Sportnagykövet lett Priskin Tamás

2025.11.26. 16:56
Fókuszban a külhoni magyar közösségek identitásának erősítése (Fotó: Török Attila)
Tavaly több mint egymillió emberhez összesen csaknem hatmilliárd forint támogatás jutott el a Mol-Új Európa Alapítvány révén, amely nemes feladatra kérte fel a 63-szoros magyar válogatott Priskin Tamást.

Mérföldkőhöz érkezett az öt Kárpát-medencei országban nyolc sportegyesület utánpótlásképzését is támogató Mol-Új Európa Alapítvány programja. A külhoni magyar közösségek számára szimbolikus jelentőségű klubok segítése illeszkedik a szervezet számos sportágat és tehetséges versenyzőt felkaroló tevékenységéhez, s a program külhoni sportnagykövetének a Felvidékről származó Priskin Tamást, a 63-szoros magyar válogatott csatárt kérte fel az alapítvány vezetősége.

„Megtisztelő ez a felkérés – mondta lapunknak a tájékoztató végén a 39 évesen még mindig aktív csatár, aki a Gyirmót FC Győr megyei bajnokságban szereplő csapatában futballozik. – Noha a Duna túlsó oldalán elterülő Komáromban rúgtam a labdát, gyermekként meg sem fordult a fejemben a szlovák válogatottság, magyarként a magyar válogatottba vágytam. Hogy sikerült, abban része volt a családomnak és a komáromi klubban dolgozó edzőknek. Karrierem üzenet lehet a határon túl sportoló, futballozó fiatalok számára, ők is eljuthatnak az anyaország válogatottjába, Kerkez Milos példája is ezt támasztja alá. Felvidéki srácként örömmel vállaltam a szívemhez közel álló, felelősségteljes feladatot."

Mint azt az alkalomból szerdán a budapesti Symbolban tartott sajtótájékoztatón megtudtuk, tavaly több mint egymillió emberhez összesen csaknem hatmilliárd forint támogatás jutott el több száz kisebb közösségi kezdeményezés és értékmentő projekt megvalósulását finanszírozva. A sokoldalú programnak stratégiai része a külhoni labdarúgás felkarolása is, s immár az erdélyi FK Csíkszereda és a Sepsi OSK, a vajdasági Topolyai SC, a felvidéki FC Kosice (Kassa), a Komáromi FC és az STK Samorin (Somorja), a szlovéniai NK Nafta Lendava (Lendva), valamint a horvátországi NK Osijek (Eszék) is része a projektnek – a támogatási programban részt vevő klubok mindegyike képviseltette magát a szerdai eseményen. Az alapítvány szerint ezeknek az egyesületeknek közösségépítő és identitáserősítő szerepük is van magyarlakta régiókban.

 

 

