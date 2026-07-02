A Liverpool különleges emlékművet állított Diogo Jota és testvére tiszteletére

A klub eseményről közzétett beszámolójából kiderült, hogy a Forever 20 (Örökké 20) nevet viselő alkotás nemcsak a két testvér életének, hanem a köztük lévő különleges köteléknek és szeretetnek is emléket állít. A szobrot Emma Rodgers tervezte, és központi eleme a áramló szív alakú, hullámos bronzszobor, amely Diogo Jota jellegzetes gólörömét kívánja felidézni. Különlegessége, hogy különböző szemszögből nézve kirajzolódik rajta a két testvér mezszáma, a 20-as és a 30-as.

A szobron továbbá helyet kapott a Liverpool-szurkolók által gyakran énekelt, Jotára emlékező rigmus is. A betűket kézzel vésték az alkotásba, az elegáns megjelenés a portugál támadó játékának dinamizmusát és könnyedségét szimbolizálja.

A Forever 20 alkotást pontosan annál a sétánynál állították fel, ahol a tavaly július 3-i tragikus autóbaleset után ezrek helyeztek el virágokat, sálakat, mezeket, zászlókat, rajzokat és személyes üzeneteket a két sportember emlékének adózva. Az ideiglenes emlékhely számos tárgya most már az alkotás részévé vált, a sálak és mezek darabjait ugyanis viaszba öntve építették be a szobor felületébe.

A Liverpool honlapja felhívta a figyelmet, hogy a gránit talapzat portugál kőből készült, amely a testvérpár szülővárosából, Gondomarból származik.

A klub szerint az emlékmű az összetartozás, a szeretet és az emlékezés örök jelképe lesz, ennek köszönhetően pedig a szurkolók és a látogatók hosszú évek múltán is leróhatják kegyeletüket a két testvér előtt.

A 28 éves korában elhunyt Jota tevékeny részese volt a Liverpool tavaly megszerzett bajnoki címének, 2022-ben FA-kupát, 2022-ben és 2024-ben pedig Ligakupát nyert a csapattal, amelyben 182 tétmérkőzésen 65 gólt szerzett. Testvére, André Silva a portugál másodosztályban szereplő Penafield játékosa volt, amikor életét vesztette a balesetben.