Vasárnapi sportműsor: kezdődik a foci-vb egyenes kieséses szakasza
JÚNIUS 28., VASÁRNAP
FUTBALLPROGRAM
VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
CSOPORTKÖR, 3. FORDULÓ
J-CSOPORT
4.00: Algéria–Ausztria (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
4.00: Jordánia–Argentína (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
K-CSOPORT
1.30: Kolumbia–Portugália (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
1.30: Kongói DK–Üzbegisztán (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
A LEGJOBB 16 KÖZÉ JUTÁSÉRT
21.00: Dél-Afrika–Kanada (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
NB I-ES FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS
17.00: Ferencváros–Sabah FK (azeri), Ausztria
DUNA-KUPA – FELKÉSZÜLÉSI TORNA (2x30 perces mérkőzések)
Dunaszerdahely
3. helyért
17.30: ETO–Topolya
Döntő
20.00: FK Csíkszereda–DAC
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
ASZTALITENISZ
WTT-sorozat, Grand Smash, Los Angeles
21.00: férfi és női egyes, a 32 közé jutásért, férfi, női és vegyes páros, a 16 közé jutásért
ATLÉTIKA
17.00: Gyémánt Liga-verseny, Párizs (Tv: M4 Sport, 18 órától)
AUTÓSPORT
21.30: NASCAR Cup Series, Sonoma (Tv: Arena4)
BASEBALL
MLB, ALAPSZAKASZ
19.30: New York Mets–Philadelphia Phillies (Tv: Sport2)
CSELGÁNCS
Grand Prix, Csingtao
3.30: férfiak. 90 kg, 100 kg, +100. nők. 78 kg, + 78 kg, selejtező
11.00: a 3. helyért, döntők (Tv: Sport2)
DÍJUGRATÁS
Világkupa, Nemzeti Lovarda
FORMULA–1
Osztrák Nagydíj, Spielberg
9.15: F3, főfutam (Tv: M4 Sport)
15.00: futam (Tv: M4 Sport)
GOLF
PGA TOUR
20.00: Travelers Championship, Connecticut, 4. nap (Tv: Eurosport2)
KAJAK-KENU
Maratoni Európa-bajnokság, Pitesti
8.05: nők, C–2
10.00: K–2
10.05: férfiak, C–2
13.30: K–2
KERÉKPÁR
Országúti kerékpár
9.30: magyar bajnokság, mezőnyverseny, Pannonhalma, nők (90.5 km)
13.30: spanyol bajnokság, mezőnyverseny, Sabinánigo, férfiak (Tv: Eurosport1)
14.00: magyar bajnokság, mezőnyverseny, Pannonhalma, férfiak (161.3 km) (Tv: M4 Sport)
15.15: francia bajnokság, mezőnyverseny, La Tour-du-Pin, férfiak (Tv: Eurosport1)
KOSÁRLABDA
WNBA, ALAPSZAKASZ
Hétfő, 1.00: Golden State Valkyries–New York Liberty (Tv: Sport1)
LÓSPORT
14.00: galoppfutamok, Kincsem Park (Tv: Sport2)
MOTORSPORT
Gyorsaságimotoros-világbajnokság, Holland Nagydíj, Assen
11.00: Moto3 (Tv: Arena4)
12.15: Moto2 (Tv: Arena4)
14.00: MotoGP (Tv: Arena4)
15.30: Harley Davidson Bagger vk, 6. futam (Tv: Arena4)
Motokrossz-vb-állomás, Portugália
14.00: MX2, 1. futam (Tv: Eurosport2)
15.00: MXGP, 1. futam (Tv: Eurosport2)
17.00: MX2, 2. futam (Tv: Eurosport2)
18.00: MXGP, 2. futam (Tv: Eurosport2)
ÖTTUSA
Világkupadöntő, Budapest (BOK-csarnok, KSI-uszoda)
10.30: női döntő (Tv: M4 Sport)
14.30: férfi döntő (Tv: M4 Sport+)
RALI
Akropolisz rali, a világbajnokság 8. futama, Lutraki és környéke (Görögország)
RÖGBI
Férfi és női Trophy Európa-bajnokság
9.00: 2. forduló, Chisinau
STRANDKÉZILABDA
Világbajnokság, Zágráb, férfiak
9.00: helyosztók
STRANDRÖPLABDA
Magyar bajnokság, 1. forduló, Nyíregyháza
18.55: női döntő (Tv: M4 Sport+)
19.55: férfidöntő (Tv: M4 Sport+)
TRIATLON
Világkupa, Tiszaújváros
15.45: nők, döntő (Tv: M4 Sport+)
17.15: férfiak, döntő (Tv: M4 Sport+)
ÚSZÁS
Hét Domb nemzetközi verseny, Róma
9.00: előfutamok
18.25: döntők
A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA
Sportreggel
Műsorvezető: Erdei Márk, Kovács Erika
Szerkesztő: Erdei Márk
6.00: A futball-vb csoportkörének értékelése. Nemzeti sportkrónika
7.00: Berki Krisztián olimpiai bajnok tornász volt a vendégünk az Olimpia Napja kapcsán (ismétlés)
8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. Nemzeti sportkrónika
8.40: Sorsoltak a férfi kézilabda Bajnokok Ligájában – Bartha Csabát, a Veszprém Handball Zrt. vezérigazgatóját és Kárpáti Krisztiánt, a Pick Kézilabda Akadémia szakmai igazgatóját hívjuk
9.00: Gellért Gábort, a nyílt vízi úszók szövetségi kapitányát kérdezzük a világkupaszezonról és a közelgő Eb-ről
10.00: Best of
12.00: Sporthely
12.40: Nemzeti sportkrónika
13.00: Sportolók slágerlistája Gergely Istvánnal
Körkapcsolás
Műsorvezető: Németh Kornél
Szerkesztő: Tóth Béla
15.00: Tudósítás az öttusázók budapesti világkupa-döntőjéről
15.35: Összefoglaló a labdarúgó-világbajnokság 17. játéknapjáról
16.00: Beszélgetés Kőhalmi Emese világ- és Európa-bajnok kajakossal
16.35: Interjú Bánhidi-Farkas Petra távolugróval, aki nemrég megdöntötte az egyéni csúcsát
17.00: Ez történt a Formula–1-es Osztrák Nagydíjon
17.20: Nemzeti sportkrónika Keszi Dórával
17.30: Egy év múlva vizes világbajnokságot rendez Budapest – vendégünk Szántó Dávid, a sportért felelős államtitkár helyettese
18.35: Háttér – a budapesti vizes világbajnokságok története
19.35: Vb-körkép; így látják a futball-vb eddigi történéseit korábbi labdarúgóink és a magyar futball jelenlegi szereplői
20.35: Kezdődik az egyenes kieséses szakasz a labdarúgó-világbajnokságon, a stúdióban Wukovics László
21.00: Közvetítés a labdarúgó-világbajnokságon a 32 közé jutásért zajló Dél-Afrika–Kanada mérkőzésről. Riporter: Jó András, Tóth Béla, szakértő: Wukovics László