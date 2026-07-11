Nemzeti Sportrádió

Spanyolország rekordot döntött, immár 36 meccse veretlen

CSELŐTEI MÁRKCSELŐTEI MÁRK
2026.07.11. 01:06
Fotó: Getty Images
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Mint ismert, Spanyolország 2–1-re legyőzte Belgiumot az észak-amerikai labdarúgó-világbajnokság negyeddöntőjének második mérkőzésén, így bejutott a legjobb négy közé. Az elődöntőben Franciaország lesz az ellenfele. A spanyol válogatott ezen a meccsen megdöntötte saját rekordját: immár 36 meccse veretlen.
Foci vb 2026
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Megint a csodacsere, Merino döntött a hajrában: Spanyolország egy kapushibát kihasználva vb-elődöntős!

Belgium ugyan képes volt az egyenlítésre, de a 21. világbajnoki meccsén megsérülő kapusklasszis, Thibaut Courtois helyére beálló Senne Lammensről kipattant a labda a 88. percben, ez pedig mindent eldöntött.

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
NEGYEDDÖNTŐ
SPANYOLORSZÁG–BELGIUM 2–1 (1–1)
Inglewood, Los Angeles Stadion, 70 492 néző. Vezette: Michael Oliver (angol)
SPANYOLORSZÁG: Unai Simón – Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella – Fabián Ruiz (Pedri, 55.), Rodri – Yamal, Olmo (Merino, 86.), Baena (F. Torres, 55.) – Oyarzabal (N. Williams, 79.). Szövetségi kapitány: Luis de la Fuente
BELGIUM: Courtois (Lammens, 71.) – Castagne, Ngoy, Mechele, De Cuyper (Seys, 60.) – Raskin, De Bruyne (Saelemaekers, 86.), Vanaken (Lukaku, 60.) – Doku, De Ketelaere, Trossard (Witsel, 60.). Szövetségi kapitány: Rudi Garcia
Gólszerző: Fabián Ruiz (30.), Merino (88.), ill. De Ketelaere (41.)

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