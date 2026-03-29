Kalmár Zsolt három góllal és három előkészítéssel tért vissza a pályára

2026.03.29. 20:50
Kalmár Zsolt (balra) és Priskin Tamás a vasárnapi mérkőzésen (Fotó: Gyirmót FC Győr)
Priskin Tamás Kalmár Zsolt megyei foci Gyirmót FC Győr
Kalmár Zsolt három góllal vette ki a részét a Gyirmót FC Győr második csapatának vasárnapi, Fertőszentmiklós elleni 7–0-s győzelméből a Győr-Moson-Sopron megyei labdarúgó-bajnokság első osztályában.

A súlyos térdsérüléséből visszatérő Kalmár Zsolt két gólt akcióból, egyet szabadrúgásból lőtt, és előkészített további hármat – kétszer Priskin Tamást hozta elronthatatlan helyzetbe, aki szintén három góllal zárta a meccset. (A hetedik gólt – időrendben a harmadikat – Virág Zalán fejelte az utolsó helyezett fertőszentmiklósiak kapujába.)

A Gyirmót II mind a 17 mérkőzését megnyerve, 51 ponttal vezeti a megyei első osztályú bajnokság tabelláját a 48 pontos Mezőörs előtt.

