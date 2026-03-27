NS-gálameccs: Balkányban avatott pályát az öregfiúk-válogatott

Az öltözőépület, a füves nagypálya, majd – az MLSZ jóvoltából – egy műfüves kispálya újult meg, illetve létesült az elmúlt időszakban Balkányban, amelynek volt NB II-be feljutó csapata is a kétezres években (a helyiek máig számontartják, hogy abban az idényben még a Fradival is találkozhattak volna, ha az anyagi körülményeik lehetővé tették volna a másodosztályú indulást). Most a megye II-ben szerepel az együttes, a pénzt inkább a létesítményre és az utánpótlásra költik Obsitos Norbert klubelnök és Pálosi László polgármester vezetésével: újra sok gyermek futballozik a településen.

A csütörtöki ünnepségen rövid beszédet mondott Simon Miklós országgyűlési képviselő és Szalacsi Árpád, az MLSZ vármegyei igazgatóságának társadalmi elnöke, és az egyházak helyi képviselői is megáldották az új létesítményt.

Balról: Gellei Imre, Kozma Mihály, Csank János, Herczeg András, Mészöly Géza, Tököli Attila, Fehér Csaba, Rudolf Gergely (Fotó: Czinege Melinda)

Gyermektorna is zajlott a sportünnep részeként Balkányban, az érmeket a városba érkező öregfiúk-válogatott népszerű vezetőitől, Csank Jánostól, Gellei Imrétől, Nyilasi Tibortól vehették át a legsikeresebb fiú és lánycsapatok. Az MLSZ által működtetett, rendszeresen gálameccseket játszó nemzeti öregfiúk csapat a helyi kézilabdasportot vezető Kereskai Adorján és az MLSZ részéről Bazsánt József csapatmenedzser több hónapos előkészítő munkája révén lépett föl Balkányban a helyi öregfiúk ellen, olyan korábbi sztárokat felvonultatva, mint a csapatkapitány Juhász Roland, a meccsen a legtöbb – négy – gólt szerző Priskin Tamás, egy korábbi generáció kiválósága, Mészöly Géza, vagy a szintén sokszoros válogatott Tököli Attila, Végh Zoltán, Sándor Tamás, Dombi Tibor (a közeli Debrecent és a Lokit képviselte még Madar Csaba, Mészáros Norbert, Bernáth Csaba, Tisza Tibor, Kerekes Zsombor, Arany László. a sérült Rudolf Gergely és a szakvezetésben Kozma Mihály és Herczeg András is).

Priskin Tamás (Fotó: Czinege Melinda)

A vendégek 10–1-es győzelmével végződő gálameccsen gólt szerzett még Kerekes (2), Tököli, Madar, Arany és Czvitkovics Péter is, utóbbi hatalmas, felső sarkos kapáslövéssel a meccs talán legszebb gólját érte el. A több generáció balkányi kiválóságait felvonultató, Dán Ferenc játékos-edző által irányított hazai csapat becsületgólját nagy ováció közepette a 68 esztendős Kóródi József szerezte 11-esből (a játékvezető a korábbi NB I-es bíró, Arany Tamás volt). A hazaiaknál – helyi családi kötődése révén – pályára lépett lapunk főszerkesztője, Szöllősi György is, aki Gellei Imre, az öregfiúk mai szakvezetője aktív szövetségi kapitánysága idején a magyar válogatott sajtófőnöke is volt. Ahogyan az ennél a korosztálynál elfogadható, az első kettőnél talán csak a „harmadik félidő” volt még jobb hangulatú, amiben a vendégszerető balkányiak és a helyi gasztronómia különlegességei is fontos szerepet játszottak.