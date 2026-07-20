Rekordokat hozott sportfogadásban a vb-döntő

Nem túlzás kijelenteni, hogy a Spanyolország–Argentína vb-döntő minden eddiginél jobban megmozgatta a sportfogadókat, hiszen vasárnap megdőlt a sportfogadási napi rekord, csaknem 5 százalékkal több fogadás érkezett be, mint a korábbi legforgalmasabb napon – derült ki a Szerencsejáték Zrt. hétfői sajtóközleményéből. A döntő népszerűségét jelzi továbbá, hogy hatszor több tét érkezett erre a találkozóra, mint egy átlagos csoportmeccsre. A vb-mérkőzések népszerűségi sorrendjében a két elődöntő fért még fel a dobogóra Franciaország–Spanyolország, Anglia–Argentína sorrendben. Érdekesség, hogy a Franciaország–Anglia bronzmérkőzést még két negyeddöntő is megelőzte, így nem fért be az öt legnépszerűbb vb-találkozó közé.

A finálé a fogadói elvárásoknak megfelelően nagy küzdelmet és kevés találatot hozott. A 0–0-s pontos végeredmény eltalálásával 6.75-ös nyertes oddsot lehetett elérni, míg azzal, ha valaki helyesen érzett rá, hogy lesz kiállítás a találkozón, 4.75-ös nyereményszorzónak örülhetett. A tippek nagy része – 75 százaléka – helyesen épült arra, hogy a tét mértékének megfelelően a feszültség is nagy lesz ezen a találkozón, és legalább öt büntetőlap lesz a mérkőzésen 2.81-es nyertes oddsért.

A legtöbb nyereményt a 2026-os világbajnokság alatt az Anglia–Argentína, Spanyolország–Belgium és az Argentína–Egyiptom mérkőzésekkel érték el a fogadók, a vasárnapi finálé ezen a listán az ötödik helyen zárt.

A végső győzelemre (a kezdeti nyereményszorzókat figyelembe véve) a spanyol válogatott volt a legesélyesebb – a világbajnokság előtt 5.50-es oddsért lehetett fogadni a sikerükre –, az egyenes kieséses szakasz előtt azonban akár 9-es nyereményszorzót is el lehetett érni Yamalék vb-címével.

Érdekesség, egy Tippmixpro-játékos áprilisban feladott szelvénye a spanyol vb-sikerrel vált nyertessé, így csaknem 2 millió forintos nyereménynek örülhetett. Hónapokkal ezelőtt – ezen a szelvényen – helyesen tippelte meg a BL-, El- és vb-győztest is.

A tájékoztatásból kiderült az is, hogy egy Tippmix-játékos élőben fogadva – a Fogadáskészítő funkciót használva – 2 millió 644 ezer forintos nyereményt ért el a döntő eredménye után.