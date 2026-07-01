Szerdai sportműsor: pályán Anglia, az Egyesült Államok és Belgium is a világbajnokságon

JÚLIUS 1., SZERDA

FUTBALLPROGRAM

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

A LEGJOBB 16 KÖZÉ JUTÁSÉRT

3.00: Mexikó–Ecuador, Mexikóváros (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

18.00: Anglia–Kongói DK, Atlanta (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

22.00: Belgium–Szenegál, Seattle (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

Csütörtök, 2.00: Egyesült Államok–Bosznia-Hercegovina, San Francisco (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!



NB I-ES FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK

10.00: MTK Budapest–Vasas

10.30: ZTE–Ajka (NB II)

17.30: Ferencváros–Qarabag FK (azeri)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

BASEBALL

MLB, ALAPSZAKASZ

19.00: Cleveland Guardians–Texas Rangers (Tv: Sport2)

LÉGTORNA

EURÓPA-BAJNOKSÁG

Budaörs (Városi Uszoda Sportcsarnok és Strand)

LÓVERSENY

13.45: Kincsem+ Tuti 1100 (Tv: Sport2)

RÖPLABDA

Női Európa-liga, elődöntő, visszavágó, Örebro

18.00: Svédország–Magyarország

SZNÚKER

12.00 és 17.30: 9. nap, Champions League Snooker (Tv: Sport1)

TENISZ

Angol nyílt teniszbajnokság, Wimbledon

12.00: férfiak, egyes, 2. forduló; nők, egyes, 2. forduló; férfi páros, 1. forduló (Tv: Eurosport2)

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel

Műsorvezető: Harsányi Levente, Csonka Zsófia, Szalai Kristóf Szerkesztő: Bikfalvi Tamás

6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle

7.00: Vendégünk Bánki József

8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. José Mourinho már megint alkotott

9.00: A vonalban László Csaba. Napi sportesemények

10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval: a három mexikói labdarúgó-vb és a mexikói olimpia

12.00: Bajnokok – Feczkó Tamás, műsorvezető: Szegő Tibor

12.30: Nemzeti sportkrónika

13.00: A víz összeköt

14.00: Csónakház

Hazafutás

Műsorvezető: Balogh Balázs Szerkesztő: Szűcs Miklós

15.00: A futball-vb esti és hajnali mérkőzéseinek összefoglalója

15.35: Ma lenne 75 éves Gedővári Imre olimpiai, világ- és Európa-bajnok kardvívó

16.00: Nemzeti Sportkör, vendégek: Somogyi Zsolt, Székely Dávid, Szűcs Miklós

17.00: A 11-esek lélektana

17.20: Nemzeti sportkrónika

17.35: Csajok Ligája

Körkapcsolás

Műsorvezető: Tóth Béla Szerkesztő: Cserjés Bendegúz

18.00: Közvetítés a labdarúgó-világbajnokság Anglia–Kongói DK mérkőzéséről. Kommentátor: Németh Kornél és Regős László, szakértő: Bene Ferenc

20.00: Fél távhoz érkezett a világbajnokságon az egyenes kieséses szakasz első köre: ez történt eddig

21.00: Budaörsön rendezik meg a légtorna Európa-bajnokságot

22.00: Közvetítés a labdarúgó-világbajnokság Belgium–Szenegál mérkőzéséről. Kommentátor: Jó András és Olasz Gergő, szakértő: Bene Ferenc