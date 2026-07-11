Nemzeti Sportrádió

A PSG-hez igazolhat a spanyolok „cápája” – sajtóhír

2026.07.11. 11:39
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Fotó: Getty Images
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vb 2026 Spanyolország Ferran Torres
Ferran Torres, a futball-vb-n elődöntős spanyol válogatott csatára még a nyáron elhagyhatja az FC Barcelonát és a BL-győztes Paris Saint-Germainhez szerződhet – jelentette a Sky Sports.

A brit sportcsatorna úgy tudja, hogy a 26 éves, Cápának becézett támadó maga is szorgalmazza az átigazolást, mivel gondok merültek fel a katalánokkal fennálló szerződésének meghosszabbításával.

Torres, akinek jelenlegi szerződése 2027 júniusáig érvényes, 2022 óta játszik az FC Barcelonában. A gárdával három bajnoki címet, egy-egy spanyol Szuperkupát és Király Kupát nyert. Korábban a Valenciában és a Manchester Cityben futballozott, utóbbival angol bajnoki címet és Ligakupa-elsőséget, előbbivel Spanyol Kupa-győzelmet ünnepelhetett. A válogatottal 2024-ben Európa-bajnok lett, 2023-ban Nemzetek Ligáját nyert.

 

vb 2026 Spanyolország Ferran Torres
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