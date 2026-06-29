Keddi sportműsor: a franciák és a mexikóiak is a nyolcaddöntőért játszanak
JÚNIUS 30., KEDD
FUTBALLPROGRAM
VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
A LEGJOBB 16 KÖZÉ JUTÁSÉRT
3.00: Hollandia–Marokkó, Monterrey (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
19.00: Elefántcsontpart–Norvégia, Dallas (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
23.00: Franciaország–Svédország, New York (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
Szerda, 3.00: Mexikó–Ecuador, Mexikóváros (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
ASZTALITENISZ
WTT Grand Smash-verseny, Los Angeles
3.35: férfi egyes, 1. forduló (a 32 közé jutásért): András Csaba–Dang Qiu (német, 9.)
LÓSPORT
13.45: Kincsem+ Tuti 1099 (Tv: Sport2)
SZNÚKER
12.00 és 17.30: Championship League, Leicester, 8. nap (Tv: Sport1)
TÁJFUTÁS
9.45: Mix sprintváltó, IOF junior tájékozódási futó vb, Karlskrona (Tv: Sport2)
TENISZ
Angol nyílt teniszbajnokság, Wimbledon
12.00: férfi és női egyes, 1. forduló (Tv: Eurosport2)
VÍZILABDA
Női válogatott felkészülési mérkőzés, Szolnok
19.00: Magyarország–Hollandia
A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA
Sportreggel
Műsorvezető: Harsányi Levente, Szuper Levente, Erdei Márk
Szerkesztő: Bikfalvi Tamás
6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle
7.00: A Szongoth Domán-sztori
8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. A vonalban Zsoldos Barna
9.00: Marosán György jelentkezik. Napi sportesemények
10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval: 72 évvel ezelőtt ezen a napon volt a Magyarország–Uruguay vb-elődöntő
12.30: Nemzeti sportkrónika
13.00: A legnagyobb fogás
13.30: Profi
14.00: Fonák és tenyeres
14.30: Szabadidő Keszi Dórával
Hazafutás
Műsorvezető: Edvi László
Szerkesztő: Somogyi Zsófia
15.00: A Buffalo Sabres draftolta Szongoth Dománt – Tokaji Viktorral beszélgetünk
15.30: A Buffalo Sabres draftolta Szongoth Dománt – Szuper Leventét kérdezzük
16.00: Nemzeti Sportkör, vendégek: Bobory Balázs, Gergelics József, Spiller István
17.00: Kialakult a Győr férfi kézilabdacsapatának új kerete, új vezetőedzővel
17.20: Nemzeti sportkrónika
17.30: Foci-vb híradó
Körkapcsolás
Műsorvezető: Szegő Tibor
Szerkesztő: Kreisz Bálint
18.00: Vad Anitával a pályafutásáról és a labdarúgó-világbajnokságról beszélgetünk
18.50: Az Elefántcsontpart–Norvégia vb-mérkőzés felvezetése
19.00: Közvetítés az Elefántcsontpart–Norvégia vb-mérkőzésről. Kommentátor: Katona László, Jó András, szakértő: Bene Ferenc
21.00: Mi történt az év első felében? – összefoglaló
21.30: Mike Tyson 60 éves
22.00: Vélemények a labdarúgó-világbajnokságról
22.30: Sportvilág Bera Emesével
23.00: Közvetítés a Franciaország–Svédország vb-mérkőzésről. Kommentátor: Olasz Gergő, Erdei Márk, szakértő: Wukovics László