzeti sportkrónika
13.00: A víz összeköt
14.00: Csónakház
Hazafutás
Műsorvezető: Balogh Balázs Szerkesztő: Szűcs Miklós
15.00: A futball-vb esti és hajnali mérkőzéseinek összefoglalója
15.35: Ma lenne 75 éves Gedővári Imre olimpiai, világ- és Európa-bajnok kardvívó
16.00: Nemzeti Sportkör, vendégek: Somogyi Zsolt, Székely Dávid, Szűcs Miklós
17.00: A 11-esek lélektana
17.20: Nemzeti sportkrónika
17.35: Csajok Ligája
Körkapcsolás
Műsorvezető: Tóth Béla Szerkesztő: Cserjés Bendegúz
18.00: Közvetítés a labdarúgó-világbajnokság Anglia–Kongói DK mérkőzéséről. Kommentátor: Németh Kornél és Regős László, szakértő: Bene Ferenc
20.00: Fél távhoz érkezett a világbajnokságon az egyenes kieséses szakasz első köre: ez történt eddig
21.00: Budaörsön rendezik meg a légtorna Európa-bajnokságot
22.00: Közvetítés a labdarúgó-világbajnokság Belgium–Szenegál mérkőzéséről. Kommentátor: Jó András és Olasz Gergő, szakértő: Bene Ferenc