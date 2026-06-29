Keddi sportműsor: a franciák és a mexikóiak is a nyolcaddöntőért játszanak

JÚNIUS 30., KEDD

FUTBALLPROGRAM

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

A LEGJOBB 16 KÖZÉ JUTÁSÉRT

3.00: Hollandia–Marokkó, Monterrey (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

19.00: Elefántcsontpart–Norvégia, Dallas (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

23.00: Franciaország–Svédország, New York (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

Szerda, 3.00: Mexikó–Ecuador, Mexikóváros (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

ASZTALITENISZ

WTT Grand Smash-verseny, Los Angeles

3.35: férfi egyes, 1. forduló (a 32 közé jutásért): András Csaba–Dang Qiu (német, 9.)

LÓSPORT

13.45: Kincsem+ Tuti 1099 (Tv: Sport2)

SZNÚKER

12.00 és 17.30: Championship League, Leicester, 8. nap (Tv: Sport1)

TÁJFUTÁS

9.45: Mix sprintváltó, IOF junior tájékozódási futó vb, Karlskrona (Tv: Sport2)

TENISZ

Angol nyílt teniszbajnokság, Wimbledon

12.00: férfi és női egyes, 1. forduló (Tv: Eurosport2)

VÍZILABDA

Női válogatott felkészülési mérkőzés, Szolnok

19.00: Magyarország–Hollandia

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel

Műsorvezető: Harsányi Levente, Szuper Levente, Erdei Márk

Szerkesztő: Bikfalvi Tamás

6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle

7.00: A Szongoth Domán-sztori

8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. A vonalban Zsoldos Barna

9.00: Marosán György jelentkezik. Napi sportesemények

10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval: 72 évvel ezelőtt ezen a napon volt a Magyarország–Uruguay vb-elődöntő

12.30: Nemzeti sportkrónika

13.00: A legnagyobb fogás

13.30: Profi

14.00: Fonák és tenyeres

14.30: Szabadidő Keszi Dórával

Hazafutás

Műsorvezető: Edvi László

Szerkesztő: Somogyi Zsófia

15.00: A Buffalo Sabres draftolta Szongoth Dománt – Tokaji Viktorral beszélgetünk

15.30: A Buffalo Sabres draftolta Szongoth Dománt – Szuper Leventét kérdezzük

16.00: Nemzeti Sportkör, vendégek: Bobory Balázs, Gergelics József, Spiller István

17.00: Kialakult a Győr férfi kézilabdacsapatának új kerete, új vezetőedzővel

17.20: Nemzeti sportkrónika

17.30: Foci-vb híradó

Körkapcsolás

Műsorvezető: Szegő Tibor

Szerkesztő: Kreisz Bálint

18.00: Vad Anitával a pályafutásáról és a labdarúgó-világbajnokságról beszélgetünk

18.50: Az Elefántcsontpart–Norvégia vb-mérkőzés felvezetése

19.00: Közvetítés az Elefántcsontpart–Norvégia vb-mérkőzésről. Kommentátor: Katona László, Jó András, szakértő: Bene Ferenc

21.00: Mi történt az év első felében? – összefoglaló

21.30: Mike Tyson 60 éves

22.00: Vélemények a labdarúgó-világbajnokságról

22.30: Sportvilág Bera Emesével

23.00: Közvetítés a Franciaország–Svédország vb-mérkőzésről. Kommentátor: Olasz Gergő, Erdei Márk, szakértő: Wukovics László