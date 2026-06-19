Románia: lemondott a Csíkszereda braziljáról a FCSB

Az előző idényben az újonc székelyföldi csapat színeiben 7 gólt szerző és 8 gólpasszt adó Anderson leigazolásáról napokon keresztül alkudozott a két klub, végül június 10-én született meg az egyezség. Gigi Becali, a FCSB tulajdonosa 2+2 éves szerződést ajánlott a játékosnak, első lépésben havi 15 ezer eurós fizetéssel, ami hosszabbítás esetén 20 ezerre emelkedett volna. Péntek este viszont a már úgy nyilatkozott a Digi Sport televíziónak, hogy mégsem szerződtetik a hétfő óta Bukarestben tartózkodó Andersont.

„Anderson Ceará nincs többé, visszaadtuk. Ugrott az átigazolás. Nincs értelme az okokról beszélni, úgyis kiderül majd, de én nem mondhatom el. Soha nem lesz az FCSB játékosa” – mondta Becali. A Gazeta Sporturilor portál információi szerint az orvosi vizsgálatok meniszkuszproblémákat mutattak ki Andersonnál.

A Santosnál nevelkedett, 27 éves játékos 2024 februárjában igazolt Csíkszeredába, ahol a Liga 2-ben 36 mérkőzésen 4 gólt és 7 gólpasszt, a Superligában pedig 37 találkozón 6 gólt és 7 gólpasszt jegyzett. A román élvonal legutóbbi idényében két statisztikai kategóriában is a liga legjobbja volt: ő szerezte a legtöbb tizenhatoson kívülről elért gólt (5), és a nevéhez fűződött a legtöbb sikeres csel (91) is.