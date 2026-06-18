Pénteki sportműsor: folytatódik a labdarúgó-vb, pályán a társházigazdák
JÚNIUS 19., PÉNTEK
FUTBALLPROGRAM
VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
CSOPORTKÖR, 2. FORDULÓ
A-CSOPORT
3.00: Mexikó–Dél-Korea, Guadalajara (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
B-CSOPORT
0.00: Kanada–Katar, Vancouver (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
C-CSOPORT
Szombat, 0.00: Skócia–Marokkó, Boston (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
Szombat, 2.30: Brazília–Haiti, Philadelphia (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
D-CSOPORT
21.00: Egyesült Államok–Ausztrália, Seattle (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
Szombat, 5.00: Törökország–Paraguay, San Francisco (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
ATLÉTIKA
16.40: Gyémánt Liga-verseny, Doha (Tv: M4 Sport, 19.00)
BASEBALL
MLB, ALAPSZAKASZ
20.15: Chicago Cubs–Toronto Blue Jays (Tv: Sport2)
CSELGÁNCS
GRAND SLAM-VERSENY, ULÁNBÁTOR
1. nap (férfi 60 kg, 66 kg; női 48 kg, 52 kg, 57 kg)
3.30: selejtezők
11.00: a 3. helyért, döntők (Tv: Sport1)
DARTS
EUROPEAN TOUR, POZSONY
13.00 és 19.00: 1. nap (Tv: Max4)
KERÉKPÁR
SVÁJCI KÖRVERSENY
10.00: nők, 3. szakasz (Bad Ragaz–Bad Ragaz, 120.8 km) (Tv: Eurosport1)
15.30: férfiak, 3. szakasz (Bad Ragaz–Bad Ragaz, 157.4 km) (Tv: Eurosport1)
SZLOVÉN KÖRVERSENY
13.00: férfiak, 3. szakasz (Maribor–Celje, 133.5 km) (Tv: Eurosport1)
MOUNTAIN BIKE VILÁGKUPA, LENZERHEIDE
17.45: női cross country (Tv: Eurosport1)
18.45: férfi cross country (Tv: Eurosport1)
KÜZDŐSPORT
15.30: ONE 159, Friday Fights, Bangkok (Tv: Sport1)
LÓSPORT
LEAGUE OF NATIONS, ROTTERDAM
19.15: díjugratás (Tv: Eurosport1)
RÖPLABDA
FÉRFI EURÓPA-LIGA, ALAPSZAKASZ, 3. TORNA, BAKI
16.00: Azerbajdzsán–Magyarország
TENISZ
ATP 500-AS TORNA, HALLE
11.30: egyes, negyeddöntő; páros, elődöntő (Tv: Match4)
ATP 500-AS TORNA, LONDON
12.30: egyes, negyeddöntő; páros, elődöntő
WTA 500-AS TORNA, BERLIN
11.00: egyes, negyeddöntő; páros, negyeddöntő
WTA 250-ES TORNA, NOTTINGHAM
12.00: egyes, negyeddöntő; páros, negyeddöntő
VÍVÁS
EURÓPA-BAJNOKSÁG, ANTONY (FRANCIAORSZÁG)
9.15: csapat, férfi párbajtőr (Magyarország)
12.20: csapat, női kard (Magyarország)
17.15: döntők (Tv: Eurosport2)
A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA
Sportreggel
Műsorvezető: Csisztu Zsuzsa, Bene Ferenc
Szerkesztő: Bikfalvi Tamás
6.00: Sporteredmények, Nemzeti Sport-lapszemle, vb-összefoglaló
7.00: Légtorna Eb Magyarországon. Vendégünk Simkó Georgina
8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. Bánki József a vonalban
9.00: Kemény Dénest hívjuk, napi sportesemények
10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval: 88 éve játszott vb-döntőt a magyar labdarúgó-válogatott, és 72 éve győzte le 8:3-ra az NSZK-t
12.00: Bajnokok. Szegő Tibor vendége ifj. Albert Flórián magyar bajnok labdarúgó, edző
12.40: Nemzeti sportkrónika
13.00: Gurulj be lassítva is! Berkesi Judittal és Hajdú B. Istvánnal
14.00: Karfiolfül Regős László Pállal
14.35: Hárompontos Péter Ágostonnal és Hamzók Gotfriddal
Hazafutás
Műsorvezető: L. Pap István
Szerkesztő: Olasz Gergő, Thury Gábor
15.00: A labdarúgó-vb csoportkörének első fordulója után. Vendég: Cselőtei Márk
16.00: Nemzeti sportkör. Vendég: Ballai Attila, Kis Tamás, Thury Gábor
17.00: Beszámoló a franciaországi vívó Európa-bajnokságról
17.20: Nemzeti sportkrónika
17.30: Vendég: a Veszprémhez szerződő válogatott kézilabdázó, Imre Bence
Körkapcsolás
Műsorvezető: Szegő Tibor
Szerkesztő: Erdei Márk
18.00: Kovács Erikát hívjuk Franciaországból a vívó Európa-bajnokságról
18.40: A vonalban Burián Gergely, a Bajnokok Ligája-győztes Barceloneta vízilabdacsapatának magyar válogatott játékosa
19.00: Férfi kézilabdacsapataink jövője az európai kupákban
19.15: Véget ért az NBA, de milyen változások várhatóak a nyáron?
19.40: Noah Lyles világrekordot futott, Molnár Attila aranyérmes az ostravai GT-állomáson – heti történések az atlétika világából
20.00: Mi történt a labdarúgó-világbajnokság 8. napján?
20.40: A labdarúgó-vb 9. napi mérkőzéseinek felvezetése Wukovics Lászlóval
21.00: Közvetítés az Egyesült Államok–Ausztrália labdarúgó-vb-mérkőzésről. Kommentátor: Erdei Márk és Szalai Kristóf. Szakértő: Wukovics László
22.30: Sportvilág Katona Lászlóval