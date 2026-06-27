Vasárnapi sportműsor: kezdődik a foci-vb egyenes kieséses szakasza

JÚNIUS 28., VASÁRNAP

FUTBALLPROGRAM

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

CSOPORTKÖR, 3. FORDULÓ

J-CSOPORT

4.00: Algéria–Ausztria (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

4.00: Jordánia–Argentína (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

K-CSOPORT

1.30: Kolumbia–Portugália (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

1.30: Kongói DK–Üzbegisztán (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

A LEGJOBB 16 KÖZÉ JUTÁSÉRT

21.00: Dél-Afrika–Kanada (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

NB I-ES FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

17.00: Ferencváros–Sabah FK (azeri), Ausztria

DUNA-KUPA – FELKÉSZÜLÉSI TORNA (2x30 perces mérkőzések)

Dunaszerdahely

3. helyért

17.30: ETO–Topolya

Döntő

20.00: FK Csíkszereda–DAC

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

ASZTALITENISZ

WTT-sorozat, Grand Smash, Los Angeles

21.00: férfi és női egyes, a 32 közé jutásért, férfi, női és vegyes páros, a 16 közé jutásért

ATLÉTIKA

17.00: Gyémánt Liga-verseny, Párizs (Tv: M4 Sport, 18 órától)

AUTÓSPORT

21.30: NASCAR Cup Series, Sonoma (Tv: Arena4)

BASEBALL

MLB, ALAPSZAKASZ

19.30: New York Mets–Philadelphia Phillies (Tv: Sport2)

CSELGÁNCS

Grand Prix, Csingtao

3.30: férfiak. 90 kg, 100 kg, +100. nők. 78 kg, + 78 kg, selejtező

11.00: a 3. helyért, döntők (Tv: Sport2)

DÍJUGRATÁS

Világkupa, Nemzeti Lovarda

FORMULA–1

Osztrák Nagydíj, Spielberg

9.15: F3, főfutam (Tv: M4 Sport)

15.00: futam (Tv: M4 Sport)

GOLF

PGA TOUR

20.00: Travelers Championship, Connecticut, 4. nap (Tv: Eurosport2)

KAJAK-KENU

Maratoni Európa-bajnokság, Pitesti

8.05: nők, C–2

10.00: K–2

10.05: férfiak, C–2

13.30: K–2

KERÉKPÁR

Országúti kerékpár

9.30: magyar bajnokság, mezőnyverseny, Pannonhalma, nők (90.5 km)

13.30: spanyol bajnokság, mezőnyverseny, Sabinánigo, férfiak (Tv: Eurosport1)

14.00: magyar bajnokság, mezőnyverseny, Pannonhalma, férfiak (161.3 km) (Tv: M4 Sport)

15.15: francia bajnokság, mezőnyverseny, La Tour-du-Pin, férfiak (Tv: Eurosport1)

KOSÁRLABDA

WNBA, ALAPSZAKASZ

Hétfő, 1.00: Golden State Valkyries–New York Liberty (Tv: Sport1)

LÓSPORT

14.00: galoppfutamok, Kincsem Park (Tv: Sport2)

MOTORSPORT

Gyorsaságimotoros-világbajnokság, Holland Nagydíj, Assen

11.00: Moto3 (Tv: Arena4)

12.15: Moto2 (Tv: Arena4)

14.00: MotoGP (Tv: Arena4)

15.30: Harley Davidson Bagger vk, 6. futam (Tv: Arena4)

Motokrossz-vb-állomás, Portugália

14.00: MX2, 1. futam (Tv: Eurosport2)

15.00: MXGP, 1. futam (Tv: Eurosport2)

17.00: MX2, 2. futam (Tv: Eurosport2)

18.00: MXGP, 2. futam (Tv: Eurosport2)

ÖTTUSA

Világkupadöntő, Budapest (BOK-csarnok, KSI-uszoda)

10.30: női döntő (Tv: M4 Sport)

14.30: férfi döntő (Tv: M4 Sport+)

RALI

Akropolisz rali, a világbajnokság 8. futama, Lutraki és környéke (Görögország)

RÖGBI

Férfi és női Trophy Európa-bajnokság

9.00: 2. forduló, Chisinau

STRANDKÉZILABDA

Világbajnokság, Zágráb, férfiak

9.00: helyosztók

STRANDRÖPLABDA

Magyar bajnokság, 1. forduló, Nyíregyháza

18.55: női döntő (Tv: M4 Sport+)

19.55: férfidöntő (Tv: M4 Sport+)

TRIATLON

Világkupa, Tiszaújváros

15.45: nők, döntő (Tv: M4 Sport+)

17.15: férfiak, döntő (Tv: M4 Sport+)

ÚSZÁS

Hét Domb nemzetközi verseny, Róma

9.00: előfutamok

18.25: döntők

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel

Műsorvezető: Erdei Márk, Kovács Erika

Szerkesztő: Erdei Márk

6.00: A futball-vb csoportkörének értékelése. Nemzeti sportkrónika

7.00: Berki Krisztián olimpiai bajnok tornász volt a vendégünk az Olimpia Napja kapcsán (ismétlés)

8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. Nemzeti sportkrónika

8.40: Sorsoltak a férfi kézilabda Bajnokok Ligájában – Bartha Csabát, a Veszprém Handball Zrt. vezérigazgatóját és Kárpáti Krisztiánt, a Pick Kézilabda Akadémia szakmai igazgatóját hívjuk

9.00: Gellért Gábort, a nyílt vízi úszók szövetségi kapitányát kérdezzük a világkupaszezonról és a közelgő Eb-ről

10.00: Best of

12.00: Sporthely

12.40: Nemzeti sportkrónika

13.00: Sportolók slágerlistája Gergely Istvánnal

Körkapcsolás

Műsorvezető: Németh Kornél

Szerkesztő: Tóth Béla

15.00: Tudósítás az öttusázók budapesti világkupa-döntőjéről

15.35: Összefoglaló a labdarúgó-világbajnokság 17. játéknapjáról

16.00: Beszélgetés Kőhalmi Emese világ- és Európa-bajnok kajakossal

16.35: Interjú Bánhidi-Farkas Petra távolugróval, aki nemrég megdöntötte az egyéni csúcsát

17.00: Ez történt a Formula–1-es Osztrák Nagydíjon

17.20: Nemzeti sportkrónika Keszi Dórával

17.30: Egy év múlva vizes világbajnokságot rendez Budapest – vendégünk Szántó Dávid, a sportért felelős államtitkár helyettese

18.35: Háttér – a budapesti vizes világbajnokságok története

19.35: Vb-körkép; így látják a futball-vb eddigi történéseit korábbi labdarúgóink és a magyar futball jelenlegi szereplői

20.35: Kezdődik az egyenes kieséses szakasz a labdarúgó-világbajnokságon, a stúdióban Wukovics László

21.00: Közvetítés a labdarúgó-világbajnokságon a 32 közé jutásért zajló Dél-Afrika–Kanada mérkőzésről. Riporter: Jó András, Tóth Béla, szakértő: Wukovics László