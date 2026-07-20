Nemzeti Sportrádió

Kimi Antonelli 19 évesen rendíthetetlennek tűnik – a Belga Nagydíj nemzetközi sajtóvisszhangja

2026.07.20. 15:31
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Kimi Antonelli Spában is nyerni tudott (Fotó: Getty Images)
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F1 Kimi Antonelli Belga Nagydíj Formula-1 sajtóvisszhang
A nemzetközi sajtó ismét Kimi Antonellit dicsőíti: a Forma-1-es Mercedes 19 éves olasz versenyzője vasárnap megnyerte a Belga Nagydíjat – hatodik sikerét aratva karrierjében, egyben idén –, és a világbajnoki versengésben tíz futam után 45 pont az előnye a második helyezett brit Lewis Hamiltonnal (Ferrari) szemben.

OLASZORSZÁG
Gazzetta dello Sport: „Antonelli remekműve! Kimi kontroll alatt tartotta Leclerct, és növelte előnyét a világbajnokságban. Antonelli Spában uralta a drámai nagydíj kihívásait.”

Corriere dello Sport: „Az izgalmas futam számtalan fordulattal és Kimi Antonelli lenyűgöző visszatérésével zárult.”

SPANYOLORSZÁG
Mundo Deportivo: „Kimi Antonelli nyerte a Belga Nagydíjat, azt a versenyt, amelyen tavaly az egyik legnehezebb hétvégéjét élte át. Idén azonban dominált, övé volt a pole pozíció, és annak ellenére tudott nyerni, hogy nem profitált a biztonsági autóból.”

As: „Russell a murván kötött ki, miután ütközött Hamiltonnal a nagydíj első körében. Antonelli nehézségek nélkül nyert, előnyét tovább növelte.”

Marca: „Kimi Antonelli bizonyított a klasszikus Forma–1 legigényesebb és leglegendásabb futamán. Az olasz meggyőző és lelkes teljesítményt nyújtott.”

FRANCIAORSZÁG
L'Équipe: „A világbajnoki pontversenyben vezető Kimi Antonelli a Belga Nagydíjon aratott sikerével visszatért a győztes útra.”

Le Parisien: „Kimi Antonelli 19 évesen rendíthetetlennek tűnik. Miután a legutóbbi három futamból kétszer kiesett, egy kihívásokkal teli versenyen az olasz parádés visszatérést mutatott be.”

ANGLIA
Daily Mail: „George Russell világbajnoki álma komoly veszélyben van.”

Telegraph: „Kimi Antonelli a Belga Nagydíjon visszaverte Charles Leclerc támadását, majd ismét győzött, miközben csapattársa, George Russell be sem fejezte a versenyt.”

The Guardian: „Kimi Antonelli magabiztos és kiegyensúlyozott teljesítménnyel nyerte meg a Belga Nagydíjat. George Russell közben teljesen összetört, miután újabb nagy kudarcot vallott.”

SVÁJC
Blick: „Kimi Antonelli nyeretlenségi sorozata hat hétig tartott, aztán a vb-pontversenyben élen álló 19 éves versenyző ismét megnyert egy futamot.”

AUSZTRIA
Oe24: „Russell drámája után Antonelli győzött Spában.”

 

F1 Kimi Antonelli Belga Nagydíj Formula-1 sajtóvisszhang
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