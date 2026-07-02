Pénteki sportműsor: nincs megállás a foci-vb-n, Fucsovicsra újabb kiemelt vár Wimbledonban
JÚLIUS 3., PÉNTEK
FUTBALLPROGRAM
VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
A LEGJOBB 16 KÖZÉ JUTÁSÉRT
1.00: Portugália–Horvátország, Toronto (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
5.00: Svájc–Algéria, Vancouver (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
20.00: Ausztrália–Egyiptom, Dallas (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
Szombat, 3.00: Kolumbia–Ghána (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
NB I-ES FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK
15.30: Sturm Graz II (osztrák II.)–Kispest-Honvéd
Nyíregyháza–Universitatea Cluj (Kolozsvár, román)
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
BASEBALL
MLB, ALAPSZAKASZ
22.00: Chicago Cubs–St. Louis Cardinals (Tv: Sport2)
FORMULA–1
BRIT NAGYDÍJ, SILVERSTONE
13.00: F1, szabadedzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
14.55: F3, időmérő (Tv: M4 Sport)
15.50: F2, időmérő (Tv: M4 Sport)
17.30: F1, sprintkvalifikáció (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n!
GOLF
23.30: PGA Tour, John Deere Classic, 2. nap (Tv: Eurosport2)
KERÉKPÁR
Mountain bike, világkupa
17.15: nők, cross country, La Thuile (Tv: Eurosport1)
18.05: férfiak, cross country, La Thuile (Tv: Eurosport1)
KOSÁRLABDA
FÉRFI VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐ
G-CSOPORT, HELSINKI
5. FORDULÓ
17.30: Finnország–Magyarország (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
LÉGTORNA
Európa-bajnokság, Budaörs (Városi Uszoda Sportcsarnok és Strand)
SZNÚKER
12.00 és 17.30: 11. nap, Champions League Snooker (Tv: Sport1)
TENISZ
Angol nyílt teniszbajnokság, Wimbledon
12.00: férfiak, egyes, 3. forduló; nők, egyes, 3. forduló; férfi páros, 2. forduló; női páros, 1. forduló; vegyes páros, 1. forduló (Tv: Eurosport2)
Benne 14.40 körül: Fucsovics Márton–Alejandro Davidovich (spanyol, 22.)
VÍZILABDA
Férfi felkészülési torna, Hajós Alfréd Sportuszoda
19.00: Magyarország–Hollandia (Tv: Duna World)
A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA
Sportreggel
Műsorvezető: Csisztu Zsuzsa, Bene Ferenc
Szerkesztő: Bikfalvi Tamás
5.00: Közvetítés a Svájc–Algéria labdarúgó-világbajnoki mérkőzésről. Kommentátor: Németh Kornél. Szakértő: Bene Ferenc
7.00: Vendégünk Gyurkó Alexandra és Mezei Gergő
8.00: Nemzeti Sport-jegyzet; Bánki József a vonalban
9.00: Kemény Dénest hívjuk; napi sportesemények
10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval: idén lenne 100 éves Papp László, háromszoros olimpiai bajnok ökölvívó
12.00: Bajnokok. Szegő Tibor vendége Vad Anita, FIFA játékvezető-asszisztens
12.40: Nemzeti sportkrónika
13.00: Gurulj be lassítva is! Berkesi Judittal és Hajdú B. Istvánnal
14.00: Karfiolfül Regős László Pállal
14.35: Hárompontos Péter Ágostonnal és Hamzók Gotfriddal
Hazafutás
Műsorvezető: L. Pap István
Szerkesztő: Szabó Szilvia, Thury Gábor
15.00: A labdarúgó-vb előző napi mérkőzéseinek összefoglalója
15.30: Egy éve hunyt el a portugál válogatott futballista, Diogo Jota
16.00: Nemzeti sportkör. Vendégek: Kis Tamás, Kovács Erika, Thury Gábor
17.00: Vitorlázás. Interjú a 15-szörös repülőhollandi-világbajnok Majthényi Szabolccsal
17.20: Nemzeti Sportkrónika
Körkapcsolás
Műsorvezető: Szegő Tibor
Szerkesztő: Erdei Márk
17.30: Közvetítés a Finnország–Magyarország férfi kosárlabda-vb-selejtezőről. Kommentátor: Tóth Béla. Szakértő: Károlyi Andrea
19.40: A labdarúgó-vb előző napi mérkőzéseinek összefoglalója
20.00: Közvetítés az Ausztrália–Egyiptom labdarúgó-világbajnoki mérkőzésről. Kommentátor: Olasz Gergő és Erdei Márk. Szakértő: Wukovics László
22.00: Mit érdemes tudni a szombaton kezdődő a Tour de France-ról?
22.15: A Formula–1 hétvégi Brit Nagydíjának előzetese
22.30: Sportvilág Szilágyi Dórával
0.00: Közvetítés az Argentína–Zöld-foki-szigetek labdarúgó-világbajnoki mérkőzésről. Kommentátor: Jó András és Erdei Márk. szakértő: Bene Ferenc
3.30: Közvetítés a Kolumbia–Ghána labdarúgó-világbajnoki mérkőzésről. Kommentátor: Edvi László és Szalai Kristóf. Szakértő: Bene Ferenc