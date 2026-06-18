Pénteki sportműsor: folytatódik a labdarúgó-vb, pályán a társházigazdák

JÚNIUS 19., PÉNTEK

FUTBALLPROGRAM

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

CSOPORTKÖR, 2. FORDULÓ

A-CSOPORT

3.00: Mexikó–Dél-Korea, Guadalajara (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

B-CSOPORT

0.00: Kanada–Katar, Vancouver (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

C-CSOPORT

Szombat, 0.00: Skócia–Marokkó, Boston (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

Szombat, 2.30: Brazília–Haiti, Philadelphia (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

D-CSOPORT

21.00: Egyesült Államok–Ausztrália, Seattle (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

Szombat, 5.00: Törökország–Paraguay, San Francisco (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

ATLÉTIKA

16.40: Gyémánt Liga-verseny, Doha (Tv: M4 Sport, 19.00)

BASEBALL

MLB, ALAPSZAKASZ

20.15: Chicago Cubs–Toronto Blue Jays (Tv: Sport2)

CSELGÁNCS

GRAND SLAM-VERSENY, ULÁNBÁTOR

1. nap (férfi 60 kg, 66 kg; női 48 kg, 52 kg, 57 kg)

3.30: selejtezők

11.00: a 3. helyért, döntők (Tv: Sport1)

DARTS

EUROPEAN TOUR, POZSONY

13.00 és 19.00: 1. nap (Tv: Max4)

KERÉKPÁR

SVÁJCI KÖRVERSENY

10.00: nők, 3. szakasz (Bad Ragaz–Bad Ragaz, 120.8 km) (Tv: Eurosport1)

15.30: férfiak, 3. szakasz (Bad Ragaz–Bad Ragaz, 157.4 km) (Tv: Eurosport1)

SZLOVÉN KÖRVERSENY

13.00: férfiak, 3. szakasz (Maribor–Celje, 133.5 km) (Tv: Eurosport1)

MOUNTAIN BIKE VILÁGKUPA, LENZERHEIDE

17.45: női cross country (Tv: Eurosport1)

18.45: férfi cross country (Tv: Eurosport1)

KÜZDŐSPORT

15.30: ONE 159, Friday Fights, Bangkok (Tv: Sport1)

LÓSPORT

LEAGUE OF NATIONS, ROTTERDAM

19.15: díjugratás (Tv: Eurosport1)

RÖPLABDA

FÉRFI EURÓPA-LIGA, ALAPSZAKASZ, 3. TORNA, BAKI

16.00: Azerbajdzsán–Magyarország

TENISZ

ATP 500-AS TORNA, HALLE

11.30: egyes, negyeddöntő; páros, elődöntő (Tv: Match4)

ATP 500-AS TORNA, LONDON

12.30: egyes, negyeddöntő; páros, elődöntő

WTA 500-AS TORNA, BERLIN

11.00: egyes, negyeddöntő; páros, negyeddöntő

WTA 250-ES TORNA, NOTTINGHAM

12.00: egyes, negyeddöntő; páros, negyeddöntő

VÍVÁS

EURÓPA-BAJNOKSÁG, ANTONY (FRANCIAORSZÁG)

9.15: csapat, férfi párbajtőr (Magyarország)

12.20: csapat, női kard (Magyarország)

17.15: döntők (Tv: Eurosport2)

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel

Műsorvezető: Csisztu Zsuzsa, Bene Ferenc

Szerkesztő: Bikfalvi Tamás

6.00: Sporteredmények, Nemzeti Sport-lapszemle, vb-összefoglaló

7.00: Légtorna Eb Magyarországon. Vendégünk Simkó Georgina

8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. Bánki József a vonalban

9.00: Kemény Dénest hívjuk, napi sportesemények

10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval: 88 éve játszott vb-döntőt a magyar labdarúgó-válogatott, és 72 éve győzte le 8:3-ra az NSZK-t

12.00: Bajnokok. Szegő Tibor vendége ifj. Albert Flórián magyar bajnok labdarúgó, edző

12.40: Nemzeti sportkrónika

13.00: Gurulj be lassítva is! Berkesi Judittal és Hajdú B. Istvánnal

14.00: Karfiolfül Regős László Pállal

14.35: Hárompontos Péter Ágostonnal és Hamzók Gotfriddal

Hazafutás

Műsorvezető: L. Pap István

Szerkesztő: Olasz Gergő, Thury Gábor

15.00: A labdarúgó-vb csoportkörének első fordulója után. Vendég: Cselőtei Márk

16.00: Nemzeti sportkör. Vendég: Ballai Attila, Kis Tamás, Thury Gábor

17.00: Beszámoló a franciaországi vívó Európa-bajnokságról

17.20: Nemzeti sportkrónika

17.30: Vendég: a Veszprémhez szerződő válogatott kézilabdázó, Imre Bence

Körkapcsolás

Műsorvezető: Szegő Tibor

Szerkesztő: Erdei Márk

18.00: Kovács Erikát hívjuk Franciaországból a vívó Európa-bajnokságról

18.40: A vonalban Burián Gergely, a Bajnokok Ligája-győztes Barceloneta vízilabdacsapatának magyar válogatott játékosa

19.00: Férfi kézilabdacsapataink jövője az európai kupákban

19.15: Véget ért az NBA, de milyen változások várhatóak a nyáron?

19.40: Noah Lyles világrekordot futott, Molnár Attila aranyérmes az ostravai GT-állomáson – heti történések az atlétika világából

20.00: Mi történt a labdarúgó-világbajnokság 8. napján?

20.40: A labdarúgó-vb 9. napi mérkőzéseinek felvezetése Wukovics Lászlóval

21.00: Közvetítés az Egyesült Államok–Ausztrália labdarúgó-vb-mérkőzésről. Kommentátor: Erdei Márk és Szalai Kristóf. Szakértő: Wukovics László

22.30: Sportvilág Katona Lászlóval