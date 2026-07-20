Kimi Antonelli 19 évesen rendíthetetlennek tűnik – a Belga Nagydíj nemzetközi sajtóvisszhangja

OLASZORSZÁG

Gazzetta dello Sport: „Antonelli remekműve! Kimi kontroll alatt tartotta Leclerct, és növelte előnyét a világbajnokságban. Antonelli Spában uralta a drámai nagydíj kihívásait.”

Corriere dello Sport: „Az izgalmas futam számtalan fordulattal és Kimi Antonelli lenyűgöző visszatérésével zárult.”

SPANYOLORSZÁG

Mundo Deportivo: „Kimi Antonelli nyerte a Belga Nagydíjat, azt a versenyt, amelyen tavaly az egyik legnehezebb hétvégéjét élte át. Idén azonban dominált, övé volt a pole pozíció, és annak ellenére tudott nyerni, hogy nem profitált a biztonsági autóból.”

As: „Russell a murván kötött ki, miután ütközött Hamiltonnal a nagydíj első körében. Antonelli nehézségek nélkül nyert, előnyét tovább növelte.”

Marca: „Kimi Antonelli bizonyított a klasszikus Forma–1 legigényesebb és leglegendásabb futamán. Az olasz meggyőző és lelkes teljesítményt nyújtott.”

FRANCIAORSZÁG

L'Équipe: „A világbajnoki pontversenyben vezető Kimi Antonelli a Belga Nagydíjon aratott sikerével visszatért a győztes útra.”

Le Parisien: „Kimi Antonelli 19 évesen rendíthetetlennek tűnik. Miután a legutóbbi három futamból kétszer kiesett, egy kihívásokkal teli versenyen az olasz parádés visszatérést mutatott be.”

ANGLIA

Daily Mail: „George Russell világbajnoki álma komoly veszélyben van.”

Telegraph: „Kimi Antonelli a Belga Nagydíjon visszaverte Charles Leclerc támadását, majd ismét győzött, miközben csapattársa, George Russell be sem fejezte a versenyt.”

The Guardian: „Kimi Antonelli magabiztos és kiegyensúlyozott teljesítménnyel nyerte meg a Belga Nagydíjat. George Russell közben teljesen összetört, miután újabb nagy kudarcot vallott.”

SVÁJC

Blick: „Kimi Antonelli nyeretlenségi sorozata hat hétig tartott, aztán a vb-pontversenyben élen álló 19 éves versenyző ismét megnyert egy futamot.”

AUSZTRIA

Oe24: „Russell drámája után Antonelli győzött Spában.”