Kalmár Zsolt három góllal és három előkészítéssel tért vissza a pályára
Kalmár Zsolt három góllal vette ki a részét a Gyirmót FC Győr második csapatának vasárnapi, Fertőszentmiklós elleni 7–0-s győzelméből a Győr-Moson-Sopron megyei labdarúgó-bajnokság első osztályában.
A súlyos térdsérüléséből visszatérő Kalmár Zsolt két gólt akcióból, egyet szabadrúgásból lőtt, és előkészített további hármat – kétszer Priskin Tamást hozta elronthatatlan helyzetbe, aki szintén három góllal zárta a meccset. (A hetedik gólt – időrendben a harmadikat – Virág Zalán fejelte az utolsó helyezett fertőszentmiklósiak kapujába.)
A Gyirmót II mind a 17 mérkőzését megnyerve, 51 ponttal vezeti a megyei első osztályú bajnokság tabelláját a 48 pontos Mezőörs előtt.
Legfrissebb hírek
NS-képeslap: Szívből szeretik a labdarúgást!
Labdarúgó NB II
2026.03.13. 08:57
NS-képeslap: új életre kelt a pásztói sportcentrum
Labdarúgó NB II
2026.03.05. 08:39
NS-képeslap: pályák és öltözők újultak meg
Labdarúgó NB II
2026.02.28. 10:58
NS-képeslap: új öltöző épült a százéves helyén
Labdarúgó NB II
2026.02.24. 09:04
Megerősítve! 18 éves kapust vett a Kisvárda
Labdarúgó NB I
2026.02.14. 08:59
NS-képeslap: vármegye II-es lila-fehér álom
Labdarúgó NB II
2026.02.10. 10:07
Ezek is érdekelhetik