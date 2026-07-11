A spanyolok üdvözölték Brad Pittet, a filmcsillag válaszolt – videó
A világhírű amerikai filmszínész és producer, Brad Pitt is a helyszínen tekintette meg a Spanyolország–Belgium világbajnoki negyeddöntőt.
A spanyolok szívébe pedig rögtön belopta magát a díszpáholyban ücsörgő sztár, olyannyira, hogy a szurkolók egy csoportja máris tiszteletbeli spanyolnak kiáltotta ki.
„Szeretünk, Brad! Te spanyol vagy!” – kiabálták többek között a drukkerek, mire Pitt integetéssel hálálta meg a kedves szavakat.
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