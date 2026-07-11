Spanyolország rekordot döntött, immár 36 meccse veretlen

Mint ismert, Spanyolország 2–1-re legyőzte Belgiumot az észak-amerikai labdarúgó-világbajnokság negyeddöntőjének második mérkőzésén, így bejutott a legjobb négy közé. Az elődöntőben Franciaország lesz az ellenfele. A spanyol válogatott ezen a meccsen megdöntötte saját rekordját: immár 36 meccse veretlen.

Spain are now unbeaten in their last 36 games, a new national record.



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They’re now just one match away from equaling Italy’s all-time record. 👀 pic.twitter.com/BMCVXaWn6s — Squawka (@Squawka) July 10, 2026 Spain are now unbeaten in their last 36 matches (W27 D9), their longest-ever run 🇪🇸



DWWWWWWWWWDWWWWWDDWDWWWWWDWDDWDWWWWW pic.twitter.com/1H8vOZxJj6 — B/R Football (@brfootball) July 10, 2026