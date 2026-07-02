Nemzeti Sportrádió

Egymás ellen játszik Cristiano Ronaldo és Modric – íme, a kezdőcsapatok

T. Z.T. Z.
2026.07.02. 23:46
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Fotó: Getty Images
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Portugália foci vb 2026 vb 2026 Horvátország
A legjobb 16 közé jutásért játszik egymással Portugália és Horvátország Torontóban a labdarúgó-világbajnokságon. A mérkőzés előtt mindkét válogatott szövetségi kapitánya, Roberto Martínez és Zlatko Dalic is kihirdette kezdőcsapatát.

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
A LEGJOBB 16 KÖZÉ JUTÁSÉRT
PORTUGÁLIA–HORVÁTORSZÁG – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
Toronto, Toronto Stadion, 1 óra (Tv: M4 Sport). Vezeti: Espen Eskas (norvég)
PORTUGÁLIA: D. Costa – Cancelo, Rúben Dias, R. Veiga, Nuno Mendes – J. Neves, Vitinha – Pedro Neto, B. Fernandes, R. Leao – C. Ronaldo. Szövetségi kapitány: Roberto Martínez
A kispadon: Sá, Rui Silva (kapusok), T. Araújo, F. Conceicao, S. Costa, Dalot, Joao Félix, Guedes, Goncalo Inácio, R. Neves, M. Nunes, G. Ramos, N. Semedo, B. Silva, Trincao
HORVÁTORSZÁG: Livakovic – Stanisic, Sutalo, Pongracic, Perisic – Modric, Kovacic – Vlasic, P. Sucic, Baturina – Budimir. Szövetségi kapitány: Zlatko Dalic
A kispadon: Kotarski, Pandur (kapusok), Caleta-Car, Erlic, Fruk, Gvardiol, Jakic, Kramaric, I. Matanovic, Moro, Musa, Marco Pasalic, Mario Pasalic, L. Sucic, Vuskovic

Portugália foci vb 2026 vb 2026 Horvátország
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