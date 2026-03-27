NS-gálameccs: Balkányban avatott pályát az öregfiúk-válogatott
Az öltözőépület, a füves nagypálya, majd – az MLSZ jóvoltából – egy műfüves kispálya újult meg, illetve létesült az elmúlt időszakban Balkányban, amelynek volt NB II-be feljutó csapata is a kétezres években (a helyiek máig számontartják, hogy abban az idényben még a Fradival is találkozhattak volna, ha az anyagi körülményeik lehetővé tették volna a másodosztályú indulást). Most a megye II-ben szerepel az együttes, a pénzt inkább a létesítményre és az utánpótlásra költik Obsitos Norbert klubelnök és Pálosi László polgármester vezetésével: újra sok gyermek futballozik a településen.
A csütörtöki ünnepségen rövid beszédet mondott Simon Miklós országgyűlési képviselő és Szalacsi Árpád, az MLSZ vármegyei igazgatóságának társadalmi elnöke, és az egyházak helyi képviselői is megáldották az új létesítményt.
Gyermektorna is zajlott a sportünnep részeként Balkányban, az érmeket a városba érkező öregfiúk-válogatott népszerű vezetőitől, Csank Jánostól, Gellei Imrétől, Nyilasi Tibortól vehették át a legsikeresebb fiú és lánycsapatok. Az MLSZ által működtetett, rendszeresen gálameccseket játszó nemzeti öregfiúk csapat a helyi kézilabdasportot vezető Kereskai Adorján és az MLSZ részéről Bazsánt József csapatmenedzser több hónapos előkészítő munkája révén lépett föl Balkányban a helyi öregfiúk ellen, olyan korábbi sztárokat felvonultatva, mint a csapatkapitány Juhász Roland, a meccsen a legtöbb – négy – gólt szerző Priskin Tamás, egy korábbi generáció kiválósága, Mészöly Géza, vagy a szintén sokszoros válogatott Tököli Attila, Végh Zoltán, Sándor Tamás, Dombi Tibor (a közeli Debrecent és a Lokit képviselte még Madar Csaba, Mészáros Norbert, Bernáth Csaba, Tisza Tibor, Kerekes Zsombor, Arany László. a sérült Rudolf Gergely és a szakvezetésben Kozma Mihály és Herczeg András is).
A vendégek 10–1-es győzelmével végződő gálameccsen gólt szerzett még Kerekes (2), Tököli, Madar, Arany és Czvitkovics Péter is, utóbbi hatalmas, felső sarkos kapáslövéssel a meccs talán legszebb gólját érte el. A több generáció balkányi kiválóságait felvonultató, Dán Ferenc játékos-edző által irányított hazai csapat becsületgólját nagy ováció közepette a 68 esztendős Kóródi József szerezte 11-esből (a játékvezető a korábbi NB I-es bíró, Arany Tamás volt). A hazaiaknál – helyi családi kötődése révén – pályára lépett lapunk főszerkesztője, Szöllősi György is, aki Gellei Imre, az öregfiúk mai szakvezetője aktív szövetségi kapitánysága idején a magyar válogatott sajtófőnöke is volt. Ahogyan az ennél a korosztálynál elfogadható, az első kettőnél talán csak a „harmadik félidő” volt még jobb hangulatú, amiben a vendégszerető balkányiak és a helyi gasztronómia különlegességei is fontos szerepet játszottak.